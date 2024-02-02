Мобілізація 500 тисяч осіб у 2024 році буде коштувати державі близько 720 млрд гривень, - голова бюджетного комітету ВР, "слуга народу" Підласа
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На мобілізацію півмільйона українців державі доведеться витратити близько 720 млрд гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласи в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).
За її інформацією, мобілізація від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних, а також додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть обійтись Україні сумою близько 700 млрд гривень.
"Міністерство оборони та Міністерство фінансів спільно з комітетами Верховної Ради, відповідно з бюджетним і оборонним, порахували це, але я не хотіла б це озвучувати публічно, щоб не давати російським OSINTерам зайвої для них інформації", - зауважила Підласа.
Вона пояснила, що мобілізація від 400 до 500 тисяч людей у поточному році обійдеться в 322 млрд гривень додаткових видатків. Витрати стосуватимуться одягу, навчання, харчування, грошового забезпечення.
Вона додала, що, крім того, Міністерство оборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки, що обійдеться в близько 400 млрд гривень.
"Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн - це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону", - підкреслила голова комітету.
Будь ласка, зачекайте...
А щось розумніше придумати не спішать.
Заслужений сказав, що нас влаштовував і старий закон про мобілізацію, аби тільки він діяв без корупції і демогогії.
так шо....
то пропоную: хто купує більше однієї пари шкарпеток в місяць, той теж алігарх.
а хто їсть, тверді сорти пшениці, той теж алігарх.
і хто приймає ванну, більше одного разу на тиждень, той теж алігарх.
от і назбираємо братику шурми, на новий бізнес.
- чи дебілам дебіла Зеленськага і дОсі дешевше класти асфальт унікУди та купувати елітні авто-хатинки аніж боронити Державу усіма засобами і ресурсами?
Зелені ще мають надію, що домовляться з Путіним, але той з кожним днем все більш нахабніє і жорстокішає, бачачи слабкість зелених.
А зелених треба відсторонити після 31 березня - день, після якого Зеленський втрачає легітімність по Конституції. І вся влада військовим і нові виборі через 100 днів.
Але і чифра 500т, ніде не фігурує крім слів зепідра, який зеболванчиків бачте не дає в обіду злим військовим на чолі з чортом "Валерой".
Ми цю цифру (400-500 тис. мобілізованих) сформували на наступний рік. Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник. Формування військових частин та прогнозування наших втрат, які ми можемо понести протягом наступного року. Джерело: https://censor.net/ua/n3463851
ЗИ. В законі стоїть про 3 роки на війні і після цього два роки дємбель, тобто до цінця року треба буде замінити уйму народу.
Усе інше, то белькотіння ротовими порожнинами за гроші окупантів московських!
Пильнуймо Україну!
Введите продовольственные карточки и всю страну на военные рельсы.
Ах да, вы же дебилы ничего не читали - только видосики... А то бы знали, что принцесса Елизавета садила грядку с овощами в парке Виндзорского замка. И служила в армии водителем грузовика.
Тупая зелень дорвалась порулить...
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Гарна перспектива? І не треба марити, що всім хто підняв лапки вгору знайдеться місце в окупаційній поліції - за кожне місце треба бути жорстко битися без правил з десятком конкурентів.
Отака от фуйня, малята! Ви знаєто що ви не будете робити (воювати без грошей), а кацапі добре знають що будуть робити з вами і з вашими жінками!
Щоправда можновладці і хліборізи Айвазовського і яйця Фаберже за пайку хліба отримували.
Про таких гарнюньок кажуть: якби її у ставок кинути, то й жаби б не їли.