Угорські фермери почнуть протестувати на кордоні з Україною проти імпорту агропродукції 9 лютого

Наступної п’ятниці, 9 лютого, угорські фермери готуються провести акцію протесту на кордоні з Україною поблизу міста Захонь проти продовження ЄС пільгового режиму торгівлі з Україною, зокрема, щодо зерна.

Про це повідомляє Telex, інформує Цензор.НЕТ.

Так, керівник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб заявив, що вони невдоволені планами Єврокомісії продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої "не має враховувати ніякі вимоги ЄС".

Спілка заявила, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя".

Також міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Європейської комісії продовжити пільговий режим торгівлі з Україною "не пропонує жодних рішень" у питанні українського зерна, тому Угорщина планує зберегти національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

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