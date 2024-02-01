Лидеры ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, - Мишель
Лидеры ЕС согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро.
Об этом сообщил в соцсети X голова Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ.
"Все 27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - отметил Мишель.
Предложения Еврокомиссии предусматривают создание так называемого Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро на следующие четыре года, которые обеспечат постоянную поддержку для Украины сейчас, а также в перспективе во время послевоенного восстановления страны.
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Корабель дав крен на корму і затонув. Було й проведено пошуково-рятувальна операція російських окупантів, яка не мала успіху.
"Вітаю довгоочікуване і дуже важливе рішення Європейської Ради щодо виділення Україні багаторічної програми фінансової допомоги у 50 млрд євро!
Щиро вдячний нашим партнерам, в першу чергу з Європейської народної партії, Європарламенту та Єврокомісії, за проактивну позицію, щиру підтримку та віру у наш спільний успіх. Європейський Союз підтвердив незмінне лідерство у ці складні часи. Радий, що зміг зробити і власний внесок у забезпечення сьогоднішнього успіху.
Це рішення - надійна інвестиція у нашу спільну перемогу!".
Плюс еще утверждены 21 млрд военной помощи от ЕС на 2024 года. Тоже годно.
Итак, остались господа американцы - если продавят таки пакет помощи в 61 млрд, то считайте дело сделано.
Про це вже хтось казав?
А тут дурных нема.
Відомо, що останній поштовх стався безпосередньо перед початком саміту в четвер вранці, під час приватної зустрічі, яка зібрала Віктора Орбана, Шарля Мішеля, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Італії Джорджією Мелоні.
\\https://glavcom.ua/news/zasidannja-jevropejskoji-radi-u-brjusseli-983658.html
Ну, країна має знати справжніх політ.героїв...
Лідерам ЄС вдалося вмовити угорського прем'єра і ухвалити рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро.
Не останню роль у цьому відіграло неформальне спілкування угорського прем'єра за традиційними сніданком у день саміту, на якому він спілкувався, зокрема, з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, розповів DW один з європейських дипломатів. До бесіди також підключився президент Франції Еммануель Макрон, а також італійська прем'єрка Джорджія Мелоні, про що сам Орбан написав на своїй сторінці у Facebook.
На думку європейського дипломата, близького до переговорів, не останню роль у спробі переконати Віктора Орбана зіграло й те, що у ЄС почали дедалі гучніше лунати голоси із закликом покарати Угорщину за порушення норм демократії та верховенства права. "Від Орбана всі стомилися, бо у своїй внутрішній політиці він показово нехтує європейськими цінностями, проте хоче при цьому користуватися фондами ЄС", - сказав співбесідник. За його словами, "цього разу Орбану дали зрозуміти, що він може багато втратити, якщо продовжуватиме гратися з правом вето".
як нічого не сталося з Рєзніковичем.