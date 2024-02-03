Окупанти викладають школярам у Довжанську саперну справу й тактику диверсійних груп
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У школах Довжанська Луганської області росіяни викладають для дітей саперну й диверсійну справу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Луганська ОВА.
Як зазначається, за останні роки у загальноосвітніх навчальних закладах Довжанська окупанти відкрили декілька кадетських класів.
"Замість предметів, які знадобляться при здобутті вищої освіти, там викладають для дітей саперну справу, тактику диверсійних груп, розвивають навички стрільби. За них вже зробили вибір", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Oleksandr Novykov c816d34c
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+8 Sergii Ustim
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+7 Vladyslav Novikov
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А в Украине 2 года война и всем похер.
чисто, передивившись про чушпанов та пацанов.
Для них тепер тільки розстріл щоб вони не пустили свої метастази в інших дітей
Баран з основами підривної діяльності, який не вчився, але він з ОРДЛО , має значно більше шансів вступити ніж мійсин, який сам посилено вивчає точні науки