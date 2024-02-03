Російські окупанти протягом 3 лютого 16 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 76 вибухів, - ОВА
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Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (23 вибухи) та артилерії (8 вибухів).
Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріли з артилерії (2 вибухи).
Юнаківська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрони) (2 вибухи).
Великописарівська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (13 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів) та мінометний обстріл (5 вибухів).
Есманьська громада: був обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи) та мінометний обстріл (1 вибух)".
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