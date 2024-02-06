The Times про Зеленського та Залужного: "Залізний генерал" проти "найефективнішого продавця"

Західні ЗМІ розповіли, що президент Володимир Зеленський бачить у головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному "потенційного суперника".

Про це йдеться у матеріалі The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання називає Залужного "залізним генералом" та зазначає, що сьогодні він може "похвалитися 88 відсотками" підтримки. Водночас Зеленського автор називає "найефективнішим продавцем країни", який після майже двох років повномасштабної війни має 62% підтримки.

"Тому цілком природно, що президент бачить потенційного суперника у своєму начальнику армії і, можливо, збирається його звільнити", - йдеться в матеріалі.

Видання також зазначає, що "напруга між політиками та генералами в Україні може відвернути західних партнерів".

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