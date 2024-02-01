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Новости Помощь Украине
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Лидеры ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, - Мишель

мішель

Лидеры ЕС согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро.

Об этом сообщил в соцсети X голова Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ.

"Все 27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - отметил Мишель.

Предложения Еврокомиссии предусматривают создание так называемого Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро на следующие четыре года, которые обеспечат постоянную поддержку для Украины сейчас, а также в перспективе во время послевоенного восстановления страны.

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Мішель Шарль

Автор: 

Евросоюз (17076) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+50
Дякуємо
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01.02.2024 12:35
+41
Йовбика мабуть в кофе втопили
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01.02.2024 12:37
+38
Орбана придушили ?
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01.02.2024 12:35
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Страница 2 из 2
Є ті які маскуються гарно, це доречі дуже рабам пригодиться в швидкому майбутьньому при спілкуванні зі своїми Господарями, є такі які користуються перекладачами, це категорія "немає сечі терпіти це борошно", а є зовсім імбецили, які окрім кац.апстансько нічого зрозуміти не можуть це класичні лишньохромосомі!
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01.02.2024 13:09 Ответить
Да вот же они все здесь, почитайте .
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01.02.2024 14:53 Ответить
Це ж скільки укр Гринкевичів з'явиться ще в Україні!
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01.02.2024 13:01 Ответить
Вартість $60-70 мільйонів: ГУР в цю ніч знищили російський ракетний катер «Івановєц»

Корабель дав крен на корму і затонув. Було й проведено пошуково-рятувальна операція російських окупантів, яка не мала успіху.
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01.02.2024 13:01 Ответить
а в $ сколько это ?
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01.02.2024 13:05 Ответить
евро - долар 1.08 - 1.0
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01.02.2024 13:07 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZWvnMMpMo1NPS8cER8f31TJplkMvtx6stX4xmbK7Kp51yvRDG_0bKOV87wAyHP3n8iKC6Li-w8hPKs3ykVZF4EoKzwuybf-XbAChF9sEaulUD2cutJ_aETeixSkRGflUytnql1Jj2NW-CnE8GgK1SyMcI4Mk97TT3tMhxPQiq7hgMhZux35maT69IWIKQPMdhzVS2TnC1H_362HbF2ZgCI4&__tn__=%2CO%2CP-R Петро Порошенко, з Брюсселю, з штаб-квартири Євросоюзу :
"Вітаю довгоочікуване і дуже важливе рішення Європейської Ради щодо виділення Україні багаторічної програми фінансової допомоги у 50 млрд євро!

Щиро вдячний нашим партнерам, в першу чергу з Європейської народної партії, Європарламенту та Єврокомісії, за проактивну позицію, щиру підтримку та віру у наш спільний успіх. Європейський Союз підтвердив незмінне лідерство у ці складні часи. Радий, що зміг зробити і власний внесок у забезпечення сьогоднішнього успіху.

Це рішення - надійна інвестиція у нашу спільну перемогу!".
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01.02.2024 13:12 Ответить
Порошенко Велика Людина і з часом це зрозуміють наші Онуки та Правнуки
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01.02.2024 13:16 Ответить
Дякуємо! Це дійсно хороша новина, а їх зараз так мало... чекаємо тепер від конгресу США.
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01.02.2024 13:12 Ответить
На наконец-то, 12.5 млрд в год это то, что нужно.
Плюс еще утверждены 21 млрд военной помощи от ЕС на 2024 года. Тоже годно.
Итак, остались господа американцы - если продавят таки пакет помощи в 61 млрд, то считайте дело сделано.
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01.02.2024 13:14 Ответить
тепер до кожного мільярда Євро потрібно приставити по наглядачу, щоб місцеві мародери не розікрали
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01.02.2024 13:14 Ответить
Петро знає, шо робити у Брюселі головне вчасно, а те шо контроль буде жоский для Опи 🤡шаг вліво шаг вправо ...ростріл 👍
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01.02.2024 13:14 Ответить
Зараз ОПа єрмаковщини в істериці "Хто пропустив пороха через кордон, хто дав дозвіл, хто не проморгав його вояж?". Єрмак примовк на час? Куратори гб скоро його заставлять ще сильніше "родіну любіть".
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01.02.2024 13:35 Ответить
А чого ви вирішили , що буде жорсткий контроль?
Про це вже хтось казав?
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01.02.2024 21:45 Ответить
Але дехто тут на Заході, натякає на це дипломатично ...
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01.02.2024 21:55 Ответить
По поводу "все вкрадуть", люби друзи ни европейскую, ни американскую финансовую помощь вкрасты нельзя. Посодють, причем там, а не тут. Поэтому, что эти деньги, что американские никто не тронет. Есть наш ридный украинский бюджет, вот там да, есть где разгуляться.
А тут дурных нема.
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01.02.2024 13:18 Ответить
Ви погано наших рідних знаєте, чи що? З підказкою русні, вони тут такі схеми наворотять...
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01.02.2024 13:36 Ответить
люби друзи ни европейскую, ни американскую финансовую помощь вкрасты нельзя! Боже! Яка наївність ! Ці ЗЕзлодії самі у себе вночі вкрасти спроможуться! Про що мова!
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01.02.2024 14:43 Ответить
Петя , давай в Вашингтон , у тебя хорошо получается
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01.02.2024 13:18 Ответить
Зельцман радо потирає лапки і ткрміново відкриває ще один разунок в Омані
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01.02.2024 13:20 Ответить
Сьогодні вечірній відосік "потужності" Зеленський і Порошенко можуть записати разом...зі сльозами на очах - виділена допомога покриває всього 1/5 дефіциту бюджету. Все інше треба заслужити...навіть від ЄС.
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01.02.2024 13:26 Ответить
Компроміс, досягнутий у четвер, передбачає, що лідери ЄС «будуть щороку проводити дебати щодо впровадження механізму з метою надання вказівок», але таке обговорення не буде предметом голосування, тобто право вето не застосовуватиметься.

Відомо, що останній поштовх стався безпосередньо перед початком саміту в четвер вранці, під час приватної зустрічі, яка зібрала Віктора Орбана, Шарля Мішеля, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Італії Джорджією Мелоні.

\\https://glavcom.ua/news/zasidannja-jevropejskoji-radi-u-brjusseli-983658.html

Ну, країна має знати справжніх політ.героїв...
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01.02.2024 14:19 Ответить
Боже , всеж такі після Ночі з 🤡 , настає Ранок з 🌻 ! як це приємно
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01.02.2024 13:28 Ответить
🍾🍷
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01.02.2024 13:34 Ответить
EU leaders unlock €50bn support package for Ukraine
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01.02.2024 13:33 Ответить
Украинским чиновникам будет из чего воровать.
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01.02.2024 14:27 Ответить
Чую хрюканье и вой с болот.
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01.02.2024 20:40 Ответить
Да, уж: для моцковского хрючла выделение Украине 50 млрд евро на вооружение и боеприпасы, - это повод для злобного хрюканья и дикого воя.
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01.02.2024 22:13 Ответить
Офіс Президента почне відновлювати дороги та перкладати бруківку.
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01.02.2024 15:01 Ответить
Ну все. Бабло йде, а значить можна гнати Залужного, мобілізувати бабусь та немовлят, срати на усіх.
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01.02.2024 19:17 Ответить
DW

Лідерам ЄС вдалося вмовити угорського прем'єра і ухвалити рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро.

Не останню роль у цьому відіграло неформальне спілкування угорського прем'єра за традиційними сніданком у день саміту, на якому він спілкувався, зокрема, з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, розповів DW один з європейських дипломатів. До бесіди також підключився президент Франції Еммануель Макрон, а також італійська прем'єрка Джорджія Мелоні, про що сам Орбан написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку європейського дипломата, близького до переговорів, не останню роль у спробі переконати Віктора Орбана зіграло й те, що у ЄС почали дедалі гучніше лунати голоси із закликом покарати Угорщину за порушення норм демократії та верховенства права. "Від Орбана всі стомилися, бо у своїй внутрішній політиці він показово нехтує європейськими цінностями, проте хоче при цьому користуватися фондами ЄС", - сказав співбесідник. За його словами, "цього разу Орбану дали зрозуміти, що він може багато втратити, якщо продовжуватиме гратися з правом вето".
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01.02.2024 19:51 Ответить
Дядьки з ЄС, просимо вас, дуже пильно стежити за рухом цих грошей, бо зелені падлюки розтягнуть по своїм кишеням і їм за це нічого не буде,
як нічого не сталося з Рєзніковичем.
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01.02.2024 21:50 Ответить
Головне щоб прислали групу чиновників для контролю, бо ******* розкрадуть 🤬
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02.02.2024 03:05 Ответить
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