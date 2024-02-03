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Медикиня батальйону "Карпатська Січ" Діана Савіта Вагнер загинула на фронті: вона була родом з Німеччини і подала документи на українське громадянство. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Діана Савіта Вагнер (позивний Snake), яка служила бойовим медиком штурмової сотні у батальйоні "Карпатська Січ", загинула на фронті.

Про це повідомив у фейсбуці її побратив Руслан Андрійко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вагнер Савіта Діана, Wagner Savita Diana, "Snake" - німкеня, яка мріяла стати українкою. 21.06.1987 р.н. - вічність. Бойовий медик третьої штурмової сотні. Перша небесна жінка - військовослужбовець батальйону Карпатська Січ ім.Олега Куцина", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Діана переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни. Палко закохалась в українську культуру та традиції, вивчала українську мову, подала документи на отримання українського громадянства.

"В нашому батальйоні Діана звитяжно воювала з початку Ізюмської кампанії, понад 2 роки. Ми познайомились в підвалі Вірнопільської школи, просякнутому цвіллю, порохом, пилюкою, цигарковим димом, потом та кров'ю чорної піхоти. Літнього ранку до підвалу зайшла ця тендітна дівчинка, вся в окопній грязюці після бойового чергування. Стомлена, але усміхнена, її очі сяяли від щастя. Мене завжди цікавило, яка мотивація у іноземців воювати за нашу державу. І ми поспілкувались попри мою коряву англійську мову. Діана була чужою в Німеччині, де через комуністичну пропаганду та політику мультикультуралізму нормальний німець почувається вигнанцем у власній країні, власному домі. Наш батальйон став для неї сім'єю, можливо навіть першою... Після перемоги Діана мріяла будувати своє життя та майбутнє у суверенній Україні без русского міра та єврокомунізму. Це і була її мотивація у цій війні", - каже Андрійко.

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Діана Савіта Вагнер загибла медикиня
Діана Савіта Вагнер загибла медикиня

Також зазначається, що Снейк була хоробрим та професійним бойовим медиком. Завжди на передовій, завжди перша під ворожим обстрілом без вагань вирушала рятувати поранених. Завдяки професіоналізму та героїзму Діани Вагнер врятовано життя десятків січовиків.

"Діана Вагнер здобула вічне життя на полі бою, рятуючи поранених колумбійських воїнів української армії. Дякуємо тобі наше сонечко за турботу, героїзм, врятовані життя бійців. Ти назавжди в пам'яті української нації. Ми не здамося!", - додає він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+118
Невзорову з дружиною блазень дав громадянство оптом,хоча воно їм і нах.. було непотрібні !!
Вічна Пам'ять тобі дівчинка Україночка !!!!
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03.02.2024 11:20
+113
Велика подяка, та вічна пам'ять Діані Савіті Вагнер.
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03.02.2024 11:20
+87
Герої не вмирають........
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03.02.2024 11:14
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Не зрозуміло про яких "колумбійців" у йдеться?
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04.02.2024 01:53 Відповісти
Які воюють за Україну
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04.02.2024 07:30 Відповісти
Світла Вам память Шановна Захисниця. Плачу.
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04.02.2024 05:23 Відповісти
Слава героям! Смерть рашистам!
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04.02.2024 07:14 Відповісти
Господи прийми душу захисниці воіна Діани! Боляче сприймати смерть наших захисників. Це все ціна боротьби за існування нації. Кривава страшна ціна. СЛАВА всім героям які поклали життя за нас. ВІЧНАЯ СЛАВА!!!
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04.02.2024 10:27 Відповісти
У боях за Україну на сході загинув молодий сержант ДПСУ Павло Шевчук із Житомира. За тиждень до смерті він разом із побратимами відбив ворожий штурм на Мар'їнському напрямку, тоді мужні дії прикордонника відзначив президент.Це просто дитина, щоб жити і жити.Через це покидька путлера Адольфовича.Смрадна падлюка.
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04.02.2024 12:06 Відповісти
Це найдивовижніша і найсумніша історія цієї війни. Таких людей як Діана дуже мало, але вони уособлюють найкращі якості європейця.
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04.02.2024 16:06 Відповісти
Це похвально що вона була така ідеаліста. Але різонуло "через комуністичну пропаганду та політику мультикультуралізму нормальний німець почувається вигнанцем у власній країні, власному домі".

Сьогодні бачила групу молодих людей які здіймали праві руки вгору і кричали що Берлін (перекладу на пристойну мову) на їх думку неправильно себе поводить.

Згадалися злочини нацистів для яких нормально було відправити людей, яких вони вважали унтерменшами в пічку або пішки на декілька сотень кілометрів з одного підприємства приватні на інше. А хто слабий тих закрити в бараках і спалити з вогнеметів.

Також згадалися ******* нацисти з АФД, які мріють вбивати всіх хто на їх думку не німець (навіть громадян Німеччини).....
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04.02.2024 17:20 Відповісти
И что теперь? Нужно дилдо в дупе каждого немца держать что бы не было крамольных мыслей?
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04.02.2024 19:39 Відповісти
Не знаю. Я про те, що як легко теза про німців, які на думку вказану в статті не можуть почуватися в себе в країні як вдома може дуже легко і швидко перетворитися на те, що було в Німеччині 1933-45.
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04.02.2024 19:52 Відповісти
Якщо це дійсно індивідуальна думка а не правда і реальність кожного дня, то не перетвориться. А якщо правда то те вже буде проблемою тих кто ціх німців в лайно макав останні 70 років, а не німців.
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04.02.2024 21:16 Відповісти
ось про це має боліти душа, а не про те звільнять Залужного чи ні, й.в.м. Сонечко!! Дівчинка молода така!! Твоя душа у Царстві Небесному!! Боляче!
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05.02.2024 01:50 Відповісти
Довбана ця орда, століття вбиває справжніх білих Європейців як Діаночка
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05.02.2024 04:11 Відповісти
Ой данунахуй! Каждому своё,каждой твари - по харе,нехай дианочка с гитлером пообщается.
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05.02.2024 23:06 Відповісти
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