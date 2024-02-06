Новий пакет санкцій ЄС проти РФ включатиме понад 200 імен та найменувань, - ЗМІ
Європейський Союз до другої річниці війни в Україні 24 лютого готує новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме понад 200 імен і найменувань.
Про це стало відомо Німецькому агентству преси, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.
Зазначається, що нові заходи передбачають значне розширення списку осіб та установ, чиї активи в ЄС мають бути заморожені.
Крім того, під санкції мають потрапити й інші компанії, які сприяють військово-технологічному посиленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.
Згідно з планами, додаткові санкційні заходи можуть торкнутися значно більше ніж 200 осіб і компаній.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фекла, Параша, Клімєнтій, Сідор...
Пройшло півтора року (!)
Цікаво, що Арахамія з Даніловим, і решта ОП сидять тихенько, як мишенята.