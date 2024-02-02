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Новини За кордоном
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Іран (1343) санкції (6869) США (14501)

США наклали санкції на мережу з виробництва іранських "Шахедів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шахед

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти групи компаній, що допомагали Ірану з виробництвом дронів-камікадзе "Шахед".

Про це інформують в Міністерстві фінансів США, передає Цензор.НЕТ.

Під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) потрапила ключову мережу закупівель великих постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів, зокрема на дрони серії "Шахед".

Визначено чотири організації, що базуються в Ірані та Гонконзі, як такі, що займались таємними закупівлями. Вони активно беруть участь у підтримці кількох іранських військових організацій, включаючи Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Крім того, OFAC вносить до санкційного списку підставну компанію, що базується в Гонконзі, яка займається продажем іранських товарів на сотні мільйонів доларів на користь Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

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"Подальше розповсюдження Іраном своїх новітніх конвенційних озброєнь, в тому числі БПЛА і ракет, націлених на американських солдатів, залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні. Ми будемо без вагань використовувати весь наш інструментарій для руйнування незаконних мереж закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєнь, а також для притягнення до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним маріонетковим угрупуванням", - зазначив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

У Мінфіні США уточнили, що обмеження були введені проти:

  • Компанії FYIT із Гонконгу;
  • Компанії Duling Technology з Гонконгу;
  • Компанії Advantage Trading з Гонконгу;
  • Компанії NSMI з Ірану;
  • Компанії COPC із Гонконгу.

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Топ коментарі
+11
Іран наклав на санкції !
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02.02.2024 19:15
+11
Шото мне подсказывает шо ота мережа з виробництва іранських "Шахедів" на которую наклали санкции США наклала на санкции США. Ну и на США наклала с горкой. Боже, как сейчас не хватает у руля США интелектуала Обамы, он так ловко всё подобное заметал под коврик.
И даже нобелевку за это получил!
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02.02.2024 19:18
+7
Працівники аж хот догами поперхнулись від несподіванки пекельних санкцій. Америка стає клоуном. Де той світовий поліцейський, хто,коли і навіщо його сховав?
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02.02.2024 19:20
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Іран наклав на санкції !
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02.02.2024 19:15 Відповісти
Жесть, конечно. Очень брутально ))
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02.02.2024 19:16 Відповісти
Працівники аж хот догами поперхнулись від несподіванки пекельних санкцій. Америка стає клоуном. Де той світовий поліцейський, хто,коли і навіщо його сховав?
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02.02.2024 19:20 Відповісти
Добрий вечір, колего! Носик вже підмалювали?
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02.02.2024 19:33 Відповісти
Фірми закриють, і одразу створять нові. Поки на Заході роздупляться, свою справу зроблять. І так кожного разу.
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02.02.2024 19:17 Відповісти
В слідуючому місяці чекати зменшення шахедів чи уже після 20 травня?
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02.02.2024 19:17 Відповісти
Шото мне подсказывает шо ота мережа з виробництва іранських "Шахедів" на которую наклали санкции США наклала на санкции США. Ну и на США наклала с горкой. Боже, как сейчас не хватает у руля США интелектуала Обамы, он так ловко всё подобное заметал под коврик.
И даже нобелевку за это получил!
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02.02.2024 19:18 Відповісти
| интелектуала Обамы

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02.02.2024 19:25 Відповісти
таки ходят упорные слухи за то шо он где то таки интелектуал. Почти как Трамп.
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02.02.2024 19:33 Відповісти
Ну, так - щось у це повідомлення задовге. Можна просто - США наклали, і усьо зрозуміло
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02.02.2024 19:33 Відповісти
А потрібно накладати пару сотень Томагавків на виробництва в ірані!!!!
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02.02.2024 20:01 Відповісти
мабуть ти бот
працюєш тут кількома аккаунтами
на війну йди, там реалізуєш своє бажання з захисту "честі " зеленського
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02.02.2024 20:11 Відповісти
Так це було ясно ще в 19- му. Бо всі, хто був за русню, були за Зє.
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02.02.2024 19:28 Відповісти
зелені - цє діагноз, так як і Чівокуні ... ось куди подівались усі виборці Яника ? Жодного не бачу ... а це посіпаки Зеленої шмарклі перефарбувались - тепер вони поцріотики )) на виборах 2004 року за Яника у Жопоріжжі дупу рвало 73% чівокунь ... на виборах у 2019 - така ж кількість Зебілів )) Савпадєніє? - не думаю ))
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02.02.2024 21:52 Відповісти
"шикарний план, шеф, шикарний..." (с) - "Діамантова рука". Іноді шкодую, що радянські комедії не показують...
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02.02.2024 19:30 Відповісти
між п .4 і п. 5 є історичний ОПИС????
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02.02.2024 19:31 Відповісти
хочу Вам порадити - Боріться зі злом усередині себе, а не зі злом усередині інших...

Мізки не брови, якщо їх немає - не намалюєш....
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02.02.2024 19:57 Відповісти
Знову Мар'яна вилізла під чужим ім'ям .
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02.02.2024 20:03 Відповісти
ви то свої намалювали
і скажу я вам , особливо пишатись нічим
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02.02.2024 20:09 Відповісти
Ок в вашому пості є декілька нюансів, якщо штати знали детальні плани русні по наступу, то в них кроти в верхніх ешелонах влади...

Тому чому вони виділяють гроші і закривають очі на корупцію в оточенні Зе, якщо він агент Ху..ла та проводять з ним зустрічі за закритими дверима?

Якщо б це було так то вони давно заблокували рахунки в офшорах і ввели санкції проти фірм прокладок... тим самим вибивши основу любої агентури гроші... але цього немає...

тому не пишіть дурн...ню .... тут банально проста корупція та п....... нажаль... просто послухати що Залізняк сказав про Арахамію, послухати що деколи говорить Зе та до прикладу Подоляк... все дуже складно і сумно
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02.02.2024 22:29 Відповісти
І ще сенатор Спартц піднімала в штатах питання на рахунок Єрмака і після закритої зустрічі з адміністрацією Байдена, перестала про це говорити...

не все чорне в світі чорне і не все біле біле... зате багато сірого
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02.02.2024 22:32 Відповісти
Чому США не скасовують всі санкції проти нафтової галузі Венесуели,адже це був би потужний удар по мордору.Венесуела займає перше місце по запасах нафти на американському континенті 8,6 млрд.тон.Мабуть американці бояться розвалу мордору,тому й зброю нам дають так щоб ми не перемогли,а обвал ціни на нафту колись зруйнував срср.
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02.02.2024 19:24 Відповісти
США ще навіть не скасували санкції а:"Ціни на нафту трохи впали у вівторок на тлі сподівань, що США послаблять санкції проти Венесуели, яка виробляє нафту, і в міру того, як Вашингтон активізував зусилля щодо запобігання ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАСом."Звідки тобі,кретине,знати що якщо на нафтовий ринок потрапляють додаткові обсяги нафти то це призводить до зменшення світової ціни на нафту,і відповідно це б'є по країні-бензоколонці.https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/17/705538/
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02.02.2024 19:47 Відповісти
Большая часть той нефти не годится даже в печку-- асфальт, битум и тд
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02.02.2024 19:40 Відповісти
Якщо нафта такої поганої якості то для чого американці ввели санкції,створивши собі проблеми з біженцями?В Chevron також сидять дебіли котрим потрібна венесуельська нафта."США послабили санкції проти нафтового сектору Венесуели і дозволили американській компанії Chevron відновити видобуток нафти у країні після відновлення Венесуелою перемовин щодо гуманітарного плану."Міністерство фінансів США в середу оголосило про послаблення санкцій у відповідь на підписання угоди про виборчу дорожню карту між урядом президента Ніколаса Мадуро та опозицією. Експорт нафти з Венесуели до США був припинений на початку 2019 року, коли Міністерство фінансів наклало санкції на державну нафтову компанію Petróleos de Venezuela SA. Тоді Венесуела експортувала зі своїх портів до США майже 365 000 барелів на день, що вдвічі більше, ніж у вересні.

Источник: https://kosatka.media/category/neft/news/vidobutok-nafti-u-venesueli-zroste-na-25-cherez-poslablennya-sankciy-ssha-bloomberg
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02.02.2024 20:06 Відповісти
Не несіть дурню, там видобували колись нафту відомі американські компанії... все там добре... орківська урал також не дуже нафта, але який на неї попит...
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02.02.2024 22:34 Відповісти
Я не говорю что нефти нет нормальной, я говорю большая часть тех огромных запасов это не нефть в обычном смысле этого слова
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03.02.2024 13:50 Відповісти
Тобто, кетай, кетай, кетай, кетай і іран. Ну, тут вже треба в чотири ока заглядати, хто там, зє! та єрмак не одноглазі? А ірану в очко нехай арахамія заглядає
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02.02.2024 19:27 Відповісти
Не прошло и три года
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02.02.2024 19:35 Відповісти
Як ******* трьох вояків в Іраку , так сразу санкції. Виникає питання. Може хай їбане тридцять трьох?
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02.02.2024 19:44 Відповісти
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США покинули британскую авиабазу Лейкенхит и отправились на Ближний Восток - Sky News Arabia
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02.02.2024 19:45 Відповісти
Погано що конфлікт почнеться до голосування допомоги... плюс це підніме ціну на нафту...

надіюсь що все завершиться ударами по якихось бабуїнах... або як перший раз Ізраїль бив по Ірану
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02.02.2024 22:38 Відповісти
Кращеб ракетою ******* по виробникам.
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02.02.2024 19:52 Відповісти
Головне що оперативно …. На другому році війни.
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02.02.2024 20:11 Відповісти
Оперативно.
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02.02.2024 20:40 Відповісти
Як тільки вдарили шахедами по американській базі, зразу наклали.По нас вже більше року бють шахедами , то нічого було.
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02.02.2024 22:01 Відповісти
 
 