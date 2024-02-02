Кулеба закликав до ізоляції російських дипломатів, через поширення ними дезінформації

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ізолювати дипломатів з РФ, бо ті використовують міжнародні майданчики для поширення дезінформації.

Передає слова Кулеби Цензор.НЕТ із посиланням на його спільну пресконференцію з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом.

Міністр підкреслив, що наразі можна спостерігати за тим, як Росія з більшою силою активізувала дезінформаційну кампанію. Зокрема, мова про використання для цього міжнародних майданчиків ОБСЄ та ООН.

"Тому ізоляція російських пропагандистів та дипломатів питання не лише колективної безпеки, але й колективної інформаційної гігієни", - наголосив він.

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