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Кулеба: Той, хто думає, що Путін не наважиться скерувати свою армію до країни НАТО, - дурень

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Якщо президент РФ Володимир Путін не зазнає поразки у війні проти України, він випробує на міцність ст. 5 договору НАТО, яка зобов’язує всіх членів захищати країну Альянсу в разі нападу на неї.

Про це в інтерв'ю Le Figaro, опублікованому 2 лютого, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За його словами, якщо європейці хочуть уникнути війни на території НАТО, де їхнім солдатам доведеться боротися й умирати, вони мають допомогти Україні перемогти Росію на українській території вже сьогодні.

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Він зазначив, що раніше ніхто не міг подумати про те, що РФ може напасти на Грузію 2008 року чи Україну 2022 року, проте це сталося.

Як вказав Кулеба, "той, хто сьогодні думає, що Путін не наважиться скерувати свою армію до країни НАТО, – недалекоглядний".

"Я навіть сказав би, якщо відкинути політкоректність, що вони дурні", – резюмував глава МЗС України.
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Топ коментарі
+47
Я бы сказал еще хуже - клинический идиот.

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02.02.2024 23:55
+38
Ну и этого "черного" ветеринара нельзя забывать

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03.02.2024 00:00
+36
И еще один

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02.02.2024 23:57
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Я бы сказал еще хуже - клинический идиот.

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02.02.2024 23:55 Відповісти
И еще один

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02.02.2024 23:57 Відповісти
Ну и этого "черного" ветеринара нельзя забывать

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03.02.2024 00:00 Відповісти
Подивіться на це 🤡мудило ? І шо тепер з цим робити ? Воно ж гадюка насере по повній ...
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03.02.2024 00:15 Відповісти
« Дурень»?

Це мабудь новий стандарт у Діпломатіі…
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03.02.2024 04:30 Відповісти
Воно то може й так, але поки дурнями виглядаємо тільки ми..
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02.02.2024 23:55 Відповісти
тільки Ви
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03.02.2024 09:03 Відповісти
На Україну напали в 2014 році!!!
Дипломат хринів!...
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02.02.2024 23:55 Відповісти
Так думав теперішній президент.
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02.02.2024 23:56 Відповісти
А давайте Залужного замінимо кимось прикольнішим. Шашлики. Паржом.
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02.02.2024 23:56 Відповісти
5 стаття така сама як будапештський ,,меморандум"!
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02.02.2024 23:56 Відповісти
Стаття 5 це Договір НАТО, ратіфікований парламентаріями країн НАТО.

Будапешский Меморандум 1994 це е « Записка» ( The Memorandum).
Заметка- записка для памьяті( Memorandum for the Record).

Це не Договір. Звісно ніхто його не ратифікував.

Але Кравчук не знав ціеі різниці, або зробив вигляд. Кучма теж не дуже чинив опір. Обідва вони знаходились під сильним тиском США та рф.
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03.02.2024 04:40 Відповісти
Я готовий влаштувати з кулебой парі на те що ***** не нападе на нато .

Якщо переможу то кулеба повинен зробити тату на лобі напис "дурень" , або таке тату зроблю собі я у випадку програшу
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03.02.2024 00:03 Відповісти
Якщо мислити раціонально то ви можливо б і виграли парі. Але коли росія була раціональною?
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03.02.2024 07:03 Відповісти
За 2 роки знищення України щось почало доходити чи шашлики понад усе?
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03.02.2024 00:04 Відповісти
Орбане, прокидайся - Кулеба тебе дурнем назвав!
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03.02.2024 00:04 Відповісти
и румынию
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03.02.2024 02:11 Відповісти
природжений дибломат! )
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03.02.2024 00:05 Відповісти
приміряй, **** зелена, собі якись каштан на Бульварі Шевченка...
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03.02.2024 00:05 Відповісти
цей зрадник розказує про міністра закордонних справ України(кулєбу) ,котрому ,разом з агентом єрмаком , за пів-року до нападу рашиста на Україну у Вашингтоні, "великі" і "солідні" дядьки давали пораду "копати окопи"
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03.02.2024 00:10 Відповісти
Видко кулєбє пише тексти той самий, що і Віслюку.
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03.02.2024 00:24 Відповісти
Дурень, в дипломатичній мові немає слова "дурень". /facepalm
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03.02.2024 00:32 Відповісти
"А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эта опасность есть не один день. И они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное чувство тревоги.

Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками.

Что вам делать? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине.

Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально!

Не думать тревожно и постоянно "Что будет завтра, что же будет в будущем". А знать. Рассказываю.

22 января мы отметим День Соборности.

Откроем Запорожский мост. Через год - построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска.

Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты и танки.

В апреле - отметим Пасху.

В мае как обычно - солнце, выходные, шашлыки, и конечно - День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбу. А дальше осень. Где надеюсь - мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима.

И будем готовиться к новогодним праздникам. Как обычно, 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: "Дорогие украинцы! Ну я ведь говорил? Мы молодцы!"

Президент Зеленский, 19 января 2022 года.
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03.02.2024 00:50 Відповісти
з кожним днем небезпека збільшується, корейський сценарій наближається, а в паралельній реальності все нормально, ящик працює
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03.02.2024 00:53 Відповісти
тобто кулєба офіційно проголосив зєлєнського довбойобом.
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03.02.2024 00:59 Відповісти
А той, хто у січні 2022 року думав, що Путін не наважиться спрямувати свою армію в Україну?

Це Кулєба свого шефа ЗЄрмака так завуальовано дебілом назвав?
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03.02.2024 01:43 Відповісти
кулеба, это уже перебор. К чему это хамство?
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03.02.2024 02:12 Відповісти
Це ще він на дипломатичній мові. Уявляєте його висловлювання, якби він був двірником або вантажником?
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03.02.2024 08:54 Відповісти
Це йому промовити дозволив єлдак. У них своя криворізькодонецькаларьочна політика.
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03.02.2024 10:00 Відповісти
Той, хто думає, що Путін не наважиться скерувати свою армію до країни НАТО, - дурень Джерело: https://censor.net/ua/n3471376
Той хто думає що кулеба міністр той дурень, а путін ***** вбивця, садист і боягуз
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03.02.2024 03:44 Відповісти
Підтримую ідею про те, що головне в дипломатії (має бути) - не етикет, а максимально точна і вчасна передача інформації.

Однак слово "дурень" - нечітке, тож з точки зору точності передачі інформації треба було би або уточнити визначення, що мається на увазі під цим терміном, або простіше було би, можливо, підібрати якесь більш точне формулювання. Наприклад, що той, хто так думає, робить явну катастрофічну помилку.

З іншого боку, намагання такими різкими словами, як "дурень", зачепити емоції не тільки політиків, але і їхніх виборців... можливо, може спрацювати. Може?
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03.02.2024 04:02 Відповісти
Как Кулеба переживает за НАТО, какая забота о ближнем.
Если НАТО Кулебе всё отдаст,останется с голой сракой,то будет готово к нападению.
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03.02.2024 04:08 Відповісти
У Кулебі, "Орбан не промосковський політик".
А останні фото, сидить єрмак, а кулеба збоку, у стронку, як секретар єрмака.
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03.02.2024 04:32 Відповісти
Ще до "Майдану" один чоловік (уже покійний) сказав: "Путіна привели до влади, щоб остаточно розікрасти та розвалить Росію!"
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03.02.2024 06:41 Відповісти
Куколд Кулеба повністю нівелює цінність вступу в НАТО, адже, якщо московитам начхати на колективний захист (з ядерною парасолькою включно), який надає своїм членам НАТО, то якого тоді біса Україна так пнеться у цей альянс? Блеф Х..ла працює, а Кулеба йому підспівує.
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03.02.2024 06:47 Відповісти
Кулеба лякає НАТО. Це завдання Єрмака !
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03.02.2024 07:14 Відповісти
Тут хтось виложив що генерал марченко дав інтерв'ю тсн(1+1) про можливий наступ на Київ.То фейк помойки.Вони витягнули це ще з 2022(осінь) після бігства кацапів з під києва.А зараз він не зможе нічого знати про плани.Цей вкид був зроблен для залякування.
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03.02.2024 08:20 Відповісти
серед країн НАТО США і Великобританія. І на них раші дуже важко нападати. хіба що ядеркою.
дуже невдалий вибір зелені для міністра МЗС. Краще б поміняли на отого, шо пісню про пуйла співав. Але сцються.
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03.02.2024 08:29 Відповісти
Скоріше за все карьєрі Кулеби кінець і він це відчуває.
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03.02.2024 08:45 Відповісти
Сам дегенерат і ті,що вірять цьому шоблу!
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03.02.2024 08:58 Відповісти
а якому шоблу вірите ви?
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03.02.2024 12:02 Відповісти
Кулеба недалекий мажор, которому все должности достались по наследству.
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03.02.2024 09:01 Відповісти
Ти диви, який грамотнючий міністр. А не дурень той, що кричав, шо Цапія на Україну не нападе і кликав всіх на шашлики? НАТО давно готові перетерти в борошено кацапських придурків, в них вистачає зброї не тільки собі, а і постачає навіть нам і Ізраїлю. А ми? А в нас Найвєлічайший вирішив озброюватися виключно асфальтом і відосами.
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03.02.2024 09:29 Відповісти
Ви теж не набагато розумніші.
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03.02.2024 09:33 Відповісти
Той, хто думає, що Путін не наважиться скерувати свою армію до країни НАТО, - дурень.
А той, хто не думав про напад на Україну - Найрозумніший, Найкрасивіший Наймогутніший, Найвеличніший, най-най-най, і буде балотуватись на черговий термін.
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03.02.2024 10:28 Відповісти
Що значить справжній «дипломат»!
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03.02.2024 11:01 Відповісти
 
 