Лидеры ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, - Мишель

Лидеры ЕС согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро.

Об этом сообщил в соцсети X голова Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ.

"Все 27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - отметил Мишель.

Предложения Еврокомиссии предусматривают создание так называемого Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро на следующие четыре года, которые обеспечат постоянную поддержку для Украины сейчас, а также в перспективе во время послевоенного восстановления страны.

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