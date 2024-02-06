Новий пакет санкцій ЄС проти РФ включатиме понад 200 імен та найменувань, - ЗМІ

Європейський Союз до другої річниці війни в Україні 24 лютого готує новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме понад 200 імен і найменувань.

Про це стало відомо Німецькому агентству преси, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Зазначається, що нові заходи передбачають значне розширення списку осіб та установ, чиї активи в ЄС мають бути заморожені.

Крім того, під санкції мають потрапити й інші компанії, які сприяють військово-технологічному посиленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.

Згідно з планами, додаткові санкційні заходи можуть торкнутися значно більше ніж 200 осіб і компаній.

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