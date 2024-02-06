Угода про допомогу Україні й безпеку кордонів США перебуває "на межі краху" у Сенаті, - Bloomberg
Важка двопартійна угода про запровадження нових прикордонних обмежень у США та розблокування військової допомоги Україні перебуває "на межі краху" в Сенаті. Підтримка республіканців зруйнувалася перед обличчям протидії з боку кандидата у президенти Дональда Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Як зазначається, сенатори-республіканці заявили, що заплановане на середу голосування щодо цього заходу було занадто раннім, що відтерміновує надання допомоги Україні, якої вона відчайдушно потребує, щонайменше ще на кілька тижнів і залишає невирішеною ситуацію, що погіршується на кордоні з Мексикою.
Ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, який веде вкрай непрості переговори щодо угоди про кордон, очікує, що заплановане на середу процедурне голосування щодо угоди провалиться. Його колеги заявляють, що їм потрібно більше часу на розгляд та внесення змін до законопроєкту. Ленкфорд назвав проєкт "незавершеною роботою".
Угода на суму 118,3 мільярда доларів стала результатом багатомісячних переговорів у Сенаті за зачиненими дверима, але її перспективи почали руйнуватися незабаром після того, як учасники переговорів оголосили про деталі наприкінці неділі. Менш ніж через 24 години республіканці - навіть ті, хто був відкритий для угоди, - відкинули її.
"Я думаю, що пропозиція мертва", - заявив сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, головний республіканець у комітеті зі збройних сил і переконаний прихильник допомоги Україні.
Кріс Мерфі, демократ від Коннектикуту й один з учасників переговорів у Сенаті назвав Трампа "трохи ляльководом" для республіканців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
виготовити ядерку вважаю нам нереально в поточних умовах...
Штати захищають свої економічні і геополітичні інтереси, перемога над ядерною державою де в результаті може прийти непонятно хто до влади не в їх інтересах...
вони зацікавлені просто в довгій війні та послабленні раші і щоб вона як совок в Афгані застряла в Україні надовго...
Тому і ленд ліз зупинили щоб дати час раші розвернути оборонку, в 22 році раша втратила багато озброєння, тили були голі це показували рейди що робили російські добровольці .... якби ми отримали тоді ******* озброєння в рамках лендлізу для раші була б критична ситуація
Також раша продає ресурси з дисконтом в Азію, Китай та інші країни отримують міліардні прибутики але всі забули що основна промплощадка штатів це Азія, де розміщено більшість їх виробництва і їх корпорації також отримують профіт від такого дисконту.. тому і санкції такі диряві... багато американських компаній самі засвітились в обході цих санкцій в тому числі постачанні компонентів озброєння в рашу
паралельно вони отримувати економічну вигоду з цього, зараз рекордні контракти на постачання озброєння в ЄС чого так добивався Трамп колись але ЄС упиралась... нам віддають старе озброєння яке вже мали утилізувати а натомість поставляється нове американське озброєння...
Ну і ріст екпорту енергоресурсів із самих Штатів який поставив рекорд в 23 році, російських експортерів замінюють американські компанії.... але він не такий сутєвий як інші напрямки
- "Суд розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу ексголові "https://suspilne.media/tag/naftogaz/ Нафтогазу " Андрію Коболєву. Суд наклав на Коболєва додатковий обов'язок носити електронний браслет".
Ну, то что М.Блумберг в данном случае "тень на плетень" наводит сообразить Цензору ничто не мешает (можно просто википедию глянуть).
Но, вот, что мешает Цензору разобраться в ситуации?
Никакой помощи Украине в том соглашении не было: военная помощь в 18 млрд растянутая на 7 лет - это не помощь (всей помощи что-то около 30 млрд). В том соглашении помощи ХАМАСу больше было (что-то около 10 млрд, но сразу - на восстановление "сектора Газы", разрушенного проклятыми "еврейскими расистами").
Ни один нормальный человек (а республиканцы, в большинстве своём, нормальные люди) такую "лабуду" не проголосует. И Трамп здесь более или менее не при чем (был бы Трамп "при чём" - переговоров бы просто-напросто не было).
Однако, в США принят найвысший уровень террористической угрозы: среди мигрантов террористы, уголовники, воры ... улицы ими загажены.
27 штатов против политики Байдена открытых границ, 3 штата выставили нацгвардию, чтобы заблокировать переход нелегалов.
Если в США начнется война с террористами, о какой помощи Украине, Израилю, Тайваню... может идти речь?
Кстати, в Пентагоне остались 4.5 млрд. долларов, но Белый Дом не спешит их отдать Украине.
Детальная расшифровка ,,мнимой помощи,, Украине, см. видео
,,Украина в Ловушке Демократов: Новые Подробности Резонансного Закона о Границе,,
https://www.youtube.com/watch?v=9R3UlDSnhV4