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Перший транш від ЄС Україна отримає у березні, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що перший транш від ЄС Україна отримає у березні.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Європа вірна своєму слову. Ми будемо продовжувати забезпечувати вкрай необхідне і прогнозоване фінансування для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні",- йдеться в повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн

Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що перший транш допомоги від ЄС Україна може отримати вже у березні.

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Читайте: З’явився повний драфт програми про 50 млрд євро від ЄС для України, - Свириденко

Автор: 

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06.02.2024 12:53 Відповісти
 
 