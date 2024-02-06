Рашисти вдарили по Золочеву на Харківщині, зруйновано триповерховий готель
У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину.
Триває ліквідація наслідків ударів.
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Василь Воробець
показати весь коментар06.02.2024 07:41 Відповісти Мені подобається 1
частный сектор
показати весь коментар06.02.2024 09:48 Відповісти Мені подобається 0
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