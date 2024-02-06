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Рашисти вдарили по Токарівці на Херсонщині: поранено 2 людини

херсонщина

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонщини. Через російський обстріл Токарівки постраждали двоє місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, вони потрапили під ворожий удар зранку поблизу місцевої крамниці.

"До лікарні доставили 60-річного чоловіка та 74-річну жінку. Медики проводять обстеження та надають потерпілим допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти тричі скинули вибухівку з дрона на Берислав: Поранено жінку

Автор: 

обстріл (28365) Херсонська область (5728)


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06.02.2024 13:13 Відповісти
 
 