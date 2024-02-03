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Новости Происшествия
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Бердянск (404) взрыв (6119)

Взрывы раздались в оккупированном Бердянске

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

бердянськ

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сообщают о взрывах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальница Бердянской ГВА Виктория Галицина.

"Бердянцы сообщают, что за городом уже полчаса слышны глухие взрывы", - написала она.

Как отмечается, оккупанты не анонсировали никаких "учений" сегодня.

"Надеемся, детонация незапланированная", – добавила Галицина.

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03.02.2024 14:42 Ответить
Буде кацапня палати у вогні кожного дня , бо Украіна кацапам не по зубах ,
Україна була , є і буде існувати для Украінців , крапка 😠😕
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03.02.2024 15:07 Ответить
 
 