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Новини Санкції Росії проти України
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Новий пакет санкцій ЄС проти РФ включатиме понад 200 імен та найменувань, - ЗМІ

санкції

Європейський Союз до другої річниці війни в Україні 24 лютого готує новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме понад 200 імен і найменувань.

Про це стало відомо Німецькому агентству преси, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Зазначається, що нові заходи передбачають значне розширення списку осіб та установ, чиї активи в ЄС мають бути заморожені.

Крім того, під санкції мають потрапити й інші компанії, які сприяють військово-технологічному посиленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.

Згідно з планами, додаткові санкційні заходи можуть торкнутися значно більше ніж 200 осіб і компаній.

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Автор: 

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06.02.2024 09:14 Відповісти
А что, у москалей поддерживают войну только 200 человек из 150млн? Там же поддержка пуйла 80%. Уверен, все страны мира подтвердят лигитимность выборов на болотах. Так, может надо уже вводить полную изоляцию, которую и контролировать проще?
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06.02.2024 09:15 Відповісти
Україні досі не передали 2,5 млрд. фунтів, які обіцяли від продажу Челсі Абрамовича.
Пройшло півтора року (!)
Цікаво, що Арахамія з Даніловим, і решта ОП сидять тихенько, як мишенята.
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06.02.2024 09:25 Відповісти
 
 