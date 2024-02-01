Лідери ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, - Мішель

Лідери ЄС погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомив у соцмережі X голова Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ.

"Усі 27 лідерів домовилися про додатковий €50-мільярдний пакет підтримки для України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", - зазначив Мішель.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.

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