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Доба на Харківщині: під вогнем 15 населених пунктів, ворог бив із артилерії та завдавав авіаударів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, авіаудари окупанти завдали по Охримівці, Бударки, Чорне, Вільхуватці, Іванівці, Кислівці, Табаївці.

О 15:35 окупанти завдали ударів КАБами по с. Вільхуватка Куп’янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства, пошкоджено складську будівлю та паркан, інші влучання - на відкритих територіях. Без постраждалих.

Також читайте: Доба на Харківщині: атака БпЛА на Ізюмський район, обстріли Вовчанська, удари КАБами по Вільхуватці. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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