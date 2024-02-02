Угорські фермери почнуть протестувати на кордоні з Україною проти імпорту агропродукції 9 лютого
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Наступної п’ятниці, 9 лютого, угорські фермери готуються провести акцію протесту на кордоні з Україною поблизу міста Захонь проти продовження ЄС пільгового режиму торгівлі з Україною, зокрема, щодо зерна.
Про це повідомляє Telex, інформує Цензор.НЕТ.
Так, керівник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб заявив, що вони невдоволені планами Єврокомісії продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої "не має враховувати ніякі вимоги ЄС".
Спілка заявила, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя".
Також міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Європейської комісії продовжити пільговий режим торгівлі з Україною "не пропонує жодних рішень" у питанні українського зерна, тому Угорщина планує зберегти національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.
Будь ласка, зачекайте...
Якби тільки протестували, то це б було нічого.
Але вони не Протистують, вони Блокують!
Вони грубо нарушають унутрішній порядок руху, за що вовинні бути остановлені поліцією, бо це Злочін.
Вони порушують міжнародні норми ЕС, та права України.
І це не мирне протестування людей з плакатами вдовж дороги…
Угорська революція 1956 року (угор. 1956-os forradalom; Угорське повстання, Будапештський заколот) - повстання 1956 року в Угорській Народній Республіці, придушене радянськими військами за участі органів державної безпеки Угорщини ÁVH (угор. Államvédelmi Hatóság) - аналога КДБ СРСР.
Наслідком кривавих подій у Будапешті була масова еміграція угорців і втрата престижу Радянського Союзу серед інтелектуалів Заходу, чимало з яких вийшли з комуністичних партій своїх країн, вражені наочним прикладом російського імперіалізму у його «радянській», «комуністичній» формі. У ******** Угорщині день, коли розпочалася революція, 23 жовтня, став державним святом.
А це означає, що з 09.02.2024 поновлюються масові поставки озброєння і *********** для ЗСУ від країн Заходу.
Тож, спецслужби пітьми не сплять і пильнують, щоби їхня агентура по максисуму відпрацьовувала вкладені у неї гроші.
скажемо так, що україну, ніхто не гвалтує. спроба була, але порвали одяг, та заляпали своєю кровяхою.
зараз, украіна, бігає навколо свого ґвалтівника, та шмагає його ногами руками. от от, піднесуть дрин.
і де вони зараз?
то, у мене нема питань!
шоб ви собі яйця повідморожували на цих блокуваннях, селюки кляті.
таке ж, закомплексоване самозакохане сцикливе чмо, як і наш, як і оте, що в бункері ховається.
https://youtu.be/q_unDRch9NA?t=1822