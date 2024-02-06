Нейтралізовано агентурну мережу ФСБ РФ: затримано 5 учасників, серед яких колишні та нинішні посадовці спецслужб України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Учасники агентурної мережі ФСБ
Зазначається, що агенти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави.
За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.
З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.
Крім того, російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.
Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.
Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, "зливав" агресору особисті дані українських захисників.
Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.
За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від РФ.
Підозри російським агентам
Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх ворожих поплічників.
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... Як нє?!!
це курвамать і була сеча)))
Пороблено?
Що ж, в Україні знову є два СБУ. Одна проводить унікальні спецоперації, героїчно знищує ворога,звільняє полонених і честь знати цих офіцерів. Максимальна їм повага.
Друга - кошмарить бізнес , шпигує за опозицією і журналістами, запускають брудні інформаційні спецоперації через анонімні ТГ. Деяких з цих топтунів ми вже впізнаємо в обличчя, вони «супроводжують» поїздки Порошенка на фронт, тусуються біля нашого офісу, ми вже майже вітаємося, правда, вони ховають очі. На жаль, не сьогодні Україна почала перетворюватися на поліцейську державу.
Очевидно, спецслужба ніколи б не робила протиправного стеження без найвиших вказівок.
Це все саме зараз зроблено, щоб "перебити" скандал зі стеженням есбеушників з бігусами?
Але я в співпадіння давно не вірю…
Хоч, щиро, хотів би.
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Після їх допиту, як кулініча, бая, мехеди, слідчі можуть, і на осіб з ОПУ вийти!!!
Як не як, а 56 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
Почнуться нервові загострення у пацієнтів з московії та їх Оманських кураторів !
Пильнуймо Україну від КВНщиків, бо принесли горе!
как в старой песне:
"... у нас есть такое оружие!!! (но мы вам о нем не расскажем...)"
Ці витівки лицарів плаща й кинжала - нас. ( пересічних громадян України ) вже НЕ дивують... І це на тлі війни на цілковите знищення... Здавалося б роботи. для СБУ-шників. аж закрай---- мерзенних агентяр ліліПУТІНА. куди НЕкинь : від офісів місцевих " божків " і до ОП !!!( таке враження. що навколо одні ФСБ-шні сівковичі діють--злодіють...) Пересічний. законослух*яний громадянин - знаючи. маючи. чи то достеменну інформацію .чи то підозру на ворожу діяльність-- все проковтне. замовче. але із заявою. до СБУ не звернеться. бо знає---це ризик...потрапити на таких самих...( оскільк і до цього часу їх обслуговоють стукачі .завербовані іще "доблесним " КДБ ) Одним словом : СБУ (НЕ дивлячись на їх подвиги на передовій ) змушені обслуговувати і до сьогодні. провладних можновладців з подавлення НЕУГОДНИХ їм опонентів. конкурентів...І вся ця короста суне --аж із самого верха. маківки нашої ЗЕ-влади ...А хто ж нас . народ україни. мав би захистити ?! Є такий прохіндєй : депутат ВР від Кіровоградщини Микита Потураєв--це йому народ довірив посаду голови підкомітету із захисту "СВОБОДИ СЛОВА "( якщо пам*ятаєте --це той що найголосніше волав сесії.зриваючись. до істерики : --Землю крестьянам !--Час розгляду розпродажу ЗЕМЛІ УКРАЇНИ...) Та після " успішного " деребану. вурдалаками. найкращих чорноземів Світу в Кіровоградщині цей срулик зарився у підпілля: мовчить та дише...( мабуть добряче хапонув і він ???) Думаю: йому НЕ до захисту журналістів і їх свободи друку...(головне : гешефтік із земелькою вберегти ...)
Кто у них там работает вообще!
Понабирали по обьявлению каких то бомжей с помойки. Только вдумайтесь:
"..... Он передавал разведданные в ФСБ через сообщника, который уезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы "
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Для передачи информации в наше время существует миллон каналов, который полностью исключает необходимость личных контактов.
Поэтому свои сказки про Штирлица, Пастора Шлака и радистку Кэт рассказывайте совковым лохам эпохи позднего застоя, они вас поймут и даже прослезятся.
Да, прав абсолютно Бигус.
Разгонять надо эту шоблу драной метлой
https://ord-ua.com/2024/02/06/ 6 февраля, 2024 https://ord-ua.com/tag/ermak/ Ермак , https://ord-ua.com/tag/maljuk/ Малюк , https://ord-ua.com/tag/tatarov/ Татаров
https://ord-ua.com/2024/02/06/vasja-s-vodokachki-opjat-unizil-sbu/
Джерело: https://censor.net/ua/n3471783
Редакція Цензора, вибачайте. Мабуть військової розвідки ФСБ. Але то мабуть не військова розвідка ФСБ, а просто розвідка ФСБ. Військова розвідка у *********, то мабуть Г(Р)У МО РФ.