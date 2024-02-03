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Доба на Харківщині: під вогнем 15 населених пунктів, ворог бив із артилерії та завдавав авіаударів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, авіаудари окупанти завдали по Охримівці, Бударки, Чорне, Вільхуватці, Іванівці, Кислівці, Табаївці.
О 15:35 окупанти завдали ударів КАБами по с. Вільхуватка Куп’янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства, пошкоджено складську будівлю та паркан, інші влучання - на відкритих територіях. Без постраждалих.
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