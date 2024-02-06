Перший транш від ЄС Україна отримає у березні, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що перший транш від ЄС Україна отримає у березні.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Європа вірна своєму слову. Ми будемо продовжувати забезпечувати вкрай необхідне і прогнозоване фінансування для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні",- йдеться в повідомленні.

Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що перший транш допомоги від ЄС Україна може отримати вже у березні.

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Читайте: З’явився повний драфт програми про 50 млрд євро від ЄС для України, - Свириденко