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Бердянськ (374) вибух (3764)

Вибухи пролунали в окупованому Бердянську

Новини Цензор.НЕТ Події

бердянськ

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області повідомляють про вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Бердянці повідомляють, що за містом вже пів години чутно глухі вибухи", - написала вона.

Як зазначається, окупанти не анонсували жодних "навчань" сьогодні.

"Сподіваємося, детонація незапланована", - додала Галіціна.

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Автор: Наталя Джума
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03.02.2024 14:42 Відповісти
Буде кацапня палати у вогні кожного дня , бо Украіна кацапам не по зубах ,
Україна була , є і буде існувати для Украінців , крапка 😠😕
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03.02.2024 15:07 Відповісти
 
 