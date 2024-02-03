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Луганщина (6250) оккупация (9528) школа (2890)

Оккупанты преподают школьникам в Довжанске саперное дело и тактику диверсионных групп

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

школа,луганщина,окупація

В школах Довжанска Луганской области россияне преподают для детей саперное и диверсионное дело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Луганская ОВА.

Как отмечается, за последние годы в общеобразовательных учебных заведениях Довжанска оккупанты открыли несколько кадетских классов.

"Вместо предметов, которые понадобятся при получении высшего образования, там преподают для детей саперное дело, тактику диверсионных групп, развивают навыки стрельбы. По ним уже сделали выбор", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рашисты мобилизовали в свою армию 250 студентов университета в оккупированном Луганске, - ОВА
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Топ комментарии
+10
Молодцы.
А в Украине 2 года война и всем похер.
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03.02.2024 10:24
+8
А в нас дітей вчать ляпати чимось по піаніно, в результаті хлопці становляться чоловіками к 28 рокам, вже маючі короткозорість і пивний живіт…
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03.02.2024 09:53
+7
А преподаватели уверены, что полученные знания ученики применят в нужном им направлении?
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03.02.2024 09:44
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А преподаватели уверены, что полученные знания ученики применят в нужном им направлении?
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03.02.2024 09:44 Ответить
вчать "защіщать родіну"
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03.02.2024 09:46 Ответить
Так.Ждуни чекали московську прописку і зарплату.
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03.02.2024 09:49 Ответить
А в нас дітей вчать ляпати чимось по піаніно, в результаті хлопці становляться чоловіками к 28 рокам, вже маючі короткозорість і пивний живіт…
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03.02.2024 09:53 Ответить
Ви в школі працюєте? Схоже, що ні. Бо не писали би такої нісенітниці. У нас в молодших і середніх класах вчать протимінної безпеки і т.п., 10-11 клас - є спеціальна підготовка.
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03.02.2024 14:50 Ответить
Ви мене заспокоїли. А
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03.02.2024 20:35 Ответить
В нас теж могли б вчити дрони збирати - рашка так легко не відповзе
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03.02.2024 10:04 Ответить
Взагалі то правильно
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03.02.2024 10:09 Ответить
Молодцы.
А в Украине 2 года война и всем похер.
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03.02.2024 10:24 Ответить
швуйцарець, в Україні війна з 2014, але ви ж пісюаністи позолоченим бітумом заляпані.
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03.02.2024 11:59 Ответить
Так це ж як раз саме те, про що мріяли їхні батьки та дідусі з бабусями в 2014 році! «Путін - пріді!» Ну він і прийшов!
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03.02.2024 10:57 Ответить
впевнений, що знайдеться пару балбесів, що зроблять дві три розтяжки для директора та вчителів тієї школи.
чисто, передивившись про чушпанов та пацанов.
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03.02.2024 11:21 Ответить
все ці діти втрачені

Для них тепер тільки розстріл щоб вони не пустили свої метастази в інших дітей
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03.02.2024 11:45 Ответить
Не факт. Вони ще можуть тих вчителів підірвати. Тільки треба правильні комп'ютерні ігри для них робити і схиляти на наш бік.
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03.02.2024 14:53 Ответить
А в нас навчають бути толерантними,малювати,танцювати,ми же не раждєни для вайни
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03.02.2024 11:49 Ответить
А ми потім цим діткам місця в кращих вишах країни просто так.

Баран з основами підривної діяльності, який не вчився, але він з ОРДЛО , має значно більше шансів вступити ніж мійсин, який сам посилено вивчає точні науки
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03.02.2024 11:52 Ответить
Отже дурні,в нас розумна великовлада розформовує ДФТГ, готує кастраційний закон про зброю,бо не треба цивільним людям від шашликів відволікатися,треба жерти і голосувати на виборах
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03.02.2024 11:56 Ответить
 
 