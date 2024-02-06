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Нейтралізовано агентурну мережу ФСБ РФ: затримано 5 учасників, серед яких колишні та нинішні посадовці спецслужб України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Учасники агентурної мережі ФСБ

Зазначається, що агенти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави.

За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.

З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено агентурну мережу ФСБ РФ: серед затриманих - інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Крім того, російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, "зливав" агресору особисті дані українських захисників.

Читайте також: Експоліцейського з Ізюму, який зрадив присягу та перейшов на бік РФ, засуджено до 15 років тюрми

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від РФ.

Підозри російським агентам

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх ворожих поплічників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримали двоє російських агентів, які "зливали" позиції захисників Харкова. ФОТОрепортаж

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ

Автор: 

СБУ (12797) ФСБ (1449) державна зрада (1681) підозра (761)


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Топ коментарі
+50
Нарешті взяли баканова!

... Як нє?!!
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06.02.2024 09:55
+49
Хто зна шо да як. Поки СБУ на посадить в тюрму Ермака і ЗЕ за зраду Батьківщини - це всього лиш імітація діяльності
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06.02.2024 09:56
+36
А коли в ОПє ліквідують мережу?
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06.02.2024 09:57
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Нарешті взяли баканова!

... Як нє?!!
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06.02.2024 09:55 Відповісти
це перше, що мені прийшло в голову: накінець-то взяли адепта та агента руZZкого міра ванюшку баканаФФа.....
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06.02.2024 10:06 Відповісти
Дивлюсь на фото, невже Дєєрмака викрили? Чи може Арахамію стамбульського заарештували? Ні вони і надалі керують. Ще не все зробили щоб рашисті перемогли???
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06.02.2024 10:09 Відповісти
зеленський--де,****,баканов ??????????????????????????????????????????????
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06.02.2024 16:12 Відповісти
Хто зна шо да як. Поки СБУ на посадить в тюрму Ермака і ЗЕ за зраду Батьківщини - це всього лиш імітація діяльності
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06.02.2024 09:56 Відповісти
А коли в ОПє ліквідують мережу?
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06.02.2024 09:57 Відповісти
Неначасі!!!
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06.02.2024 09:59 Відповісти
Згоден, будемо в засаді сидіти.
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06.02.2024 10:11 Відповісти
Дивіться увечері щочетверга на "Прямому" "Вже на часі"
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06.02.2024 17:23 Відповісти
Так з ОПи і треба починати, інакше все це даремна праця
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06.02.2024 17:22 Відповісти
СБУ , викладайте фото цих виродків з незамазаними фізіями , бо виглядає така новина як відведення уваги від скандалу зі стеженням за Бігусами .
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06.02.2024 10:01 Відповісти
НіЗЗя. Кацапи будуть знати хто з їхніх агентів спалився
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06.02.2024 10:06 Відповісти
які бігуси? Залужного знімають!
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06.02.2024 10:41 Відповісти
І це також
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06.02.2024 17:25 Відповісти
що значить "скидалося на сечу"?

це курвамать і була сеча)))
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06.02.2024 17:38 Відповісти
а нащо тобі, фото? підозріло, а по друге, поки вироку немає, вони невинуваті, їх тільки підозрюють, тому всякі там борцуни за права людей з лайном змішають.
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06.02.2024 18:12 Відповісти
І чому це сбу постійно сама на себе виходить?
Пороблено?
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06.02.2024 10:04 Відповісти
В цю структуру за часів чучми та зечари бєглого напхано стільки завербованих кацапами підарасів шо вам і не снилось.
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06.02.2024 10:08 Відповісти
А скільки напхано за 5 років незламного ******* оманського?!
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06.02.2024 10:55 Відповісти
І ******* теж, але вони тупуваті, бистро паляться...
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06.02.2024 13:24 Відповісти
Респект контрикам!...
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06.02.2024 10:05 Відповісти
Показуха, не більше.
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06.02.2024 10:13 Відповісти
якоюсь мілкотою прийшось пожертвувати, щоб прикрити головного зливальщика стратегічної інфи - особливо крупного крота ))
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06.02.2024 10:10 Відповісти
Кротівню Зеленського і його шобли!
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06.02.2024 10:57 Відповісти
После ****** с Бигус инфо они сейчас и убийцу Кеннеди впоймают, чтоб только свои смаки прикрить!
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06.02.2024 10:11 Відповісти
Скільки ще того сміття мокшанського в усіх установах України???
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06.02.2024 10:16 Відповісти
тут наразі усі екси-
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06.02.2024 21:19 Відповісти
Так, але ж вони спілкуються з тими з ким працювали раніше.................
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06.02.2024 22:54 Відповісти
Екси- це ті, що працювали раніше. У статті про ексів, в основному. А чи спілкувалися вони з тими, які працюють зараз - питання. Слідство повинне вияснити.
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06.02.2024 23:49 Відповісти
Не там полюєте. Ох не там...
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06.02.2024 10:18 Відповісти
Головні з цієї агентури ходять,посміхаються та намагаються Залужного зняти.
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06.02.2024 10:19 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/12998 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА

Що ж, в Україні знову є два СБУ. Одна проводить унікальні спецоперації, героїчно знищує ворога,звільняє полонених і честь знати цих офіцерів. Максимальна їм повага.
Друга - кошмарить бізнес , шпигує за опозицією і журналістами, запускають брудні інформаційні спецоперації через анонімні ТГ. Деяких з цих топтунів ми вже впізнаємо в обличчя, вони «супроводжують» поїздки Порошенка на фронт, тусуються біля нашого офісу, ми вже майже вітаємося, правда, вони ховають очі. На жаль, не сьогодні Україна почала перетворюватися на поліцейську державу.
Очевидно, спецслужба ніколи б не робила протиправного стеження без найвиших вказівок.
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06.02.2024 10:47 Відповісти
Викладуйте їхні фізії, що всі побачили
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06.02.2024 17:26 Відповісти
При всій повазі до оперативників спецслужби.
Це все саме зараз зроблено, щоб "перебити" скандал зі стеженням есбеушників з бігусами?
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06.02.2024 10:49 Відповісти
Навряд. Цих ушльопків "вели" не один день, і, думаю не один місяць...Так що...напевно співпадіння. Прийняти треба з доказами іт.д.
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06.02.2024 17:24 Відповісти
Можливо, вели довго.
Але я в співпадіння давно не вірю…
Хоч, щиро, хотів би.
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06.02.2024 18:22 Відповісти
На фото N4 місцевість ніби то знайома... Не Інститутська 16 часом?
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06.02.2024 10:50 Відповісти
самое интересное во всём это то, что не один из злодеев не был в наручниках!
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06.02.2024 10:54 Відповісти
Баканова брати не можна, бо він точно знає коли Зеленській підписав угоду про співпрацю з ФСБ РФ.
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06.02.2024 11:00 Відповісти
Баканов Татаров Гетьманцев и даже Сивкович и с Наумовым,а на закуску Миша Подоляк, и его родной брат полковник ФСБ Владимир Подоляк, арестованы...😁Цирк маски шоу ..🥳продолжение следует...
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06.02.2024 11:17 Відповісти
""
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06.02.2024 11:28 Відповісти
У нас теж для тебе подарунок", куда перечісліть?
""
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06.02.2024 11:31 Відповісти
Так це ВОНИ, за журналістками з ВІГУСінфо, по туалетах підглядали!?!?
Після їх допиту, як кулініча, бая, мехеди, слідчі можуть, і на осіб з ОПУ вийти!!!
Як не як, а 56 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
Почнуться нервові загострення у пацієнтів з московії та їх Оманських кураторів !
Пильнуймо Україну від КВНщиків, бо принесли горе!
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06.02.2024 12:11 Відповісти
Вже принесли, багато
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06.02.2024 17:28 Відповісти
без фамилий и конкретных данных - тупая самореклама...

как в старой песне:

"... у нас есть такое оружие!!! (но мы вам о нем не расскажем...)"
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06.02.2024 13:52 Відповісти
Чому вони не в кайданках? Склали ручки як парочки якісь.
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06.02.2024 13:57 Відповісти
Без єрмака картинка неповна!
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06.02.2024 14:38 Відповісти
Без Портнова, Баканова, ...
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06.02.2024 17:30 Відповісти
А після трьох крапок йде друг дєтства?
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06.02.2024 17:42 Відповісти
Учасник кацапської навали попросив діджея в пітерському клубі включити трек SHAMAN "Я росіянин", але отримав відмову, повідомляє Telegram-канал "Маш на Мойці". За словами карателя, після сварки з діджеєм до нього підійшли охоронці закладу, почали ображати, назвали клоуном і спровокували на бійку.
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06.02.2024 14:59 Відповісти
Казка про ХОРОШЕ НЕ РУЧНЕ СБУ і ОКРЕМІ ТУПІ департаменти. ПІАР проти ПІАРУ. Щоб ви зрозуміли аналогії - ПРЕЗИДЕНТ - НІХТО, ВР- НІХТО, СИЛОВИКИ -НІХТО. Зате є КПРС(б) - Кримінальна Партія Розграбунку СКОТИНАМИ (бюджету). ЇХ - ніхто не обирав, ВОНИ - МАЮТЬ абсолютну владу, ВОНИ - непідзвітні нікому, ВОНИ - організовують харчові (грошові) ДОВГІ ланцюжки - ДЕ ТІЛЬКИ можуть (не дай боже наступити на харч КРИМІНАЛІТЕТУ, АБО інших НЕБАЙДУЖИХ до надр України. І мова не про суверенітет і незалежність України. Мова йде про те ЯК вкусити більше і щоб їм за це НІЧОГО не було. ПОЧЕКАЄМ ТАРГАНІВ Верховної Зради з нахапаними біткоїнами??? Чи тупих силовиків з військовими (спеціальними) званнями ( а може і з біткоїнами)?? Поки існують кримінальні ГАМАНЦІ, які через кожні 5 років приводять до влади чергового актора (політичного, фінансового, економічного, трагедійного, комічного і т.ін. жанру) не може бути мови про незалежність,самодостатність, життєздатність держави Україна
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06.02.2024 15:19 Відповісти
Агенти НЕ дрімають ! "
Ці витівки лицарів плаща й кинжала - нас. ( пересічних громадян України ) вже НЕ дивують... І це на тлі війни на цілковите знищення... Здавалося б роботи. для СБУ-шників. аж закрай---- мерзенних агентяр ліліПУТІНА. куди НЕкинь : від офісів місцевих " божків " і до ОП !!!( таке враження. що навколо одні ФСБ-шні сівковичі діють--злодіють...) Пересічний. законослух*яний громадянин - знаючи. маючи. чи то достеменну інформацію .чи то підозру на ворожу діяльність-- все проковтне. замовче. але із заявою. до СБУ не звернеться. бо знає---це ризик...потрапити на таких самих...( оскільк і до цього часу їх обслуговоють стукачі .завербовані іще "доблесним " КДБ ) Одним словом : СБУ (НЕ дивлячись на їх подвиги на передовій ) змушені обслуговувати і до сьогодні. провладних можновладців з подавлення НЕУГОДНИХ їм опонентів. конкурентів...І вся ця короста суне --аж із самого верха. маківки нашої ЗЕ-влади ...А хто ж нас . народ україни. мав би захистити ?! Є такий прохіндєй : депутат ВР від Кіровоградщини Микита Потураєв--це йому народ довірив посаду голови підкомітету із захисту "СВОБОДИ СЛОВА "( якщо пам*ятаєте --це той що найголосніше волав сесії.зриваючись. до істерики : --Землю крестьянам !--Час розгляду розпродажу ЗЕМЛІ УКРАЇНИ...) Та після " успішного " деребану. вурдалаками. найкращих чорноземів Світу в Кіровоградщині цей срулик зарився у підпілля: мовчить та дише...( мабуть добряче хапонув і він ???) Думаю: йому НЕ до захисту журналістів і їх свободи друку...(головне : гешефтік із земелькою вберегти ...)
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06.02.2024 15:40 Відповісти
На флешці, Карле! В добу інтернета!
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06.02.2024 16:08 Відповісти
..мне кажется или нас и опять отвлекают от очередного зашквара, в этот раз с Бигусом??
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06.02.2024 16:21 Відповісти
Схоже що, Так!
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06.02.2024 17:13 Відповісти
Даже не налазит на голову этот бред сумасшедшего! И на кого это расчитано?
Кто у них там работает вообще!
Понабирали по обьявлению каких то бомжей с помойки. Только вдумайтесь:
"..... Он передавал разведданные в ФСБ через сообщника, который уезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы "
-----------
Для передачи информации в наше время существует миллон каналов, который полностью исключает необходимость личных контактов.
Поэтому свои сказки про Штирлица, Пастора Шлака и радистку Кэт рассказывайте совковым лохам эпохи позднего застоя, они вас поймут и даже прослезятся.
Да, прав абсолютно Бигус.
Разгонять надо эту шоблу драной метлой
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06.02.2024 16:51 Відповісти
«Вася с водокачки» опять унизил СБУ
https://ord-ua.com/2024/02/06/ 6 февраля, 2024 https://ord-ua.com/tag/ermak/ Ермак , https://ord-ua.com/tag/maljuk/ Малюк , https://ord-ua.com/tag/tatarov/ Татаров

https://ord-ua.com/2024/02/06/vasja-s-vodokachki-opjat-unizil-sbu/
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06.02.2024 17:43 Відповісти
Допитати та розстріляти всіх!
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06.02.2024 17:44 Відповісти
От би ОПу ще перешерстить.
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06.02.2024 18:01 Відповісти
Коли ще після Майдану казали, що треба реформувати СБУ, то владі це було не потрібно. А зараз ловлять агентів ФСБ і дивуються, як же ж так, звідки вони могли взятись, ніколи такого не було і от знову! Підараси, що та влада, що теперішня!
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06.02.2024 19:05 Відповісти
Головні агенти здають пішаків , щоб від себе відвести увагу!
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06.02.2024 19:14 Відповісти
Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ,
Джерело: https://censor.net/ua/n3471783

Редакція Цензора, вибачайте. Мабуть військової розвідки ФСБ. Але то мабуть не військова розвідка ФСБ, а просто розвідка ФСБ. Військова розвідка у *********, то мабуть Г(Р)У МО РФ.
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06.02.2024 21:17 Відповісти
Нач 5 служби ФСБ під час Майдану денно і нощно сидів біля Віті Ростовського, як і давній друг Віті нач. 9 департаменту. Обидва є манкуртами. По неповним даним Бєсєда (нач 5 служби) чимчикує з Патрушевим ще з Карелії, з початку 90. А Сівкович всім представляється сослуживцем х..... по Дрездену. Бєсєда родом з Хмельницької області, Петровський з Донецька. А головний спец по операціям ГРУ в Україні та світі, начальник штабу Алєксєєв, теж манкурт, родом з села Вінницької області.
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07.02.2024 01:55 Відповісти
Одного генерала - шпигуна з ГУРМО у відставці СБУ арештувало ще на початку війни, навіть призвіще називали.
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07.02.2024 01:59 Відповісти
Наш найсправедливіший суд с галактиці обов'язково відпустить їх під заставу, яку внесе якийсь Портнов чи Татаров. Цих можна панять і прастіть, вони ж не злісні вороги народу типу Червінського або Марченка...
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07.02.2024 11:33 Відповісти
 
 