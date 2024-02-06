Перший транш від ЄС Україна отримає у березні, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що перший транш від ЄС Україна отримає у березні.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Європа вірна своєму слову. Ми будемо продовжувати забезпечувати вкрай необхідне і прогнозоване фінансування для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні",- йдеться в повідомленні.
Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що перший транш допомоги від ЄС Україна може отримати вже у березні.
Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
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歪
показати весь коментар06.02.2024 12:53 Відповісти Мені подобається 0
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