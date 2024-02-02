Зараз мають воювати технології, а не люди. ЗСУ треба давати техніку, яка б знищувала окупантів на великій відстані, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас
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Українські виробники озброєння цьогоріч здатні постачати зброю серійно, розробляти нову техніку та передавати її Збройним Силам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NAUDI, про це заявив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в інтерв'ю Ukraine World News.
За його словами, потрібно, щоб воювала техніка та технології, а не живі люди. Сили оборони мають насичуватися такою технікою, яка могла б наносити вогневе ураження на значну відстань, знищувати техніку окупантів у великій кількості і мінімізувати наші людські втрати.
"Зараз замовлення "Української бронетехніки" на 2024 рік в рази перевершують замовлення на 2023 рік, і ми бачимо чітке бачення забезпечення виконання цих планів. По всій галузі ВПК – картина максимально позитивна", - пояснив Бельбас.
Гендиректор "Української бронетехніки" зазначив, що у 2024 році українські виробники озброєння здатні постачати серійно, розробляти нову техніку та забезпечувати нею армію.
"Через два роки після початку повномасштабного вторгнення ми можемо порівняти нашу техніку з іноземними аналогами. І тут я би віддав перевагу українським продуктам. Чисто технічно ми можемо забезпечити набагато коротше логістичне плече", - додав він.
Водночас, зазначив Бельбас, протягом останніх місяців цілями ракетних ударів РФ були підприємства українського оборонно-промислового комплексу.
"Ворог починає розуміти, що ОПК нашої країни - це загроза для них. Ми ж маємо думати системно і мінімізувати інформацію, яка потрапляє до відкритих джерел", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Ага!
Значить, збираються мобілізувати 500 000 технологій!
Шановні дописувачі (в більшості, не всі) на цензорі кричали «мʼясорубка! Мʼясорубка! 1 до 10, 1 до 20, скоро кацапи закінчаться»…
Про що він? Повторюе Генерала Залужного?
Незрозуміло дежь наші Оплоти?
Кольчуги?
Ракети?
Де патронний завод?!!!
Укроборонпром е.
Українська бронитехника е.
Міністерства ( декілька) е. Міністри не погано виглядають…
А української зброї нема…
Він вже сливав Україна на стамбульських перемовинах разом з Резніковим, арахаміей та іншіми.
Він $ мультіміліонер та « зробив» ( вкрав?) це в Україні.
Він вірна шестерка Ермака та «справно працював» у Фонді Госмайна. За цю справну працю і пішов на підвищення- у МО. Це зовсім інші грошеві потоки. Шалені гроші…
Умеров це такій де персонаж як і його бос- Ермак. Він мае підти геть!