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Взрывы раздались в оккупированном Бердянске
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сообщают о взрывах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальница Бердянской ГВА Виктория Галицина.
"Бердянцы сообщают, что за городом уже полчаса слышны глухие взрывы", - написала она.
Как отмечается, оккупанты не анонсировали никаких "учений" сегодня.
"Надеемся, детонация незапланированная", – добавила Галицина.
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Україна була , є і буде існувати для Украінців , крапка 😠😕