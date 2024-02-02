Литва надала черговий пакет допомоги Києву - детонаційні системи та набої для гранатометів

Міністерство оборони Литви повідомило про передачу Україні детонаційних систем і тисячі патронів до протитанкових гранатометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Литви у соцмережі Х.

"Литва і далі надає непохитну військову підтримку Україні. Сьогодні литовська армія доставила детонаційні системи й тисячі патронів до протитанкових гранатометів. Наша прихильність підтримці України - це не просто солідарність, це інвестиції в безпеку Європи", - ідеться в повідомленні відомства.

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