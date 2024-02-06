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Рашисти вдарили по Золочеву на Харківщині, зруйновано триповерховий готель

обстріл,харківщина

У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину.

Триває ліквідація наслідків ударів.

Також читайте: Військові РФ упродовж 5 лютого обстріляли 11 громад на Сумщині: 1 людина загинула, 8 дістали поранення

Автор: 

обстріл (28365) готель (210) Харківщина (6054)


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Сволота,руйнує все що тільки може.Завоювати не дуже вдається,так хоч зруйнує
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06.02.2024 07:41 Відповісти
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06.02.2024 09:48 Відповісти
 
 