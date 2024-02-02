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Литва надала черговий пакет допомоги Києву - детонаційні системи та набої для гранатометів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

литва,допомога

Міністерство оборони Литви повідомило про передачу Україні детонаційних систем і тисячі патронів до протитанкових гранатометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Литви у соцмережі Х.

"Литва і далі надає непохитну військову підтримку Україні. Сьогодні литовська армія доставила детонаційні системи й тисячі патронів до протитанкових гранатометів. Наша прихильність підтримці України - це не просто солідарність, це інвестиції в безпеку Європи", - ідеться в повідомленні відомства. 

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Литва допомога

Автор: Роман Свиридович
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"Патроны" вот для этого https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/Carl_Gustav_M3_Kokonaisturvallisuus_2015-2048x1365.jpg
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02.02.2024 19:03 Відповісти
то не "патрони". То "кулі".
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02.02.2024 19:39 Відповісти
Ось як діють ділові люди - спочатку роблять, а вже потім розповідають та й то незавжди!
Порівняйте з нашими балаболами!
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02.02.2024 19:07 Відповісти
Минобороны ответственно заявляет:
- каждый четвертый патрон для гранатомета был без пороха, а каждый второй - без капсуля. так что пришлось забраковать и списать всю партию.
сейчас уже по дороге в Сомали
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02.02.2024 19:14 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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02.02.2024 19:27 Відповісти
Литовці це наші справжні брати.
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02.02.2024 19:34 Відповісти
 
 