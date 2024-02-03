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Оккупанты преподают школьникам в Довжанске саперное дело и тактику диверсионных групп
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В школах Довжанска Луганской области россияне преподают для детей саперное и диверсионное дело.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Луганская ОВА.
Как отмечается, за последние годы в общеобразовательных учебных заведениях Довжанска оккупанты открыли несколько кадетских классов.
"Вместо предметов, которые понадобятся при получении высшего образования, там преподают для детей саперное дело, тактику диверсионных групп, развивают навыки стрельбы. По ним уже сделали выбор", - говорится в сообщении.
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+10 Oleksandr Novykov c816d34c
показать весь комментарий03.02.2024 10:24
+8 Sergii Ustim
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+7 Vladyslav Novikov
показать весь комментарий03.02.2024 09:44
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А в Украине 2 года война и всем похер.
чисто, передивившись про чушпанов та пацанов.
Для них тепер тільки розстріл щоб вони не пустили свої метастази в інших дітей
Баран з основами підривної діяльності, який не вчився, але він з ОРДЛО , має значно більше шансів вступити ніж мійсин, який сам посилено вивчає точні науки