Литва надала черговий пакет допомоги Києву - детонаційні системи та набої для гранатометів
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Міністерство оборони Литви повідомило про передачу Україні детонаційних систем і тисячі патронів до протитанкових гранатометів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Литви у соцмережі Х.
"Литва і далі надає непохитну військову підтримку Україні. Сьогодні литовська армія доставила детонаційні системи й тисячі патронів до протитанкових гранатометів. Наша прихильність підтримці України - це не просто солідарність, це інвестиції в безпеку Європи", - ідеться в повідомленні відомства.
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Порівняйте з нашими балаболами!
- каждый четвертый патрон для гранатомета был без пороха, а каждый второй - без капсуля. так что пришлось забраковать и списать всю партию.
сейчас уже по дороге в Сомали