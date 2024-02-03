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Окупанти викладають школярам у Довжанську саперну справу й тактику диверсійних груп

Новини Цензор.НЕТ Події

школа,луганщина,окупація

У школах Довжанська Луганської області росіяни викладають для дітей саперну й диверсійну справу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Луганська ОВА.

Як зазначається, за останні роки у загальноосвітніх навчальних закладах Довжанська окупанти відкрили декілька кадетських класів.

"Замість предметів, які знадобляться при здобутті вищої освіти, там викладають для дітей саперну справу, тактику диверсійних груп, розвивають навички стрільби. За них вже зробили вибір", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Молодцы.
А в Украине 2 года война и всем похер.
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03.02.2024 10:24
+8
А в нас дітей вчать ляпати чимось по піаніно, в результаті хлопці становляться чоловіками к 28 рокам, вже маючі короткозорість і пивний живіт…
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03.02.2024 09:53
+7
А преподаватели уверены, что полученные знания ученики применят в нужном им направлении?
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03.02.2024 09:44
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А преподаватели уверены, что полученные знания ученики применят в нужном им направлении?
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03.02.2024 09:44 Відповісти
вчать "защіщать родіну"
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03.02.2024 09:46 Відповісти
Так.Ждуни чекали московську прописку і зарплату.
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03.02.2024 09:49 Відповісти
А в нас дітей вчать ляпати чимось по піаніно, в результаті хлопці становляться чоловіками к 28 рокам, вже маючі короткозорість і пивний живіт…
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03.02.2024 09:53 Відповісти
Ви в школі працюєте? Схоже, що ні. Бо не писали би такої нісенітниці. У нас в молодших і середніх класах вчать протимінної безпеки і т.п., 10-11 клас - є спеціальна підготовка.
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03.02.2024 14:50 Відповісти
Ви мене заспокоїли. А
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03.02.2024 20:35 Відповісти
В нас теж могли б вчити дрони збирати - рашка так легко не відповзе
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03.02.2024 10:04 Відповісти
Взагалі то правильно
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03.02.2024 10:09 Відповісти
Молодцы.
А в Украине 2 года война и всем похер.
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03.02.2024 10:24 Відповісти
швуйцарець, в Україні війна з 2014, але ви ж пісюаністи позолоченим бітумом заляпані.
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03.02.2024 11:59 Відповісти
Так це ж як раз саме те, про що мріяли їхні батьки та дідусі з бабусями в 2014 році! «Путін - пріді!» Ну він і прийшов!
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03.02.2024 10:57 Відповісти
впевнений, що знайдеться пару балбесів, що зроблять дві три розтяжки для директора та вчителів тієї школи.
чисто, передивившись про чушпанов та пацанов.
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03.02.2024 11:21 Відповісти
все ці діти втрачені

Для них тепер тільки розстріл щоб вони не пустили свої метастази в інших дітей
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03.02.2024 11:45 Відповісти
Не факт. Вони ще можуть тих вчителів підірвати. Тільки треба правильні комп'ютерні ігри для них робити і схиляти на наш бік.
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03.02.2024 14:53 Відповісти
А в нас навчають бути толерантними,малювати,танцювати,ми же не раждєни для вайни
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03.02.2024 11:49 Відповісти
А ми потім цим діткам місця в кращих вишах країни просто так.

Баран з основами підривної діяльності, який не вчився, але він з ОРДЛО , має значно більше шансів вступити ніж мійсин, який сам посилено вивчає точні науки
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03.02.2024 11:52 Відповісти
Отже дурні,в нас розумна великовлада розформовує ДФТГ, готує кастраційний закон про зброю,бо не треба цивільним людям від шашликів відволікатися,треба жерти і голосувати на виборах
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03.02.2024 11:56 Відповісти
 
 