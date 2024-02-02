США наклали санкції на мережу з виробництва іранських "Шахедів"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти групи компаній, що допомагали Ірану з виробництвом дронів-камікадзе "Шахед".
Про це інформують в Міністерстві фінансів США, передає Цензор.НЕТ.
Під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) потрапила ключову мережу закупівель великих постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів, зокрема на дрони серії "Шахед".
Визначено чотири організації, що базуються в Ірані та Гонконзі, як такі, що займались таємними закупівлями. Вони активно беруть участь у підтримці кількох іранських військових організацій, включаючи Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Крім того, OFAC вносить до санкційного списку підставну компанію, що базується в Гонконзі, яка займається продажем іранських товарів на сотні мільйонів доларів на користь Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
"Подальше розповсюдження Іраном своїх новітніх конвенційних озброєнь, в тому числі БПЛА і ракет, націлених на американських солдатів, залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні. Ми будемо без вагань використовувати весь наш інструментарій для руйнування незаконних мереж закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєнь, а також для притягнення до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним маріонетковим угрупуванням", - зазначив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.
У Мінфіні США уточнили, що обмеження були введені проти:
- Компанії FYIT із Гонконгу;
- Компанії Duling Technology з Гонконгу;
- Компанії Advantage Trading з Гонконгу;
- Компанії NSMI з Ірану;
- Компанії COPC із Гонконгу.
Будь ласка, зачекайте...
И даже нобелевку за это получил!
працюєш тут кількома аккаунтами
на війну йди, там реалізуєш своє бажання з захисту "честі " зеленського
Мізки не брови, якщо їх немає - не намалюєш....
і скажу я вам , особливо пишатись нічим
Тому чому вони виділяють гроші і закривають очі на корупцію в оточенні Зе, якщо він агент Ху..ла та проводять з ним зустрічі за закритими дверима?
Якщо б це було так то вони давно заблокували рахунки в офшорах і ввели санкції проти фірм прокладок... тим самим вибивши основу любої агентури гроші... але цього немає...
тому не пишіть дурн...ню .... тут банально проста корупція та п....... нажаль... просто послухати що Залізняк сказав про Арахамію, послухати що деколи говорить Зе та до прикладу Подоляк... все дуже складно і сумно
не все чорне в світі чорне і не все біле біле... зате багато сірого
Источник: https://kosatka.media/category/neft/news/vidobutok-nafti-u-venesueli-zroste-na-25-cherez-poslablennya-sankciy-ssha-bloomberg
надіюсь що все завершиться ударами по якихось бабуїнах... або як перший раз Ізраїль бив по Ірану