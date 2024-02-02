УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4872 відвідувача онлайн
Новини Події
1 138 8
росія (47315) дипломати (530) Кулеба Дмитро (3203)

Кулеба закликав до ізоляції російських дипломатів, через поширення ними дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Події

Дмитро Кулеба та Ієн Борг

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ізолювати дипломатів з РФ, бо ті використовують міжнародні майданчики для поширення дезінформації.

Передає слова Кулеби Цензор.НЕТ із посиланням на його спільну пресконференцію з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом.

Міністр підкреслив, що наразі можна спостерігати за тим, як Росія з більшою силою активізувала дезінформаційну кампанію. Зокрема, мова про використання для цього міжнародних майданчиків ОБСЄ та ООН.

"Тому ізоляція російських пропагандистів та дипломатів питання не лише колективної безпеки, але й колективної інформаційної гігієни", - наголосив він.

Читайте також: Рішення щодо використання заморожених активів РФ можуть ухвалити у 2024 році, - Кулеба
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
після Ужгорода кулібіну тільки туалетну бумагу можна підносити дЄрмаку!
І сидіти тихо......
показати весь коментар
02.02.2024 21:02 Відповісти
Піди це в суді ООН скажи. Цей світ зійшов з глузду, всім пох, цікавить тільки гешефт.
показати весь коментар
02.02.2024 21:03 Відповісти
Кожен за себе..)(уйло показав -що таке "колективний Захід"..що таке НАТО..ООН та інші безглузді паперові збіговиська.. і в цілому, оця вся імпотентна "демократія"
показати весь коментар
02.02.2024 21:36 Відповісти
Кулеба коли нарешті будуть посли в країнах, які нас підтримують ?
показати весь коментар
02.02.2024 21:06 Відповісти
Заклыкач?
А когда за месяц предупреждали о нападении,он не заклыкав, а сопли жевал.
показати весь коментар
02.02.2024 21:13 Відповісти
отпукался
показати весь коментар
02.02.2024 21:16 Відповісти
Жарти про "гігієну" недоречні.
показати весь коментар
03.02.2024 03:47 Відповісти
Формула у заголовку цієї статті цілком правильна. Дуже цікаво!
показати весь коментар
03.02.2024 03:49 Відповісти
 
 