Рашисти вдарили по Токарівці на Херсонщині: поранено 2 людини
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонщини. Через російський обстріл Токарівки постраждали двоє місцевих жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, вони потрапили під ворожий удар зранку поблизу місцевої крамниці.
"До лікарні доставили 60-річного чоловіка та 74-річну жінку. Медики проводять обстеження та надають потерпілим допомогу", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар06.02.2024 13:13 Відповісти Мені подобається 0
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