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The Times про Зеленського та Залужного: "Залізний генерал" проти "найефективнішого продавця"

зеленський,залужний

Західні ЗМІ розповіли, що президент Володимир Зеленський бачить у головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному "потенційного суперника".

Про це йдеться у матеріалі The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання називає Залужного "залізним генералом" та зазначає, що сьогодні він може "похвалитися 88 відсотками" підтримки. Водночас Зеленського автор називає "найефективнішим продавцем країни", який після майже двох років повномасштабної війни має 62% підтримки.

"Тому цілком природно, що президент бачить потенційного суперника у своєму начальнику армії і, можливо, збирається його звільнити", - йдеться в матеріалі.

Видання також зазначає, що "напруга між політиками та генералами в Україні може відвернути західних партнерів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко прокоментував можливу відставку Залужного: Політика може перемогти здоровий глузд

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+69
"продавець країни " - не добавити і не прибрати
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06.02.2024 10:19
+65
Якщо у клоуна і досі така підтримка, то країна не має майбутнього ...
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06.02.2024 10:13
+62
найефективнішого продавця
ілюзій
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06.02.2024 10:11
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Так, тепер весь політикум очі розкрив і зрозумів, шо ця 🤡 базарна торговка- зеленський ( це вислів не про жіночок та бабусь на ринку ) продав їм здачу України та українців, за три копійки, прямо зі сцени ,вони купилися і українців впевнили, шо це буде супер голобородько ...висновки ...тепер війна майже у всіх на голові і Заходу і США ...купили 🤡 у мішку ..а там чорт кончений !
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06.02.2024 10:56 Відповісти
Следующим президентом станет военный,так что ему ничего не светит.
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06.02.2024 10:56 Відповісти
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=AZV36tLV6tuD9JVnjwQizrDniWK-X_x_5dLhF1e3CrbUfzesQK0RHDDyiGGreSqNzRKgO1lrqmmv3oCszTiiS9BBQjrMJS_lbB4-eaIoI0oLx2qAZE1FCSy4RT5amwmBXWQzozbI2nD3pEl8QlozKx933-RY_D9_we1wg_jExd7gFIrvERRyFeeFUtEdrUkanwQ&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0LBpowDBNcES6YNvogKe53jvWFH8EmvpohtHwFCe5f6XaWfMocjVtMwUm836aKGEPl?__cft__[0]=AZV36tLV6tuD9JVnjwQizrDniWK-X_x_5dLhF1e3CrbUfzesQK0RHDDyiGGreSqNzRKgO1lrqmmv3oCszTiiS9BBQjrMJS_lbB4-eaIoI0oLx2qAZE1FCSy4RT5amwmBXWQzozbI2nD3pEl8QlozKx933-RY_D9_we1wg_jExd7gFIrvERRyFeeFUtEdrUkanwQ&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·

Вже писала, чому росіяни не критикують Залужного, не роблять з ним принизливі мемчики, ніколи ви не побачите насмішливих коментарів і фейків?

Чим він їм ВИГІДНИЙ?

Чим їм вигідний його Генштаб ЗСУ на чолі з Шапталою?

Чому мовчать?

Фото ілюстративні: В одному з кабінетів завжди Бандера і генерал - доктор філософії все-таки. Так сказати, все при ньому: і Бандеру повісити, і з Ківаловим попрацювати.

P.S. Згадаю ще раз, ви не знайдете ЖОДНОГО його фото із змученими бійцями на фронті, їх немає. Жодного.
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06.02.2024 11:06 Відповісти
Ківалов Безмозглу турбує, а Татаров біля її преза ні.
Той же Вілкул був набагато токсичнішим ригом, але Зе призначив його очільником ВЦА Кривого Рогу.
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06.02.2024 11:09 Відповісти
Брехливі зеленські потвори. Що безумна, що той, хто її перепощує.
Достатньо 5 секунд подивитися на те свято із шампанським, яке влаштовують оті всі соловйови, кисельови, ********* КОЖНОГО разу, як мова заходить про відставку Залужного, щоби зрозуміти, що для них ця відставка прирівнюється капітуляції України.

А з приводу фото зі "змученими бійцями", то по-перше, я хочу побачити такі світлини із "верховним" говнокомандавачем, а по-друге, Банкова давно ЗАБОРОНИЛА Залужному виїжджати на передову.
На думку офісу преЗЕдента на "передовій" має право фоткатися один зеленський.
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06.02.2024 12:36 Відповісти
вже пояснювали - тема дисертації потребує захисту саме в Одесі. А відносно фотожаб на генерала, то жодна фотожаба не перекреслить успіхи ЗСУ у відбитті агресії. НЕ спорю - можна булло б краще. але де той, хто міг би зробити краще у таких умовах при такому міноборони та уряді?
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07.02.2024 10:54 Відповісти
Ухилянти-антимайданівці проводять аудит дій ЗСУ. Потім буде висунута підозра Залужному?

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06.02.2024 11:07 Відповісти
Аудит своїх зрадницьких дій, призначень ДО вторгнення і під час нього зграя шакалів не проводить.
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06.02.2024 11:11 Відповісти
Ну ви же розумієте, чому це "не на часі"? Надто високий ризик для "розслідувачів" вийти у "розслідуванні" на самих себе. Тому краще й не починати.
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06.02.2024 12:39 Відповісти
Самі себе перевіряють? Все командування в армії зелене, звичайних військових вони садять без будь-яких перевірок навіть за неправильний погляд.
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06.02.2024 18:20 Відповісти
Продавцем країни? Так його поїздки були аналізом нових кордонів України? А шантаж США зняттям Залужного на сліпий аудит також має коріння торгівлі
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06.02.2024 11:09 Відповісти
https://youtu.be/i6VoXLnfKxU?si=6_UHZcVC2YYaVdRy ...

ЛуZeр Голобородько имеет всего 5 менеджеров,,без них все развалится... включая 73%😁
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06.02.2024 11:11 Відповісти
Взагалі не розумію, якого дідька західні ЗМІ роздмухують цю тему з рейтингами генерала Залужного. Бойовий генерал займається своєю роботою, він не лізе у політику, не створює ніяких партій, не робить політичних заяв, його просто любить украінський народ та довіряє війську, яке очолює ця благородна людина.

Менше закликайте у соцмережах «Залужного у президенти» і тоді в ОПі не будуть боятися конкуренції та залишать генерала у спокою.
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06.02.2024 11:16 Відповісти
Дело в контролируемости. Зеленскому нужны те кто ему будет говорить как всех хорошо. А Залужный зануда постоянно рассказывает того не хватает, того не хватает. Это грустно. Оттого надо заменить его на кого-то веселого и оптимистичного.
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06.02.2024 11:20 Відповісти
Зеленский делает то, что кремль требует от него через Ермака
а вы ещё не поняли, детки?
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06.02.2024 11:43 Відповісти
"Сонцесяйного" боневтіка оманського вже не влаштовує генерал, який просто "лізе у політику, не створює ніяких партій, не робить політичних заяв" саме через те, що генерала "просто любить український народ та довіряє війську, яке очолює ця благородна людина". Ревнивий, мстивий, егоїстичний, бездушний та брехливий зеленський ніколи не пробачає нікому чужого успіху.
Отих 5-6 дефективних менеджерів зеленського народ просто ненавидить, і тому вони зеленського влаштовують.
А всіх талановитих, професійних, щирих, справжніх людей цей зелений нікчема ненавидить сам.
Між іншим: зеленська ненависть до Порошенка має ту саму природу.

П.С. Ну і замовлення кремля на усунення Залужного теж ніхто не відміняв.
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06.02.2024 12:51 Відповісти
Останнім часом усі наче подуріли та почали пхати Залужного у президенти. Я впевнена, що він про це навіть не думав, а займався своїми військовими справами.

Ну, а маленьке сцикло на Банковій звичайно ж, що злякалось такого конкурента. Тому медвежу послугу зробив наш «мудрий нарід» у черговий раз людині, від якої залежить наше майбутнє.
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06.02.2024 13:38 Відповісти
То по-вашому виходить, що це "люди винні" у звільненні Залужного, бо "надто щиро" висловлювали йому свою вдячність??? Ви хоч себе слухаєте?
Подивіться паралельну сторінку на Цензорі ("Дієвий значить не потрібний"). Вона присвячена тому, як на чудового командира Чекмаза шиють карну справу за начебто "зловживання в особливо крупних розмірах". "Зловживання" проявилося в тому, що в 2022 році Чекмаз взяв у польських волонтерів 300 бронежилетів, які не мали із собою сертифіката якості. Через це Чекмаз не зміг поставити їх на облік. Але 3/4 з них просто роздав бійцям, а решту залишив на складі після свого звільнення. Жодних свідчень про те, що Чекмаз продав хоча би 1 бронежилет, нема. Підозри нічим не обгрунтовані. Але справу шиють далі. І наразі таких справ на досвічених (Чекмаз воював з 2014 і має орден) та патріотичних офіцерів вже більше 3 тисяч...
Ви розумієте, що це значить? Зе-зрадники методично і цілеспрямовано знищують боєздатність ЗСУ. Звільнення Залужного - з тієї ж категорії. І зеленський намагатиметься звільнити Залужного незалежного від того, що думають люди про Головкома. х7йло вимагає звільнення Залужного від єрмака, єрмак підзужує на звільнення зеленського. Народ тут абсолютно ні до чого.
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06.02.2024 23:53 Відповісти
Звідки вам з Німеччини знати, що тут та як? Не напружуйтесь там так сильно, що до звільнення Залужного.
Люди його дійсно поважають та довіряють, але якого хєра вони його у президенти пхають та лякають напальончика, який не переносить будь-якої конкуренції. Народ в Україні завжди винен у її бідах, занадто вже українці активні та агресивні, інколи собі на шкоду.
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07.02.2024 11:15 Відповісти
Що за манера звертати увагу НЕ на зміст написаного, а на аватар? Ви на ботоферму дєрьмака працюєте? А якщо я зараз зайду через Ай-Пі маску України, то це змінить ваше ставлення до написаного мною?
Годі вже всіх вишикувати і розповідати, що на часі, що не на часі, кому можна критикувати владу, а кому не можна.
Невже так важко зрозуміти просту річ: замовлення на звільнення Залужного прийшло з кремля ще квітні 2022, коли путлер вставив пістон єрмаку, що замість парадного маршу "Київ за 3 дні" ЗСУ під командуванням Залужного попалили тисячі одиниць бронетехніки ворога всього за 2 місяця. І з квітня 2022 єрмак почав обробляти зеленського на звільнення Залужного. Привід - приховування Залужним плану захисту України від єрмака та зеленського. "Вова, він проти нас влаштував змову. Він підведе нас під цугундер". Рішення про відсторонення Залужного було прийнято вже тоді. Просто після звільнення Харківщини та Херсона зе-покидьки не наважилися цього зробити, бо боялися, що люди їх знесуть... А після ніякого наступу в 2023 і загального розчарування в зе-зрадників з,явився реальний шанс звільнити Залужного без втрати своєї влади. Що вони і почали реалізовувати. Безумна за командою з офісу єрмака почала писати на Залужного свої пасквілі з літа 2023, як тільки стало зрозумілим, що літній наступ нічого не дасть. Безумній вторили єрмаківські телеграм-помийки, і все з однією метою - збити рейтинг Залужного і вивести його з рівноваги. Це теж не вдалося. Але завдання звільнити - залишилося. І тому зе-покидьки вигадали байку про "велике оновлення": і того замінимо, і цього... І в загальній купі - Залужного теж...
"Нічого персонального" - просто бізнес... Начебто...
То де в цьому ланцюгу вчинків влади бажання людей бачити Залужного президентом? Це байки для наївних, що все йде від персональних ревнощів президента, бо ревнощі "мудрий наріт" зрозуміє і пробачить, а от державну зраду та навмисні дії на руйнацію України - ні.
Те саме зе-шобла прокручувала 3 роки перед великою війною: вона виправдовувала скорочення ЗСУ, зупинку всіх воєнних програм, залишення оборонки без грошей, розмінування Чонгару та порту Маріуполя, знищення 3 млн. мін на полях... - "потребами будівництва доріг".
Тож годі цих побрехеньок! План А здачі України путлеру просто замінили на план Б, але саме здавання НІХТО НЕ ВІДМІНИВ! І відсторонення нинішнього Генштабу - найважливіша частина цього плану!
П.С. До того ж, після звільнення Залужного і Ко навісити на військових зданий Південь буде значно легше.
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07.02.2024 21:10 Відповісти
це відбувається вже не один рік. Я ще минулого року зауважував отаким закликанцям: ти хочеш аби опа позбавилася Залужного? Ні, таки продовжують не дивлячись, що Залужний та й інші діючі генерали жодного разу не робили політичні заяви. Західні змі - інфопомийки, які розміщують замовні матеріали, абсолютно не відповідаючи за свої дії. Згадайте отой французький журнал, що розміщував карикатури на Мохамеда. Така "свобода" слова призвела до багатьох терактів.
У цьому випадку я не здивуюся, коли виявиться, що матеріал про рейтинг Залужного замовила москва. Аби підштовхнути опу до більш рішучих дій. Я не шахматист, але навіть я бачу багатоходову комбінацію. А в москві такі комбінації розбробляти вміли ще за часів нквд. Бо ще тоді владу в минулій царській імперії захопили шахматисти.
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07.02.2024 11:04 Відповісти
Усі хто й досі підтримує ЗЕ політично не розумні а то й взагалі...... як після усього що ЗЕкоМанда наробила/робить можливо його підтримувати...... це не веліковні люди які тягнуть країну на дно постійно!
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06.02.2024 11:17 Відповісти
Ну нарешті , схоже - льод тронулся гаспада прісяжниє засєдатєлі ,, рейтинг Вовчіка схоже - зрушив з місця і починає котитися вниз . І пов'язано це якраз - з Залужним . Вірніше з чутками про звільнення Головкома .
Чому я роблю такі висновки , та тому що за останні кілька днів , вже одразу від кількох знайомих Зе-фанатиків , вперше за кілька років почув слова осуду янєлоха . Почали підозрювати що Вава робить щось - не так .
Навіть відморожені зебіли розуміють що Залужного не можна чіпати . Дивина !
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06.02.2024 11:28 Відповісти
10 марта 2019 года я на цензоре оставил такую запись... Если Зеленский станет президентом.. будет война круче чем весной летом 2014 года...
Накаркал получается...73%...
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06.02.2024 11:28 Відповісти
Вам тоді лайкнув мабуть не я один.
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07.02.2024 11:05 Відповісти
Да какой он продавец... Найопщик обыкновенный, причем очень дешевый.
Повезло продавцу "сказок" с территорией, где лохов много
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06.02.2024 11:34 Відповісти
Интересный пост оставила лет 18 назад Оксана Марченко,жена Медведчука...
Пришли ко мне КВНщики, молодые, красивые амбициозные... просили помочь с финансированием и менеджментом..., сердобольная Оксана все сделала правильно, эфирное время на ТВ согласовали с Игорем Коломойским...дело пошло...🥳
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06.02.2024 11:40 Відповісти
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06.02.2024 11:42 Відповісти
Проблема не стілкьи в Зеленському та Шапітолії - як в тому що більше половини населення підтримують цей цирк і хочуть жити в брехні.
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06.02.2024 11:56 Відповісти
Когда уже западные СМИ
Напишут про народ
Который во время войны выбрал ПРОДАВЦА?
Если не проанализировать этот провал в истории Украины
Мы никогда не излечимся
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06.02.2024 12:21 Відповісти
Дай бог вам там на Западє такого продавца в прєзідєнти...
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06.02.2024 12:43 Відповісти
Що це за дивне побажання не за адресою?
Хіба це "Захід" обрав Україні в 2019 президентом зеленського?
Хіба це "Захід" продовжує довіряти зеленому віслюку апокаліпсису, незважаючи на тисячі будівель та сотні тисяч українців, зруйнованих та вбитих через цього оманського зрадника?
А може вже давно настав час для 73%-х зебілів відповідати за свої політичні уподобання?
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06.02.2024 13:00 Відповісти
А чому ні? мафіозо берлусконі хто вибирав до влади? агента штазі меркель хто вибирав до влади? І та меркель розвалила обороноздатність власної країни. бо вона намагалася дружити і заглядати в очі кривавому пуйлу. ну один в один з нашим херпіду.
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07.02.2024 11:10 Відповісти
До чого тут невдалий вибір західних виборців? Їх теж бува обманюють та ними теж маніпулюють. Але НЕ німці і НЕ італійці проголосували в 2019, щоб на чолі їхніх держав став чотиричі ухилянт від призову зеленський. І НЕ німці, і НЕ італійці мають зараз заради спасіння їхніх держав влаштувати імпічмент тому зеленському.
Годі вже перекладати ВЛАСНІ помилки та ВЛАСНІ обов,язки на когось іншого. Інакше Україна ніколи не вирветься з лап імперського мордора.
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07.02.2024 21:26 Відповісти
88 плюс 62. 88 та 12 результат фактичний.
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06.02.2024 13:07 Відповісти
це вони так 73% набирали, з 52% голосувавших взагалі!
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06.02.2024 13:14 Відповісти
Яких 62%? Ви "єму льстітє"))) Дебілів ще є відсотків 30, (може)
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06.02.2024 13:13 Відповісти
А, що, окрім відвертої брехні, ефективно продавав ЗЄ?

Це називається не "продавець", а "шахрай на довірі".
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06.02.2024 13:15 Відповісти
"...цей блазень за три місяці зруйнував тисячолітній міф про єврейський супер-інтелект. Хто-хто, а євреї цього йому не простять..."
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06.02.2024 13:49 Відповісти
даремно ви так. їхній прем'єр допустив вбивство мирних людей на південних територіях., які повірили його уряду, що там автоматична система безпеки (а хто не повірив і чекав нападників з автоматами, гранатометами та кулеметами - той не загинув жоден, загинули саме нападники які аж ніяк не очікували спротиву ніби від мирних людей). А ще він їздив до пуйла з його безсмертним полком, чомусь вважаючи що це сподвигне пуйла заборонити хамасу нападати на Ізраїль.
І коли дехто з наших військових почав за це критичні відгуки відносно того Нетаньяху, то зразу почалися звинувачування наших в антисемітизмі. Такий собі їхній оглядач звинувачував не свого прем'єра, а нашого відставного військового. Ви тут бачите високий інтелект?
взяти ж ту бородату бабушку з Буковеля - якого це розуму треба, аби крадені долари ховати у США? Та й обкрадати власний банк, який би працював і приносив доходи ще сто років - така собі затія. Хіба що беня не вірив у існування держави Україна, якби з нього не ліпили спасителя України в 2014 році.
аби ще доповнити картину високого інтелекту - згадайте про абрамовичів з розенбергами і накладені на них санкції. У більшості всі ці люди не дуже високого інтелекту, а дехто навіть без вищої освіти. якщо ти не вмієш прораховувати ризики - гріш тобі ціна у світовій політиці.
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07.02.2024 11:27 Відповісти
Пане Білик, в моєму дописі Ви пропустили слово "міф".
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07.02.2024 13:59 Відповісти
нічого не пропустив. Я просто намагався пояснити, що ніхто йому нічого не прощати не буде. вони навіть не помітять оцього всього. Наші бідолашні українці-євреї терплять так само від ракетних атак по містах, як і всі інші українці. але не всі пов'язують ці атаки із їх власним вибором у 2019. Як мені заявляли - путін все одно б напав... от поки ще хтось так обзиватиме отого пуйла, доти ми й терпітимемо оцю агресію.
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07.02.2024 14:54 Відповісти
Пане Білик, покажіть мені в Україні хоч одну єврейську родину, котра в побуті спілкується виключно українською мовою. Ну так, на протязі, скажімо, 50-ти років.
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07.02.2024 17:36 Відповісти
Ви справді вважаєте, що одеські євреї таки спілкуються в побуті російською? У нашому містечку є такі. але вони їздять на велосипеді. А прізвище я не називатиму, бо весь цензор іржатиме.
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07.02.2024 17:55 Відповісти
88% + 62% аж ніяк не вийде 100%. Це який дибіл так рахував?
Без сумнівів, публіковані замовні рейтинги є безспірною фальсифікацією
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06.02.2024 18:04 Відповісти
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