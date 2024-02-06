Угода про допомогу Україні й безпеку кордонів США перебуває "на межі краху" у Сенаті, - Bloomberg

Важка двопартійна угода про запровадження нових прикордонних обмежень у США та розблокування військової допомоги Україні перебуває "на межі краху" в Сенаті. Підтримка республіканців зруйнувалася перед обличчям протидії з боку кандидата у президенти Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, сенатори-республіканці заявили, що заплановане на середу голосування щодо цього заходу було занадто раннім, що відтерміновує надання допомоги Україні, якої вона відчайдушно потребує, щонайменше ще на кілька тижнів і залишає невирішеною ситуацію, що погіршується на кордоні з Мексикою.

Ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, який веде вкрай непрості переговори щодо угоди про кордон, очікує, що заплановане на середу процедурне голосування щодо угоди провалиться. Його колеги заявляють, що їм потрібно більше часу на розгляд та внесення змін до законопроєкту. Ленкфорд назвав проєкт "незавершеною роботою".

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Угода на суму 118,3 мільярда доларів стала результатом багатомісячних переговорів у Сенаті за зачиненими дверима, але її перспективи почали руйнуватися незабаром після того, як учасники переговорів оголосили про деталі наприкінці неділі. Менш ніж через 24 години республіканці - навіть ті, хто був відкритий для угоди, - відкинули її.

"Я думаю, що пропозиція мертва", - заявив сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, головний республіканець у комітеті зі збройних сил і переконаний прихильник допомоги Україні.

Кріс Мерфі, демократ від Коннектикуту й один з учасників переговорів у Сенаті назвав Трампа "трохи ляльководом" для республіканців.

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