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Зеленський провів розмову із Токаєвим: Обговорили активізацію торговельно-економічних відносин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Володимир Зеленський провів розмову із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Насамперед подякував за гуманітарну допомогу, надану нашій країні. Поінформував колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру", - йдеться в повідомленні.
Зеленський розповів Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.
"Насамкінець обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу", - додав президент.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар02.02.2024 15:15
+7 Євген Дусик 30d04cb0
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+4 faust7808
показати весь коментар02.02.2024 15:06
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@saniolli
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14 год
Арестович запевняв, що в разі вторгнення - буде на передовій.
Єрмак переконував, що операція затримання Вагнерівців - "детективна історія, вигадана від самого початку і до кінця".
Зеленський обіцяв, що вторгнення не буде.
Претензія не до них, а до наріду, який вірить брехунам.