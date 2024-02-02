Кулеба: Той, хто думає, що Путін не наважиться скерувати свою армію до країни НАТО, - дурень
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Якщо президент РФ Володимир Путін не зазнає поразки у війні проти України, він випробує на міцність ст. 5 договору НАТО, яка зобов’язує всіх членів захищати країну Альянсу в разі нападу на неї.
Про це в інтерв'ю Le Figaro, опублікованому 2 лютого, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
За його словами, якщо європейці хочуть уникнути війни на території НАТО, де їхнім солдатам доведеться боротися й умирати, вони мають допомогти Україні перемогти Росію на українській території вже сьогодні.
Він зазначив, що раніше ніхто не міг подумати про те, що РФ може напасти на Грузію 2008 року чи Україну 2022 року, проте це сталося.
Як вказав Кулеба, "той, хто сьогодні думає, що Путін не наважиться скерувати свою армію до країни НАТО, – недалекоглядний".
"Я навіть сказав би, якщо відкинути політкоректність, що вони дурні", – резюмував глава МЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
Це мабудь новий стандарт у Діпломатіі…
Дипломат хринів!...
Будапешский Меморандум 1994 це е « Записка» ( The Memorandum).
Заметка- записка для памьяті( Memorandum for the Record).
Це не Договір. Звісно ніхто його не ратифікував.
Але Кравчук не знав ціеі різниці, або зробив вигляд. Кучма теж не дуже чинив опір. Обідва вони знаходились під сильним тиском США та рф.
Якщо переможу то кулеба повинен зробити тату на лобі напис "дурень" , або таке тату зроблю собі я у випадку програшу
Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками.
Что вам делать? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине.
Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально!
Не думать тревожно и постоянно "Что будет завтра, что же будет в будущем". А знать. Рассказываю.
22 января мы отметим День Соборности.
Откроем Запорожский мост. Через год - построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска.
Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты и танки.
В апреле - отметим Пасху.
В мае как обычно - солнце, выходные, шашлыки, и конечно - День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбу. А дальше осень. Где надеюсь - мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима.
И будем готовиться к новогодним праздникам. Как обычно, 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: "Дорогие украинцы! Ну я ведь говорил? Мы молодцы!"
Президент Зеленский, 19 января 2022 года.
Це Кулєба свого шефа ЗЄрмака так завуальовано дебілом назвав?
Той хто думає що кулеба міністр той дурень, а путін ***** вбивця, садист і боягуз
Однак слово "дурень" - нечітке, тож з точки зору точності передачі інформації треба було би або уточнити визначення, що мається на увазі під цим терміном, або простіше було би, можливо, підібрати якесь більш точне формулювання. Наприклад, що той, хто так думає, робить явну катастрофічну помилку.
З іншого боку, намагання такими різкими словами, як "дурень", зачепити емоції не тільки політиків, але і їхніх виборців... можливо, може спрацювати. Може?
Если НАТО Кулебе всё отдаст,останется с голой сракой,то будет готово к нападению.
А останні фото, сидить єрмак, а кулеба збоку, у стронку, як секретар єрмака.
дуже невдалий вибір зелені для міністра МЗС. Краще б поміняли на отого, шо пісню про пуйла співав. Але сцються.
А той, хто не думав про напад на Україну - Найрозумніший, Найкрасивіший Наймогутніший, Найвеличніший, най-най-най, і буде балотуватись на черговий термін.