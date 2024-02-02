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Новини За кордоном
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Угорські фермери почнуть протестувати на кордоні з Україною проти імпорту агропродукції 9 лютого

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фермер,кордон,угорщина

Наступної п’ятниці, 9 лютого, угорські фермери готуються провести акцію протесту на кордоні з Україною поблизу міста Захонь проти продовження ЄС пільгового режиму торгівлі з Україною, зокрема, щодо зерна.

Про це повідомляє Telex, інформує Цензор.НЕТ.

Так, керівник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб заявив, що вони невдоволені планами Єврокомісії продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої "не має враховувати ніякі вимоги ЄС".

Спілка заявила, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя".

Також міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Європейської комісії продовжити пільговий режим торгівлі з Україною "не пропонує жодних рішень" у питанні українського зерна, тому Угорщина планує зберегти національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі фермери починають протести з вимогами щодо імпорту з України. КАРТА
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Топ коментарі
+18
Яке дивне "співпадіння", - поляки теж з 9-го...
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02.02.2024 15:14
+12
Хто б сумнівався. І також 9-го. Чекаємо румунські заяви та братів-словаків. Бо якщо вже у Франції кажуть що потерпають від засилля української продукції. Навіть не можу здогадатись яким вином чи сиром ми їх завалили. То сусіди мають зробити це в першу чергу. Братушки болгари зараз кусають лікті, тому що не мають спільного з нами кордону. А то б і їм привалили сибірські транші на протести проти навали українського чого-небудь.
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02.02.2024 15:14
+10
Хм. І з поляками - та сама історія.
А це означає, що з 09.02.2024 поновлюються масові поставки озброєння і *********** для ЗСУ від країн Заходу.
Тож, спецслужби пітьми не сплять і пильнують, щоби їхня агентура по максисуму відпрацьовувала вкладені у неї гроші.
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02.02.2024 15:12
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Психіатри радять ставитись з розумінням - мадьяри жи ж...
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02.02.2024 15:08 Відповісти
пофиг. 50 млрд евро дали. теперь все могут идти лесом
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02.02.2024 15:17 Відповісти
«Угорські фермери почнуть протестувати…» ?

Якби тільки протестували, то це б було нічого.

Але вони не Протистують, вони Блокують!



Вони грубо нарушають унутрішній порядок руху, за що вовинні бути остановлені поліцією, бо це Злочін.

Вони порушують міжнародні норми ЕС, та права України.

І це не мирне протестування людей з плакатами вдовж дороги…
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02.02.2024 15:17 Відповісти
Напевно з-за того, що наші агро магнати скидують в них задешево зерно та інше.
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02.02.2024 15:09 Відповісти
Ні, це тому що, такі як ти погано сраку лижуть шантажистам та худобі.
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02.02.2024 16:21 Відповісти
тикни мамці у ціцьку, школото
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02.02.2024 21:25 Відповісти
Бачу твої вже навтикали, що виповзла на світ така фігня як ти.
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02.02.2024 21:44 Відповісти
*твоїй
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02.02.2024 21:45 Відповісти
ПНХ
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02.02.2024 22:39 Відповісти
Ти там по життю, защоканець сраколизний.
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03.02.2024 00:31 Відповісти
після візитиу рашистського агента єрмака,угорщина починає "допомагати" Україні.Це називається -"домовились"
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02.02.2024 15:09 Відповісти
може вони забули люлей від совка

Угорська революція 1956 року (угор. 1956-os forradalom; Угорське повстання, Будапештський заколот) - повстання 1956 року в Угорській Народній Республіці, придушене радянськими військами за участі органів державної безпеки Угорщини ÁVH (угор. Államvédelmi Hatóság) - аналога КДБ СРСР.

Наслідком кривавих подій у Будапешті була масова еміграція угорців і втрата престижу Радянського Союзу серед інтелектуалів Заходу, чимало з яких вийшли з комуністичних партій своїх країн, вражені наочним прикладом російського імперіалізму у його «радянській», «комуністичній» формі. У ******** Угорщині день, коли розпочалася революція, 23 жовтня, став державним святом.
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02.02.2024 15:10 Відповісти
А в "бондюель" не хочуть отримати?
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02.02.2024 15:12 Відповісти
Хочуть. Але хто ж їм дасть по пиці?
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02.02.2024 16:22 Відповісти
Ну мав на увазі всього лиш дзеркальні дії
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02.02.2024 18:37 Відповісти
Хм. І з поляками - та сама історія.
А це означає, що з 09.02.2024 поновлюються масові поставки озброєння і *********** для ЗСУ від країн Заходу.
Тож, спецслужби пітьми не сплять і пильнують, щоби їхня агентура по максисуму відпрацьовувала вкладені у неї гроші.
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02.02.2024 15:12 Відповісти
Яке дивне "співпадіння", - поляки теж з 9-го...
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02.02.2024 15:14 Відповісти
Так у них всех руководство из одного офиса- в кремле
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02.02.2024 15:43 Відповісти
Хто б сумнівався. І також 9-го. Чекаємо румунські заяви та братів-словаків. Бо якщо вже у Франції кажуть що потерпають від засилля української продукції. Навіть не можу здогадатись яким вином чи сиром ми їх завалили. То сусіди мають зробити це в першу чергу. Братушки болгари зараз кусають лікті, тому що не мають спільного з нами кордону. А то б і їм привалили сибірські транші на протести проти навали українського чого-небудь.
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02.02.2024 15:14 Відповісти
..у ***** большие надежды на дебилов по всему СвЕту, как в 2019м на тупорылый вумный нАрит в Украине.., а жлобов всегда большинство.. и они этим очень гордятся (наученой жизнью и школой 1-2й мировых войн, старой Европой, это не всегда касается)
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02.02.2024 15:21 Відповісти
аграрний гігант угорщина виходить на арену (угорці там взагалі в курсі що імпорт через них біля них в їх же інтересах?)
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02.02.2024 15:25 Відповісти
****** взагалі ********** бабосики від сопльємьєнніков **********. Тут питань немає.
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02.02.2024 15:25 Відповісти
Колись ми тут на сайті порівнювали Україну з жінкою, яку на вулиці гвалтує здоровенний смердючий дикий кацап, а сусіди тільки жаліють та підставляють під боки подушечки, сльози витирають, заспокоюють. Це ми про наших західних сусідів так казали. Тепер я бачу, порівняння були хибними. Сусіди НЕ підставляють подушечки, НЕ витирають сьози, Не заспокоюють. Вони тримають тій уявній жінці ноги і руки та затикають рота. Щоб не пручалася. Та щоб все швидше закінчилось. Та може, як кацап затихне, і собі скористатись знесиленою жертвою. Покидьки! Які покидьки!
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02.02.2024 15:26 Відповісти
нууу....
скажемо так, що україну, ніхто не гвалтує. спроба була, але порвали одяг, та заляпали своєю кровяхою.
зараз, украіна, бігає навколо свого ґвалтівника, та шмагає його ногами руками. от от, піднесуть дрин.
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02.02.2024 15:47 Відповісти
Це величезне питання хто кого шмагає. Поки що. Бо ми їм топимо військові цілі, а вони нам винищують цивільні.
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02.02.2024 17:35 Відповісти
я хочу напам'ятати, що 25.02 2022 кацапи були в києві, харкові, взяли в облогу чернигів і суми. окупували херсон.
і де вони зараз?
то, у мене нема питань!
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02.02.2024 17:40 Відповісти
О, мадярам теж зарплатня з ******* прийшла.

шоб ви собі яйця повідморожували на цих блокуваннях, селюки кляті.
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02.02.2024 15:32 Відповісти
орбан, такий передбачуваний.
таке ж, закомплексоване самозакохане сцикливе чмо, як і наш, як і оте, що в бункері ховається.
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02.02.2024 15:43 Відповісти
Ху із Орбан
https://youtu.be/q_unDRch9NA?t=1822
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02.02.2024 16:26 Відповісти
польськи чи угорський фермер - це вже стало синонімом слова "проститутка"
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02.02.2024 18:43 Відповісти
 
 