Окупанти викладають школярам у Довжанську саперну справу й тактику диверсійних груп

У школах Довжанська Луганської області росіяни викладають для дітей саперну й диверсійну справу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Луганська ОВА.

Як зазначається, за останні роки у загальноосвітніх навчальних закладах Довжанська окупанти відкрили декілька кадетських класів.

"Замість предметів, які знадобляться при здобутті вищої освіти, там викладають для дітей саперну справу, тактику диверсійних груп, розвивають навички стрільби. За них вже зробили вибір", - йдеться в повідомленні.

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