Взрывы раздались в оккупированном Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сообщают о взрывах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальница Бердянской ГВА Виктория Галицина.

"Бердянцы сообщают, что за городом уже полчаса слышны глухие взрывы", - написала она.

Как отмечается, оккупанты не анонсировали никаких "учений" сегодня.

"Надеемся, детонация незапланированная", – добавила Галицина.

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