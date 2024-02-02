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Росіяни скинули вибухівку на жителя Берислава: чоловіка доставлено до лікарні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

берислав

Війська РФ вчергове атакували Берислав на Херсонщині, скинули на мешканця вибухівку з дрона.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава.

Під удар потрапив 46-річний чоловік. У нього – вибухова травма, поранення ноги та перелом руки.

Потерпілого доставили до лікарні. Йому надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Берислава росіянами загинуло 2 та зазнали поранення 3 іноземних волонтерів

Автор: Наталя Джума
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