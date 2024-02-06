The Times про Зеленського та Залужного: "Залізний генерал" проти "найефективнішого продавця"
Західні ЗМІ розповіли, що президент Володимир Зеленський бачить у головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному "потенційного суперника".
Про це йдеться у матеріалі The Times, інформує Цензор.НЕТ.
Видання називає Залужного "залізним генералом" та зазначає, що сьогодні він може "похвалитися 88 відсотками" підтримки. Водночас Зеленського автор називає "найефективнішим продавцем країни", який після майже двох років повномасштабної війни має 62% підтримки.
"Тому цілком природно, що президент бачить потенційного суперника у своєму начальнику армії і, можливо, збирається його звільнити", - йдеться в матеріалі.
Видання також зазначає, що "напруга між політиками та генералами в Україні може відвернути західних партнерів".
Топ коментарі
+69 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар06.02.2024 10:19
+65 Юрист Правильный
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+62 евгений коноваленко #556652
показати весь коментар06.02.2024 10:11
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Вже писала, чому росіяни не критикують Залужного, не роблять з ним принизливі мемчики, ніколи ви не побачите насмішливих коментарів і фейків?
Чим він їм ВИГІДНИЙ?
Чим їм вигідний його Генштаб ЗСУ на чолі з Шапталою?
Чому мовчать?
Фото ілюстративні: В одному з кабінетів завжди Бандера і генерал - доктор філософії все-таки. Так сказати, все при ньому: і Бандеру повісити, і з Ківаловим попрацювати.
P.S. Згадаю ще раз, ви не знайдете ЖОДНОГО його фото із змученими бійцями на фронті, їх немає. Жодного.
Той же Вілкул був набагато токсичнішим ригом, але Зе призначив його очільником ВЦА Кривого Рогу.
Достатньо 5 секунд подивитися на те свято із шампанським, яке влаштовують оті всі соловйови, кисельови, ********* КОЖНОГО разу, як мова заходить про відставку Залужного, щоби зрозуміти, що для них ця відставка прирівнюється капітуляції України.
А з приводу фото зі "змученими бійцями", то по-перше, я хочу побачити такі світлини із "верховним" говнокомандавачем, а по-друге, Банкова давно ЗАБОРОНИЛА Залужному виїжджати на передову.
На думку офісу преЗЕдента на "передовій" має право фоткатися один зеленський.
ЛуZeр Голобородько имеет всего 5 менеджеров,,без них все развалится... включая 73%😁
Менше закликайте у соцмережах «Залужного у президенти» і тоді в ОПі не будуть боятися конкуренції та залишать генерала у спокою.
а вы ещё не поняли, детки?
Отих 5-6 дефективних менеджерів зеленського народ просто ненавидить, і тому вони зеленського влаштовують.
А всіх талановитих, професійних, щирих, справжніх людей цей зелений нікчема ненавидить сам.
Між іншим: зеленська ненависть до Порошенка має ту саму природу.
П.С. Ну і замовлення кремля на усунення Залужного теж ніхто не відміняв.
Ну, а маленьке сцикло на Банковій звичайно ж, що злякалось такого конкурента. Тому медвежу послугу зробив наш «мудрий нарід» у черговий раз людині, від якої залежить наше майбутнє.
Подивіться паралельну сторінку на Цензорі ("Дієвий значить не потрібний"). Вона присвячена тому, як на чудового командира Чекмаза шиють карну справу за начебто "зловживання в особливо крупних розмірах". "Зловживання" проявилося в тому, що в 2022 році Чекмаз взяв у польських волонтерів 300 бронежилетів, які не мали із собою сертифіката якості. Через це Чекмаз не зміг поставити їх на облік. Але 3/4 з них просто роздав бійцям, а решту залишив на складі після свого звільнення. Жодних свідчень про те, що Чекмаз продав хоча би 1 бронежилет, нема. Підозри нічим не обгрунтовані. Але справу шиють далі. І наразі таких справ на досвічених (Чекмаз воював з 2014 і має орден) та патріотичних офіцерів вже більше 3 тисяч...
Ви розумієте, що це значить? Зе-зрадники методично і цілеспрямовано знищують боєздатність ЗСУ. Звільнення Залужного - з тієї ж категорії. І зеленський намагатиметься звільнити Залужного незалежного від того, що думають люди про Головкома. х7йло вимагає звільнення Залужного від єрмака, єрмак підзужує на звільнення зеленського. Народ тут абсолютно ні до чого.
Люди його дійсно поважають та довіряють, але якого хєра вони його у президенти пхають та лякають напальончика, який не переносить будь-якої конкуренції. Народ в Україні завжди винен у її бідах, занадто вже українці активні та агресивні, інколи собі на шкоду.
Годі вже всіх вишикувати і розповідати, що на часі, що не на часі, кому можна критикувати владу, а кому не можна.
Невже так важко зрозуміти просту річ: замовлення на звільнення Залужного прийшло з кремля ще квітні 2022, коли путлер вставив пістон єрмаку, що замість парадного маршу "Київ за 3 дні" ЗСУ під командуванням Залужного попалили тисячі одиниць бронетехніки ворога всього за 2 місяця. І з квітня 2022 єрмак почав обробляти зеленського на звільнення Залужного. Привід - приховування Залужним плану захисту України від єрмака та зеленського. "Вова, він проти нас влаштував змову. Він підведе нас під цугундер". Рішення про відсторонення Залужного було прийнято вже тоді. Просто після звільнення Харківщини та Херсона зе-покидьки не наважилися цього зробити, бо боялися, що люди їх знесуть... А після ніякого наступу в 2023 і загального розчарування в зе-зрадників з,явився реальний шанс звільнити Залужного без втрати своєї влади. Що вони і почали реалізовувати. Безумна за командою з офісу єрмака почала писати на Залужного свої пасквілі з літа 2023, як тільки стало зрозумілим, що літній наступ нічого не дасть. Безумній вторили єрмаківські телеграм-помийки, і все з однією метою - збити рейтинг Залужного і вивести його з рівноваги. Це теж не вдалося. Але завдання звільнити - залишилося. І тому зе-покидьки вигадали байку про "велике оновлення": і того замінимо, і цього... І в загальній купі - Залужного теж...
"Нічого персонального" - просто бізнес... Начебто...
То де в цьому ланцюгу вчинків влади бажання людей бачити Залужного президентом? Це байки для наївних, що все йде від персональних ревнощів президента, бо ревнощі "мудрий наріт" зрозуміє і пробачить, а от державну зраду та навмисні дії на руйнацію України - ні.
Те саме зе-шобла прокручувала 3 роки перед великою війною: вона виправдовувала скорочення ЗСУ, зупинку всіх воєнних програм, залишення оборонки без грошей, розмінування Чонгару та порту Маріуполя, знищення 3 млн. мін на полях... - "потребами будівництва доріг".
Тож годі цих побрехеньок! План А здачі України путлеру просто замінили на план Б, але саме здавання НІХТО НЕ ВІДМІНИВ! І відсторонення нинішнього Генштабу - найважливіша частина цього плану!
П.С. До того ж, після звільнення Залужного і Ко навісити на військових зданий Південь буде значно легше.
У цьому випадку я не здивуюся, коли виявиться, що матеріал про рейтинг Залужного замовила москва. Аби підштовхнути опу до більш рішучих дій. Я не шахматист, але навіть я бачу багатоходову комбінацію. А в москві такі комбінації розбробляти вміли ще за часів нквд. Бо ще тоді владу в минулій царській імперії захопили шахматисти.
Чому я роблю такі висновки , та тому що за останні кілька днів , вже одразу від кількох знайомих Зе-фанатиків , вперше за кілька років почув слова осуду янєлоха . Почали підозрювати що Вава робить щось - не так .
Навіть відморожені зебіли розуміють що Залужного не можна чіпати . Дивина !
Накаркал получается...73%...
Повезло продавцу "сказок" с территорией, где лохов много
Пришли ко мне КВНщики, молодые, красивые амбициозные... просили помочь с финансированием и менеджментом..., сердобольная Оксана все сделала правильно, эфирное время на ТВ согласовали с Игорем Коломойским...дело пошло...🥳
Напишут про народ
Который во время войны выбрал ПРОДАВЦА?
Если не проанализировать этот провал в истории Украины
Мы никогда не излечимся
Хіба це "Захід" обрав Україні в 2019 президентом зеленського?
Хіба це "Захід" продовжує довіряти зеленому віслюку апокаліпсису, незважаючи на тисячі будівель та сотні тисяч українців, зруйнованих та вбитих через цього оманського зрадника?
А може вже давно настав час для 73%-х зебілів відповідати за свої політичні уподобання?
Годі вже перекладати ВЛАСНІ помилки та ВЛАСНІ обов,язки на когось іншого. Інакше Україна ніколи не вирветься з лап імперського мордора.
Це називається не "продавець", а "шахрай на довірі".
І коли дехто з наших військових почав за це критичні відгуки відносно того Нетаньяху, то зразу почалися звинувачування наших в антисемітизмі. Такий собі їхній оглядач звинувачував не свого прем'єра, а нашого відставного військового. Ви тут бачите високий інтелект?
взяти ж ту бородату бабушку з Буковеля - якого це розуму треба, аби крадені долари ховати у США? Та й обкрадати власний банк, який би працював і приносив доходи ще сто років - така собі затія. Хіба що беня не вірив у існування держави Україна, якби з нього не ліпили спасителя України в 2014 році.
аби ще доповнити картину високого інтелекту - згадайте про абрамовичів з розенбергами і накладені на них санкції. У більшості всі ці люди не дуже високого інтелекту, а дехто навіть без вищої освіти. якщо ти не вмієш прораховувати ризики - гріш тобі ціна у світовій політиці.
Без сумнівів, публіковані замовні рейтинги є безспірною фальсифікацією