Оккупанты преподают школьникам в Довжанске саперное дело и тактику диверсионных групп

В школах Довжанска Луганской области россияне преподают для детей саперное и диверсионное дело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Луганская ОВА.

Как отмечается, за последние годы в общеобразовательных учебных заведениях Довжанска оккупанты открыли несколько кадетских классов.

"Вместо предметов, которые понадобятся при получении высшего образования, там преподают для детей саперное дело, тактику диверсионных групп, развивают навыки стрельбы. По ним уже сделали выбор", - говорится в сообщении.

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