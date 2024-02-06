Нейтралізовано агентурну мережу ФСБ РФ: затримано 5 учасників, серед яких колишні та нинішні посадовці спецслужб України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Учасники агентурної мережі ФСБ

Зазначається, що агенти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави.

За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.

З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

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Крім того, російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, "зливав" агресору особисті дані українських захисників.

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Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від РФ.

Підозри російським агентам

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх ворожих поплічників.

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