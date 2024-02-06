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Новини Допомога Україні
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Угода про допомогу Україні й безпеку кордонів США перебуває "на межі краху" у Сенаті, - Bloomberg

сша,сенат

Важка двопартійна угода про запровадження нових прикордонних обмежень у США та розблокування військової допомоги Україні перебуває "на межі краху" в Сенаті. Підтримка республіканців зруйнувалася перед обличчям протидії з боку кандидата у президенти Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, сенатори-республіканці заявили, що заплановане на середу голосування щодо цього заходу було занадто раннім, що відтерміновує надання допомоги Україні, якої вона відчайдушно потребує, щонайменше ще на кілька тижнів і залишає невирішеною ситуацію, що погіршується на кордоні з Мексикою.

Ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, який веде вкрай непрості переговори щодо угоди про кордон, очікує, що заплановане на середу процедурне голосування щодо угоди провалиться. Його колеги заявляють, що їм потрібно більше часу на розгляд та внесення змін до законопроєкту. Ленкфорд назвав проєкт "незавершеною роботою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У найближчі три дні стане зрозуміло, як у США голосуватимуть закон про допомогу Україні, - посол Маркарова

Угода на суму 118,3 мільярда доларів стала результатом багатомісячних переговорів у Сенаті за зачиненими дверима, але її перспективи почали руйнуватися незабаром після того, як учасники переговорів оголосили про деталі наприкінці неділі. Менш ніж через 24 години республіканці - навіть ті, хто був відкритий для угоди, - відкинули її.

"Я думаю, що пропозиція мертва", - заявив сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, головний республіканець у комітеті зі збройних сил і переконаний прихильник допомоги Україні.

Кріс Мерфі, демократ від Коннектикуту й один з учасників переговорів у Сенаті назвав Трампа "трохи ляльководом" для республіканців.

Читайте також: Законопроєкт Сенату: Україна більше не зможе платити пенсії грошима США. ФОТО

Автор: 

допомога (8328) США (22685) Bloomberg (235) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+81
Не буде наступної країни, яка відмовиться, будуть наступні 20-50 країн враховуючи країни східної європи Польщу та решту, які оголосять про розробку та наявність ЯЗ... всі побачили, що довіряти США РФ КНР не можна, єдина гарантія власній безпеці це наявність ЯЗ у ваших арсеналах.
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06.02.2024 12:23
+73
Наступна країна до якої Америка прийде вимагати відмовитись від ЯЗ, має послати її нах*й у максимально грубій формі.
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06.02.2024 12:18
+39
Республіканська партія США переродилась з ідеологізованої партії на кишенькову партію авантюриста Трампа.
Вже немає тієї республіканської партії Рейгана, яка жорстко протистояла рашистам та комуністам в світі.
Тепер це партія маріонетки Кремля Трампа. Амінь.
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06.02.2024 12:22
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а де я писав під Ядерку я писав що потрібно хоча б балістику виготовити щоб була змога звичайні БЧ доставляти на 2000-3000 км....

виготовити ядерку вважаю нам нереально в поточних умовах...
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06.02.2024 15:41 Відповісти
Інвестували копійку в протикорабельну, протитанкову ракету. Зробили Нептун і Стугну. Кинули б мразі з Банкової 40 млн. Лучу на ЗРК яку той клянчив роками мали б і ЗРК свій. Вклали б дві копійки в бомбу мали б бомбу і мир. Чурбани з віслюками 4-й реактор будують, центрофуги під кожною горою, лише тут продажні політикани лузери-вбивці нічого не можуть, завжди в г***нив щось їм не вистачає.
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06.02.2024 13:57 Відповісти
***** на Трампістів і на допомогу,до поки ДЕрмак і Зекодло правлять
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06.02.2024 12:59 Відповісти
Тут не Трамп ні Байден не працює на рашу... це треба зрозуміти...

Штати захищають свої економічні і геополітичні інтереси, перемога над ядерною державою де в результаті може прийти непонятно хто до влади не в їх інтересах...

вони зацікавлені просто в довгій війні та послабленні раші і щоб вона як совок в Афгані застряла в Україні надовго...

Тому і ленд ліз зупинили щоб дати час раші розвернути оборонку, в 22 році раша втратила багато озброєння, тили були голі це показували рейди що робили російські добровольці .... якби ми отримали тоді ******* озброєння в рамках лендлізу для раші була б критична ситуація

Також раша продає ресурси з дисконтом в Азію, Китай та інші країни отримують міліардні прибутики але всі забули що основна промплощадка штатів це Азія, де розміщено більшість їх виробництва і їх корпорації також отримують профіт від такого дисконту.. тому і санкції такі диряві... багато американських компаній самі засвітились в обході цих санкцій в тому числі постачанні компонентів озброєння в рашу

паралельно вони отримувати економічну вигоду з цього, зараз рекордні контракти на постачання озброєння в ЄС чого так добивався Трамп колись але ЄС упиралась... нам віддають старе озброєння яке вже мали утилізувати а натомість поставляється нове американське озброєння...

Ну і ріст екпорту енергоресурсів із самих Штатів який поставив рекорд в 23 році, російських експортерів замінюють американські компанії.... але він не такий сутєвий як інші напрямки
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06.02.2024 13:45 Відповісти
Дописувачі топ!В Україні не можуть розібратися,а коментують американську політику.Нам з самого початку не надавали далекобійних ракет і дозволу ними стріляти.США найбільше має винищувачів в світі.Є виробником F-16 і інших нових літаків і цього всього не надає.Танків надали 30 одиниць і це ж модифікація доволі стара.І що по вашому це значить? Ви всі наслухались пропаганди,від політологів,які з реальністю не мають нічого спільного.
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06.02.2024 14:00 Відповісти
Республиканская партия США , в которой был Рональд Рэйган ,Джон Маккейн и другие известные республиканци . Превратилась сборище одного невменяемого по имени Дональд Трамп .
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06.02.2024 14:25 Відповісти
Байден придёт, порядок наведёт!
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06.02.2024 14:54 Відповісти
Еквадор може передати Україні системи ППО (переносні зенітно-ракетні комплекси російського виробництва "Ігла" та радянські зенітно-ракетні комплекси "Оса") та гелікоптери.
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06.02.2024 15:06 Відповісти
Теперь мне значительно легче стало, Гондурас с нами, ой сорри Эквадор!
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06.02.2024 15:09 Відповісти
Краху демократичної Америки треба додавати
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06.02.2024 15:12 Відповісти
С большой долей вероятности можно утверждать, что помощи от США уже не будет никогда. На собственный ВПК надежд нет, остаётся надеяться на небольшую помощь от европейцев. Ситуация на фронте будет крайне тяжёлой.
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06.02.2024 15:15 Відповісти
Вона вже така, ситуація
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06.02.2024 17:15 Відповісти
Політики - зло! В усіх країнах, думають тільки про себе
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06.02.2024 15:20 Відповісти
- "Присутність Коболєва у США необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України", - Гербст"
- "Суд розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу ексголові "https://suspilne.media/tag/naftogaz/ Нафтогазу " Андрію Коболєву. Суд наклав на Коболєва додатковий обов'язок носити електронний браслет".
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06.02.2024 15:21 Відповісти
Зечмоня і дєрмак напоролися , таких злодійчуків як офіс президента там бачать без бінокля , але для оборони України це великий мінус .
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06.02.2024 16:08 Відповісти
очередное доказательство того, что нужно иметь свой развитый ВПК а не лелеять надежду на доброго дядю, у которого то понос , то запор, то настроение плохое, то с похмелья
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06.02.2024 16:44 Відповісти
Складається враження, що обидві партії пішли по "негативному" шляху - набирати політичні бали не на тому, хто більше допоможе Україні, а зробити конкурентів крайніми у тому, що Україна цю допомогу не отримала. Нагадує наших політиків, які звикли обсирати один одного замість того, щоб показувати результати своєї діяльності на благо країни.
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06.02.2024 17:53 Відповісти
"Поддержка республиканцев рухнула перед лицом противодействия со стороны кандидата в президенты Дональда Трампа"...
Ну, то что М.Блумберг в данном случае "тень на плетень" наводит сообразить Цензору ничто не мешает (можно просто википедию глянуть).
Но, вот, что мешает Цензору разобраться в ситуации?
Никакой помощи Украине в том соглашении не было: военная помощь в 18 млрд растянутая на 7 лет - это не помощь (всей помощи что-то около 30 млрд). В том соглашении помощи ХАМАСу больше было (что-то около 10 млрд, но сразу - на восстановление "сектора Газы", разрушенного проклятыми "еврейскими расистами").
Ни один нормальный человек (а республиканцы, в большинстве своём, нормальные люди) такую "лабуду" не проголосует. И Трамп здесь более или менее не при чем (был бы Трамп "при чём" - переговоров бы просто-напросто не было).
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06.02.2024 18:40 Відповісти
Для Байдена, открытые границы, это миллионы мигрантов, потенциальные избиратели демпартии.
Однако, в США принят найвысший уровень террористической угрозы: среди мигрантов террористы, уголовники, воры ... улицы ими загажены.
27 штатов против политики Байдена открытых границ, 3 штата выставили нацгвардию, чтобы заблокировать переход нелегалов.
Если в США начнется война с террористами, о какой помощи Украине, Израилю, Тайваню... может идти речь?
Кстати, в Пентагоне остались 4.5 млрд. долларов, но Белый Дом не спешит их отдать Украине.
Детальная расшифровка ,,мнимой помощи,, Украине, см. видео
,,Украина в Ловушке Демократов: Новые Подробности Резонансного Закона о Границе,,
https://www.youtube.com/watch?v=9R3UlDSnhV4
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07.02.2024 05:49 Відповісти
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