Вибухи пролунали в окупованому Бердянську
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У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області повідомляють про вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
"Бердянці повідомляють, що за містом вже пів години чутно глухі вибухи", - написала вона.
Як зазначається, окупанти не анонсували жодних "навчань" сьогодні.
"Сподіваємося, детонація незапланована", - додала Галіціна.
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Україна була , є і буде існувати для Украінців , крапка 😠😕