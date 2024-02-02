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Зараз мають воювати технології, а не люди. ЗСУ треба давати техніку, яка б знищувала окупантів на великій відстані, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бельбас

Українські виробники озброєння цьогоріч здатні постачати зброю серійно, розробляти нову техніку та передавати її Збройним Силам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NAUDI, про це заявив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в інтерв'ю Ukraine World News.

За його словами, потрібно, щоб воювала техніка та технології, а не живі люди. Сили оборони мають насичуватися такою технікою, яка могла б наносити вогневе ураження на значну відстань, знищувати техніку окупантів у великій кількості і мінімізувати наші людські втрати.

"Зараз замовлення "Української бронетехніки" на 2024 рік в рази перевершують замовлення на 2023 рік, і ми бачимо чітке бачення забезпечення виконання цих планів. По всій галузі ВПК – картина максимально позитивна", - пояснив Бельбас.

Гендиректор "Української бронетехніки" зазначив, що у 2024 році українські виробники озброєння здатні постачати серійно, розробляти нову техніку та забезпечувати нею армію.

Читайте: Український ВПК зараз на етапі розгону та може суттєво наростити виробництво власної зброї, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

"Через два роки після початку повномасштабного вторгнення ми можемо порівняти нашу техніку з іноземними аналогами. І тут я би віддав перевагу українським продуктам. Чисто технічно ми можемо забезпечити набагато коротше логістичне плече", - додав він.

Водночас, зазначив Бельбас, протягом останніх місяців цілями ракетних ударів РФ були підприємства українського оборонно-промислового комплексу.

"Ворог починає розуміти, що ОПК нашої країни - це загроза для них. Ми ж маємо думати системно і мінімізувати інформацію, яка потрапляє до відкритих джерел", - підсумував він.

Також дивіться: РФ з грудня почала активно бити по підприємствах ВПК, держава має мінімізувати інформацію про їхню діяльність, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
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02.02.2024 16:31
+6
Хто це? Другий Умеров?

Про що він? Повторюе Генерала Залужного?

Незрозуміло дежь наші Оплоти?
Кольчуги?
Ракети?
Де патронний завод?!!!

Укроборонпром е.
Українська бронитехника е.
Міністерства ( декілька) е. Міністри не погано виглядають…

А української зброї нема…
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02.02.2024 16:42
+5
Зараз мають воювати технології, а не люди

Ага!
Значить, збираються мобілізувати 500 000 технологій!
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02.02.2024 16:29
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Зараз мають воювати технології, а не люди

Ага!
Значить, збираються мобілізувати 500 000 технологій!
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02.02.2024 16:29 Відповісти
Уявив собі, як ТаЦаКи скручують та запихають до бусиків новітні технології, а ті пручаються, суки...
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02.02.2024 16:31 Відповісти
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02.02.2024 22:10 Відповісти
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02.02.2024 16:31 Відповісти
А шо вы не знали что асфальт далеко не летает
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02.02.2024 16:39 Відповісти
Іншого шляху у нас просто нема, але схоже, що наше політичне керівництво занадто тупе, щоб це зрозуміти, або щоб реалізувати
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02.02.2024 16:40 Відповісти
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02.02.2024 16:41 Відповісти
Причину два обсуждают меньше. Хотя мы о ней писали уже давно. Залужный категорически отказывается сдавать Авдеевку, тогда как в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной. Кстати, в офисе Ермака вполне всерьез говорят о возможности пожертвовать Константиновкой и даже Краматорском. В офисе Ермака уверены, массовая демобилизация из ВСУ солдат замученных двумя годами войны, перекроет любой негатив от территориальных потерь. И кстати, речь не только о действующей армии.
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02.02.2024 17:15 Відповісти
Не новина… США про це писали всю весну, і фактично волали зберегти боєздатні підрозділи для контрнаступу.
Шановні дописувачі (в більшості, не всі) на цензорі кричали «мʼясорубка! Мʼясорубка! 1 до 10, 1 до 20, скоро кацапи закінчаться»…
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02.02.2024 17:18 Відповісти
Хто це? Другий Умеров?

Про що він? Повторюе Генерала Залужного?

Незрозуміло дежь наші Оплоти?
Кольчуги?
Ракети?
Де патронний завод?!!!

Укроборонпром е.
Українська бронитехника е.
Міністерства ( декілька) е. Міністри не погано виглядають…

А української зброї нема…
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02.02.2024 16:42 Відповісти
Умєров як раз це дорослий серед цієї свори о#уївших зелених нєдорослєй. Ви ж бачите, що зє! намагається оточити себе навіть просто молодшими себе, а йому трохи більше сорока. Тобто, на керівні посади скоро дітей вліятєльних папаш почне призначати - он засранець шурма чого вартий
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02.02.2024 16:49 Відповісти
Умеров- проходимец, на якому клейма ніде ставити.

Він вже сливав Україна на стамбульських перемовинах разом з Резніковим, арахаміей та іншіми.

Він $ мультіміліонер та « зробив» ( вкрав?) це в Україні.

Він вірна шестерка Ермака та «справно працював» у Фонді Госмайна. За цю справну працю і пішов на підвищення- у МО. Це зовсім інші грошеві потоки. Шалені гроші…

Умеров це такій де персонаж як і його бос- Ермак. Він мае підти геть!
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02.02.2024 17:37 Відповісти
Факти - в студію. Де і коли Умєрова зловили за яйця чи на закупівлях? Нє, може ще і зловлять, але поки що нічого подібного не трапилось. Так які до нього претензії? І якщо не він міністр мо, які твої пропозиції? Може він караїм, що хоч якось наближує його до зєрмаків, але якось по іншому прив'язати його до них, ну, не знаю...
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02.02.2024 18:44 Відповісти
Твою маму - знову маланець: от поки не побачиш морду ліца, ну, ок, хтось там керівник. Але чому дивуватись, коли на ставці зє! затикав рота Залужному: помовчи, коли розумні люди говорять - пихате маланське чмо: ми самиє умниє, патаму чта всєм аб етам гаварім. Ох, і суки
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02.02.2024 16:42 Відповісти
Щас забанчть - розпалюю міжетнічну ворожнечу. Стоп, а хто розпочав? Розумію, що запитання рівня дитячого садка, але ж правда
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02.02.2024 16:44 Відповісти
Да-да у нас все самое лучшее. Кто знает хотя бы одну бригаду, полностью оснащенную нашим ВПК?
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02.02.2024 16:49 Відповісти
Так давай!
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02.02.2024 17:16 Відповісти
Пока не викинуть кошерного м"ясника Сирського , нічого не зміниться.
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02.02.2024 17:22 Відповісти
Якщо дадуть технологяї, то знову їх будуть використовувати по одиноким бомжам і зекам як використовують беспілотники? А скільки ворожої техніки можна було б знищити цими беспілотниками!
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02.02.2024 17:28 Відповісти
Саме так!
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02.02.2024 17:42 Відповісти
это дерьмо кричит, что все класс, а знакомый военный просит тепловизор, так как лезут ночами дрг, а они ничего не видят((
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02.02.2024 20:20 Відповісти
 
 