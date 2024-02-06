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Новини Війна
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21 полярник захищає Україну в складі Сил оборони, - Лісовий

полярники

Наразі 21 полярник боронить Україну. Це і медики, і артилеристи, і розвідники.

Про це у Facebook повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз 21 полярник боронить Україну і нашу незалежність, серед "бойових пінгвінів" є медики, артилеристи, розвідники, зв'язківці, штурмовики, сапери, водолази та інші військові фахівці", - йдеться в повідомленні.

Лісовий нагадав, що 28 років тому, 6 лютого, незалежна Україна отримала власну антарктичну станцію.

"Попри те, що наші вчені, інженери та інші фахівці брали активну участь у дослідженні Антарктики в совєтський період, після розпаду союзу ми не отримали жодної станції. На запит України росія просто відмовила, привласнивши всі станції собі (а з ними й наукові здобутки, укотре).

Але станція в нас таки з’явилася. На початку 1990-х Велика Британія вирішила продати свою антарктичну базу "Фарадей". За її отримання конкурувало кілька країн. Британці зробили вибір на користь України, причому, щоб підтримати нас як молоду державу, передали станцію абсолютно безкоштовно з усім, що там було. "Фарадей" став "Академіком Вернадським". А ми вже тоді на реальних справах побачили, хто справді наш союзник і партнер", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські полярники зареєстрували на станції "Академік Вернадський" температурний рекорд. ФОТО

Автор: 

полярники (37) ЗСУ (7528) Лісовий Оксен (84)


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Щось министр наплутав:
Нам не дуже цікаві полярники. Полярники - НЕ "окрема каста".
Окрема каста в нас зараз КОМІКИ!
Ось про них було би цікаво послухати...
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06.02.2024 11:52 Відповісти
І ЖОДНОГО квартального утирка.
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06.02.2024 11:59 Відповісти
Дякуємо Захисникам України!!
Цього не можна сказати, про депутатів ВРУ попередніх скликань, ЧЛЄНІВ КМУ та їх рідню, це, десь близько 2-3 бригад для України! Навскидку…
Гройсман з Яценюком та генпрокурори з 2014 року, можуть це на пальцях пояснити!!
Слава Україні
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06.02.2024 12:01 Відповісти
Авжеж, вони ж не входять до ''свити царя- хрінпіду боневтіковича''
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06.02.2024 12:11 Відповісти
А яка у цьому заслуга недолугого МІНІстра-МАЛОакадеміка?
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06.02.2024 12:13 Відповісти
"і артилеристи, і розвідники" ??? Здається в освіті вже все норм.
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06.02.2024 12:18 Відповісти
Батальйон" Стужа".
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06.02.2024 12:36 Відповісти
 
 