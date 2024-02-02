Росіяни скинули вибухівку на жителя Берислава: чоловіка доставлено до лікарні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ вчергове атакували Берислав на Херсонщині, скинули на мешканця вибухівку з дрона.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти знову скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава.
Під удар потрапив 46-річний чоловік. У нього – вибухова травма, поранення ноги та перелом руки.
Потерпілого доставили до лікарні. Йому надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...