21 полярник захищає Україну в складі Сил оборони, - Лісовий

Наразі 21 полярник боронить Україну. Це і медики, і артилеристи, і розвідники.

Про це у Facebook повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз 21 полярник боронить Україну і нашу незалежність, серед "бойових пінгвінів" є медики, артилеристи, розвідники, зв'язківці, штурмовики, сапери, водолази та інші військові фахівці", - йдеться в повідомленні.

Лісовий нагадав, що 28 років тому, 6 лютого, незалежна Україна отримала власну антарктичну станцію.

"Попри те, що наші вчені, інженери та інші фахівці брали активну участь у дослідженні Антарктики в совєтський період, після розпаду союзу ми не отримали жодної станції. На запит України росія просто відмовила, привласнивши всі станції собі (а з ними й наукові здобутки, укотре).

Але станція в нас таки з’явилася. На початку 1990-х Велика Британія вирішила продати свою антарктичну базу "Фарадей". За її отримання конкурувало кілька країн. Британці зробили вибір на користь України, причому, щоб підтримати нас як молоду державу, передали станцію абсолютно безкоштовно з усім, що там було. "Фарадей" став "Академіком Вернадським". А ми вже тоді на реальних справах побачили, хто справді наш союзник і партнер", - додав міністр.

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