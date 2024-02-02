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мобілізація (1500) Підласа Роксолана (33)

Мобілізація 500 тисяч осіб у 2024 році буде коштувати державі близько 720 млрд гривень, - голова бюджетного комітету ВР, "слуга народу" Підласа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа

На мобілізацію півмільйона українців державі доведеться витратити близько 720 млрд гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласи в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).

За її інформацією, мобілізація від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних, а також додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть обійтись Україні сумою близько 700 млрд гривень.

"Міністерство оборони та Міністерство фінансів спільно з комітетами Верховної Ради, відповідно з бюджетним і оборонним, порахували це, але я не хотіла б це озвучувати публічно, щоб не давати російським OSINTерам зайвої для них інформації", - зауважила Підласа.

Вона пояснила, що мобілізація від 400 до 500 тисяч людей у поточному році обійдеться в 322 млрд гривень додаткових видатків. Витрати стосуватимуться одягу, навчання, харчування, грошового забезпечення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення законопроєкту про мобілізацію Радою

Вона додала, що, крім того, Міністерство оборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки, що обійдеться в близько 400 млрд гривень.

"Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн - це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону", - підкреслила голова комітету.

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Топ коментарі
+25
Краще класти асфальт
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02.02.2024 17:54
+17
Знов за своє! Не буду мобілізації 500 тисяч - не буде України!
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02.02.2024 17:54
+16
Не-а , краще вкрасти і покласти на офшорні рахунки.
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02.02.2024 17:55
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Знов за своє! Не буду мобілізації 500 тисяч - не буде України!
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02.02.2024 17:54 Відповісти
А коли ці 500000 закінчаться, а війна ні? Що тоді. У конкурсі хто кого більше завалить тілами росіян перемогти м'яко кажучи дуже складно. Як на Місяць на паперових крилах злітати.
А щось розумніше придумати не спішать.
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02.02.2024 18:00 Відповісти
Пані пропагує тікати за кордон?
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02.02.2024 18:03 Відповісти
Ні. Просто згадайте, що навіть ті, що бачили все на фронті говорили завжди що маленька радянська армія не переможе більшу. Простим нагрібанням людей на фронт без інших розумних кроків можна тільки збільшити кількість прапорів на кладовищі і інвалідів. Без спорядження без залучення набагато більшої допомоги, без ударної розробки своєї зброї, підвищення мотивації громадян (не байками про виняткову незламність), без залучення добровольців по всьому світу війну не виграти ніяк.
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02.02.2024 19:07 Відповісти
Кажуть Авдіївку зараз щодня просто засипають КАБами і кацапо авіація залітає туди взагалі без жодного страху, бо збивати їх просто нема чим. І чим там може допомогти гарматне м'ясо? А нічим, тому що якщо КАБ потрапляє в ціль то все одно скільки буде сидіти в окопі людей - 20 або 120, ляжуть усі. І допоможе виправити це ніяка не мобілізація, а авіація та системи ППО які будуть збивати бомбардувальники які несуть бомби. Дальнобійні ракети які зноситимуть російські військові заводи і знищуватимуть всю логістику. А якщо хтось збирається перемогти 150-мільйонну росію гарматним м'ясом той просто ідіот
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02.02.2024 20:08 Відповісти
абсолютно з тобою згоден - в Авдіївці це не битва а гра в лузера,винищення українських солдат.кацапи літають бомбити як на прогулянку.тіки от чому ми це розумієм а влада про це мовчить ? домовились ? а люди як ?
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02.02.2024 21:40 Відповісти
А, що дебо?
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02.02.2024 18:11 Відповісти
зброя.деба.
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02.02.2024 18:25 Відповісти
Зі зброєю воюють люди! Трансформери тільки в фантастиці!
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02.02.2024 18:55 Відповісти
воюють і лопатами -ще не фантастика а гучні заяви влади.готовий,**** ?
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02.02.2024 20:40 Відповісти
Що сцикливий курвий син, шукаєш собі виправдання?
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02.02.2024 21:06 Відповісти
а ти що - дуже хоробрий ? кинь адресок - перевірим.
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02.02.2024 21:08 Відповісти
І що ти будеш перевіряти? Ти і сорок твоїх слонів?
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02.02.2024 21:10 Відповісти
а що тебе перевіряти - і так відомо що ти сциклива тилова тухлодира ******* що коло корита.ви всі там любите когось кудись посилати.
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02.02.2024 21:13 Відповісти
Мені не соромно бо я з 24.02.22 був добровольцем, літо і осінь 22 року берег Сіверського Донця, а за ним підори. З вересня 23 дембель, 60+, а без лопати там не виживиш. Кіздюк ти малий.
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02.02.2024 21:18 Відповісти
чеши лохам по вухах.військові ті що в окопах ніколи не брешуть.давай гуляй вася.
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02.02.2024 21:25 Відповісти
Авжеж ти не лох, як той кого ти обрав
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02.02.2024 21:31 Відповісти
я обирав пороха,а ти якщо солдат то знаєш,що в нас минусова перевага в арті і дронах,авіації взагалі ноль.а куди відправлять людей при таких роскладах - в гарматний тир ? кацапи ж теж не дурачки з телемарафону,і пристосовуються вони до війни куди бистріше чим ЗСУ яке стримується відсутністю зброї.ну знищать ще 500000 українців тобі від цього леше стане ? зброю потрібно - потім мобілізацію.а зброї не буде поки при владі філіал ФСБ.от і все що я хотів сказати.
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02.02.2024 21:36 Відповісти
Зброї зараз більше, ніж було півтора років назад, але хлопці на нулі , ті що з 2022 року лишились, потребують заміни і повноцінного відпочинку. Держава зараз спроможна системно, без поспіху, готувати свіжих підрозділи і озброювати більш ******** зброєю.
Заслужений сказав, що нас влаштовував і старий закон про мобілізацію, аби тільки він діяв без корупції і демогогії.
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03.02.2024 00:02 Відповісти
нах ти звиздиш ? де зброя ? снарядів нема тупо,мін теж,дронів хронічно не вистачає,літаки ворога системно безкарно вибивають наші позиції вбиваючи людей.яка зброя нащо ти ****** тут коли амери самі заявили що допомога нуль,єври заявили що снарядів нема,ти підар з банкової.ЙНХ.
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03.02.2024 08:36 Відповісти
Ти звідки пишеш? З Лахти?
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03.02.2024 09:58 Відповісти
Сойтісь где-то по середині?))
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02.02.2024 18:12 Відповісти
Ну а без грошей мобілізовані не будуть воювати. Ну от не буде безкоштовно ніхто воювати, скільки їх не лякай Бучею по всій Україні. Просто відправлять сімʼю за кордон, а потім самі будуть старатись втекти
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02.02.2024 18:58 Відповісти
Краще класти асфальт
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02.02.2024 17:54 Відповісти
Не-а , краще вкрасти і покласти на офшорні рахунки.
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02.02.2024 17:55 Відповісти
нє, краще запуліть мільярді на золоті яйця і фантомні міни
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02.02.2024 17:56 Відповісти
пропонуєш здатися?
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02.02.2024 17:55 Відповісти
Це для неї є фінансово привабливим.
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02.02.2024 17:57 Відповісти
їй пофіг. у неї рахунок за кордоном і скоріш, ще один паспорт.
так шо....
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02.02.2024 17:59 Відповісти
і паспорт не один і рахунок не один...
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02.02.2024 18:00 Відповісти
Пропоную купити дронів на 400 мільярдів.
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02.02.2024 21:07 Відповісти
це ж та, що, хто отримує більше 20000, той алігарх і потребує додаткові податки.
то пропоную: хто купує більше однієї пари шкарпеток в місяць, той теж алігарх.
а хто їсть, тверді сорти пшениці, той теж алігарх.
і хто приймає ванну, більше одного разу на тиждень, той теж алігарх.
от і назбираємо братику шурми, на новий бізнес.
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02.02.2024 17:58 Відповісти
.. а скільки буде коштувати державі нЕмобілізація ПідласІ не порахували?..
- чи дебілам дебіла Зеленськага і дОсі дешевше класти асфальт унікУди та купувати елітні авто-хатинки аніж боронити Державу усіма засобами і ресурсами?
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02.02.2024 17:59 Відповісти
А ,,немобілізація" буде коштувати України!
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02.02.2024 18:00 Відповісти
20 млрд на ЗСУ, а інше 700 рєзніковим-гриневичам
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02.02.2024 18:01 Відповісти
Підласа вже складає серйозну конкуренцію Мар'яні.
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02.02.2024 18:01 Відповісти
Так казали ж що 500 лярдів! Десь у грудні.
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02.02.2024 18:02 Відповісти
Нагуляли апетит, транш з Євросоюзу чекають.
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02.02.2024 18:05 Відповісти
А 220 - це відкат...
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02.02.2024 18:06 Відповісти
Звідки ця зелена ж..а висмоктала такі цифри? От ,сила звички...
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02.02.2024 18:03 Відповісти
Гарний в тебе нік!
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02.02.2024 18:25 Відповісти
Дякую.Трохи тупанув,коли реєструвався,мало бути ТутОхламон,але виправити на Цензорі уже не можливо,хоча Гугл-акаунт відредагував.
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02.02.2024 20:59 Відповісти
Нагадує легендарне - ми можемо збільшити армію в два рази, але не хватить на "дороги"...
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02.02.2024 18:04 Відповісти
Дебилы зеленые! А у них есть альтернатива мобилизации, кроме заглянуть в глаза Путину и усраться и уехать в Оман на шашлыки?
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02.02.2024 18:04 Відповісти
А ти вже в полоні у кацапів і їси пельмені від Путіна?
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02.02.2024 19:55 Відповісти
На мінет підласа для перспективи депутатства звісно витратила менше.
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02.02.2024 18:05 Відповісти
А не повинна СБУ звернути увагу, що ця особа наговорила у якомусь подкасті
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02.02.2024 18:06 Відповісти
Ты, овца, нам в асфальто- километрах скажи, сколько это будет, как твой босс любит. Не надо нам в этих пошлых гривнях.
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02.02.2024 18:06 Відповісти
ЗЄльона пліснява - вороги України. Вони роблять усе, шоб підписати капітуляцію і здриснути з награбованим майном за кордон.
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02.02.2024 18:07 Відповісти
завдяки імбіцилам, які з криками "хуженєбудєт" наобирали оцей зелений вирок, тепер країна в глухому куті, бо вибору та свободи для маневру вже немає - або призвати 500 тис громадян та вбити остаточно і без того ледь жевріючу економіку, або програти на полі бою. І це при тому, що і фінансова і військова допомога наших партнерів вже різко зменшилася зап останній рік, на тлі політичних та корупційних скандалів, причиною яких є офісі реЗЕдента, бо останні 5 років країною в "ручном рєжимє" керують саме звідти, наплювавши і на Конституцію і на інші менш важливі закони.
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02.02.2024 18:11 Відповісти
Бо зелені довбойоби єдину тактику знають - завалювати фронти м'ясом. Воювати технологіями та тактикою - це для них недосяжна висота, а стратегічно мислити ця шобла взагалі не вміє. Два роки надували щоки та пили каву у Криму, так переможно, що зрештою обісралися. Там доречі, Залужний нову стратегію розробив, але її треба було застосовувати ще вчора.
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02.02.2024 18:27 Відповісти
Справа в тому, що після визволення Херсону зе-лідор та його шобла оскаженіли, бо їм було монопєнісуарно на наші перемоги на фронті. Їх весь час турбувало лише одне питання - ріст популярності Главкома в народі. Для ОПи реЗЕдента головний ворог не путін, бо вони з ним "адной крові", вони з путіним - совки, для яких незалежна Україна це щось неприроднє. А Залужний та ЗСУ поламали всі "оманські розклади", всі договорняки ОПи з кремлем. Залужний це особистий ворог путіна та ОПи, так само, як 5 Президент. І, якщо б реЗЕдент не почав пхати свою пику, разом з єрмаком, у справи генштабу одразу після звільнення Херсону у листопаді 2022, то наш контрнаступ був би успішним. Бо, коли ватний клоун починає грати Бонапарта та вмішуватися в планування дій військ, то сподіватися на те, що дії військових будуть ефективними та що контрнаступ буде вдалим не варто.
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02.02.2024 18:42 Відповісти
У нас є два вибори: Загинути в бою зі зброєю в руках, чі бути розстріляними в потилицю десь в Катині під Смоленськом. Кацапи знають як знищувати країни і затаптувати в гівно нації.
Зелені ще мають надію, що домовляться з Путіним, але той з кожним днем все більш нахабніє і жорстокішає, бачачи слабкість зелених.
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02.02.2024 20:00 Відповісти
якась дивна у Вас логіка... Ви ж вказуєте на слабкість зелених, але пропонуєте загинути за цю слабкість..?
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02.02.2024 21:33 Відповісти
Гинути можно тільки за Україну!
А зелених треба відсторонити після 31 березня - день, після якого Зеленський втрачає легітімність по Конституції. І вся влада військовим і нові виборі через 100 днів.
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02.02.2024 21:48 Відповісти
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02.02.2024 18:16 Відповісти
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02.02.2024 18:17 Відповісти
720.000.000.000/500.000=1.440.000грн./40=36.000$
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02.02.2024 18:20 Відповісти
Весь прикол у тому, що Залужний жодного разу не казав, що завтра йому потрібно мобілізувати 500 тисяч. Це все вигадали зепідри аби не займатися дуже не популярними речами для їхнього рейтингу.
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02.02.2024 18:36 Відповісти
І що з того? Зате він сказав що за цей рік йому потрібно 500к, щоби щамінити всіх тих хто зараз на фронті до кінця року. Їх треба мобілізувати, оснастити, обучити, це не один день. А ми зі скрипом набирали по 10к в місяць, а зараз і меньше.
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02.02.2024 19:05 Відповісти
Це схоже на якийсь "фанатизм", ніби 500 тисяч мобілізованих при дебільному керівництву клептократів і зрадників щось змінить, хоч би досвід Радянсько-фінської війни вивчили яка там була перевага у совків і фінів, і чим вона завершилась незважаючи на те що там був Маннергейм, а не така клоунада як у нас
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02.02.2024 18:39 Відповісти
Це все просто наслідок проваленого контрнаступу. Швидкої перемоги не буде, значить треба міняти людей, вони вже не витримують на фронті стільки. Вот якраз для цього і потрібні 500к - щоби замінити тих хто там воює і покрити вибувших (поранених, вбитих, полонених). По суті це нічого не змінить на фронті, радше ще гірше зробить, але вже діватися немає куди, або здаватися.
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02.02.2024 19:08 Відповісти
ніякої мови про демобілізацію зараз немає, вона в принципі НЕ можлива за гарячої фази війни.
Але і чифра 500т, ніде не фігурує крім слів зепідра, який зеболванчиків бачте не дає в обіду злим військовим на чолі з чортом "Валерой".
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02.02.2024 19:33 Відповісти
Нафіга звиздіти! Слова Залужного:
Ми цю цифру (400-500 тис. мобілізованих) сформували на наступний рік. Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник. Формування військових частин та прогнозування наших втрат, які ми можемо понести протягом наступного року. Джерело: https://censor.net/ua/n3463851
ЗИ. В законі стоїть про 3 роки на війні і після цього два роки дємбель, тобто до цінця року треба буде замінити уйму народу.
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02.02.2024 19:37 Відповісти
у законі написано дембель після 36міс служби за умови припинення бойових дій.
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02.02.2024 19:52 Відповісти
Блін, що не СН, то або підерласа, або безВугла!
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02.02.2024 18:39 Відповісти
А скільки грошей тре на " ваєвать будуть всє" ? І коли Верховний стратєх Гавнокомандуючий Великий Зе - дійде до до думки , що воювати , потрібно якістю ,а не кількістю ?
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02.02.2024 18:57 Відповісти
Стісняюсь спитать: а шо означає 1,44 ляма на 1 мобілізованого? Це витрати на що? Зловити, доправити до ТЦК, "санітарно обробити", доправити до в/ч, одягти у форму і видати особисту зброю, ну і так-сяк годувати весь цей час. Чи ще щось?
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02.02.2024 19:01 Відповісти
Це чоловіче витрати на: зп, їжу, одяг, зброю.. лікування і гробові.
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02.02.2024 19:30 Відповісти
Мені теж цікаво, як можна витратити $379 тис. на людину при мобілізації.
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02.02.2024 19:40 Відповісти
Ще потрібно відняти 300 шматочків на озеленення шмаркатих, а решту розділити на 2, щоб і ********* вистачило.
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02.02.2024 22:21 Відповісти
І що? Не будемо видавати такі гроші на ЗСУ, бо не буде грошей на дороги... по яких підари пройдуть переможним маршем на Київ?
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02.02.2024 19:06 Відповісти
А не мобілізація 500 000 тисяч, буде коштувати державі, втратою державності!
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02.02.2024 19:08 Відповісти
Я дорого, і що робити...
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02.02.2024 19:31 Відповісти
То нехай щя "щука"продасть свою блюзку за 1200 долярів та задонатить на армію.
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02.02.2024 19:57 Відповісти
Когда вы поймете, зеленый не хочет заканчивать войну или даже ее замораживать, это его найбольший страх. После Порошенко конечно.
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02.02.2024 19:59 Відповісти
Ну... вибираймо що дорожче: - Україна чи мобілізація? То як? То як, котра з двох баб привабливіша? АРХ М
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02.02.2024 20:14 Відповісти
Друзі, Підласа права. Мобілізація 500 тисяч буде. ОБОВʼЯЗКОВО. ПРОТЕ. Підласа не сказала про кількість демобілізації. Бо ці 500 тисяч будуть поступово помісячно міняти тих, хто зараз на фронті. Не всіх. Але демобілізація буде ОБОВʼЯЗКОВО.
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02.02.2024 21:04 Відповісти
Або мобілізація, - для Захисту України, або капітуляція і табори ГУЛАГУ для Українців!!
Усе інше, то белькотіння ротовими порожнинами за гроші окупантів московських!
Пильнуймо Україну!
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02.02.2024 21:04 Відповісти
Тільки пильнувати не за кордоном, будь ласка. "Душою я з вами в окопах Авдіївки, а тілом на жаль в Швейцарії".
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02.02.2024 21:20 Відповісти
Насрати їм на людей ! Головне скільки це буде коштувати...
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02.02.2024 21:27 Відповісти
Нету денег? Так отмените их!
Введите продовольственные карточки и всю страну на военные рельсы.
Ах да, вы же дебилы ничего не читали - только видосики... А то бы знали, что принцесса Елизавета садила грядку с овощами в парке Виндзорского замка. И служила в армии водителем грузовика.
Тупая зелень дорвалась порулить...
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02.02.2024 21:54 Відповісти
Солдатам теж платити карточками? Типу воюйте за їжу? Ну-ну, удачі. Дурних за їжу воювати немає. І за державу, яка нічого крім їжі своїм захисникам не може запропонувати теж
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02.02.2024 22:29 Відповісти
Історію почітай, бо видно зі смартфонового покоління, або телевізор заміняв мізки після напруженого трудового дня.
в
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03.02.2024 09:19 Відповісти
При чому тут історія, я говорю як зараз є. За ******* Україну ніхто не буде безкоштовно воювати і крапка. Можна скільки завгодно лякати Бучею по всій країні, але факт є фактом: або Україна знайде гроші, щоб платити захисникам, або ніхто не буде її захищати.
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03.02.2024 12:23 Відповісти
Отже, без грошей вибираємо капітуляцію! А тобі відомом, куди поділися учасники АТО після окупації Мелітополя, Бердянська, Купянська, Херсона? Путіну не потрібні бунтівні українці, а особливо ті, хто може тримати в руках зброю. Йому потрібні тількі наші чорноземи. Так шо світить і така альтернатива - капітулювавші грузять тачки чорноземом і своїм ходом у Чечню, осваювать там нову целіну! Ну і ще кайлом треба буде гори підрівняти перед тим як сіяти.
Гарна перспектива? І не треба марити, що всім хто підняв лапки вгору знайдеться місце в окупаційній поліції - за кожне місце треба бути жорстко битися без правил з десятком конкурентів.
Отака от фуйня, малята! Ви знаєто що ви не будете робити (воювати без грошей), а кацапі добре знають що будуть робити з вами і з вашими жінками!
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03.02.2024 15:08 Відповісти
Саме так, без грошей буде капітуляція. Чоловіки відправлять свої сімʼї за кордон, і потім самі спробують теж втекти. Вийде - добре, не вийде - ну хоча б сімʼя в безпеці. І так, все що ви описали, це правда, це дійсно буде з тими, хто не зможе втекти в Європу. Але не зважаючи на це, без грошей воювати ніхто не буде, а буде пробувати тікати всіма правдами і неправдами
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03.02.2024 19:34 Відповісти
У блокадному Ленінграді продуктові карти були єдиною надію щоб вижити! Отримували тільки працівники заводів і військовослужбовці.
Щоправда можновладці і хліборізи Айвазовського і яйця Фаберже за пайку хліба отримували.
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03.02.2024 22:01 Відповісти
Підласа така ж гарна, як і розумна.
Про таких гарнюньок кажуть: якби її у ставок кинути, то й жаби б не їли.
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03.02.2024 02:14 Відповісти
 
 