Росіяни скинули вибухівку на жителя Берислава: чоловіка доставлено до лікарні

Війська РФ вчергове атакували Берислав на Херсонщині, скинули на мешканця вибухівку з дрона.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава.



Під удар потрапив 46-річний чоловік. У нього – вибухова травма, поранення ноги та перелом руки.



Потерпілого доставили до лікарні. Йому надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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