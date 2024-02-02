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Зеленський провів розмову із Токаєвим: Обговорили активізацію торговельно-економічних відносин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Володимир Зеленський провів розмову із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Насамперед подякував за гуманітарну допомогу, надану нашій країні. Поінформував колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру", - йдеться в повідомленні.

Зеленський розповів Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.

"Насамкінець обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу", - додав президент.

Дивіться: Сьогоднішнє рішення ЄС про 50 млрд євро для України - це чіткий сигнал через Атлантику. Чекаємо рішень Америки, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
КиївМіськБудда
@saniolli
·
14 год
Арестович запевняв, що в разі вторгнення - буде на передовій.

Єрмак переконував, що операція затримання Вагнерівців - "детективна історія, вигадана від самого початку і до кінця".

Зеленський обіцяв, що вторгнення не буде.

Претензія не до них, а до наріду, який вірить брехунам.
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02.02.2024 15:15
+7
Скільки озброєння, комплектуючих і підсанкційних товарів отримала мразія через Казахстан?
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02.02.2024 15:15
+4
Гундоса , яких "відносин" з васалом Казахстану від хйла?? Чи іміджмейкери подолякосрацькі чи бенерьмацьки зовсім від тгк чи коксу очманіли ??? як ти мерзота нам дорого обійшовся . Слів нема
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02.02.2024 15:06
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Гундоса , яких "відносин" з васалом Казахстану від хйла?? Чи іміджмейкери подолякосрацькі чи бенерьмацьки зовсім від тгк чи коксу очманіли ??? як ти мерзота нам дорого обійшовся . Слів нема
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02.02.2024 15:06 Відповісти
а коли з бульбашами, іраном, кндр?
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02.02.2024 15:07 Відповісти
після того як дали 50 млрд евро і Токааев почав дзвонити. диктори нюхом чують куди вітер подув
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02.02.2024 15:19 Відповісти
Он його куди "тягне"!
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02.02.2024 15:14 Відповісти
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02.02.2024 15:15 Відповісти
Скільки озброєння, комплектуючих і підсанкційних товарів отримала мразія через Казахстан?
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02.02.2024 15:15 Відповісти
КиївМіськБудда
@saniolli
·
14 год
Арестович запевняв, що в разі вторгнення - буде на передовій.

Єрмак переконував, що операція затримання Вагнерівців - "детективна історія, вигадана від самого початку і до кінця".

Зеленський обіцяв, що вторгнення не буде.

Претензія не до них, а до наріду, який вірить брехунам.
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02.02.2024 15:15 Відповісти
"Насам"зе"кінець обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу" ,котрий можливо активізує постачання 3,14дерації зброї,та *********** з Казахстану.???
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02.02.2024 15:17 Відповісти
Казахстан є союзником росії і допомагає їй обходити санкції ,про яку торгівлю йде мова ?
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02.02.2024 15:22 Відповісти
бідоносний...Всі сусіди від нас закриваються, вирішив зайнятись казахстаном
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02.02.2024 15:31 Відповісти
народ це ніякі торгово-економічні відносини ,він шукає шлях до *****. всі шляхи контрабанди до оркостану йдуть 80 % через Казахстан
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02.02.2024 15:34 Відповісти
 
 