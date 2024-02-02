Кулеба: Той, хто думає, що Путін не наважиться скерувати свою армію до країни НАТО, - дурень

Якщо президент РФ Володимир Путін не зазнає поразки у війні проти України, він випробує на міцність ст. 5 договору НАТО, яка зобов’язує всіх членів захищати країну Альянсу в разі нападу на неї.

Про це в інтерв'ю Le Figaro, опублікованому 2 лютого, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За його словами, якщо європейці хочуть уникнути війни на території НАТО, де їхнім солдатам доведеться боротися й умирати, вони мають допомогти Україні перемогти Росію на українській території вже сьогодні.

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Він зазначив, що раніше ніхто не міг подумати про те, що РФ може напасти на Грузію 2008 року чи Україну 2022 року, проте це сталося.

Як вказав Кулеба, "той, хто сьогодні думає, що Путін не наважиться скерувати свою армію до країни НАТО, – недалекоглядний".

"Я навіть сказав би, якщо відкинути політкоректність, що вони дурні", – резюмував глава МЗС України.