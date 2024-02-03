Вибухи пролунали в окупованому Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області повідомляють про вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Бердянці повідомляють, що за містом вже пів години чутно глухі вибухи", - написала вона.

Як зазначається, окупанти не анонсували жодних "навчань" сьогодні.

"Сподіваємося, детонація незапланована", - додала Галіціна.

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