Працівник Тернопільського ТЦК встановив неліцензійну російську програму та спричинив витік даних про іноземців, які хотіли вступити до ЗСУ, - поліція

Працівник Тернопільського центру комплектування та соціальної підтримки встановив на комп’ютери неліцензійну програму російського виробництва та спричинив витік персональних даних іноземців, які планували вступити до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє поліція Тернопільщини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Як зазначається, через витік даних російський Telegram-канал поширив інформацію про 86 чоловіків з інших країн, які хотіли служити в Україні в лавах української армії.

Тернопільські кіберполіцейські з’ясували, що до злочину причетний інспектор мобілізаційного відділення, який відповідав за рекрутингову кампанію серед іноземців.

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Зазначається, що чоловік збирав документи кандидатів, готував запити на проведення спеціальних перевірок та скеровував їх у державні органи.

Так, працівник військкомату встановив на робочий та свій комп’ютер неліцензійне програмне забезпечення російського виробництва. Ця програма дозволяла посадовцю працювати віддалено зі службовою інформацією.

У поліції Тернопільщині зазначили, що програма містила шкідливий код, який став причиною витоку персональних даних 86 іноземців. Таким чином, інформація про закордонних кандидатів у ЗСУ з’явилася на російському телеграм-каналі.

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Слідчі довели причетність чоловіка до злочину, передбаченого ст. 363 КК України (Порушення правил експлуатації комп’ютерів чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється). Правоохоронці скерували справу до суду.

Працівнику ТЦК загрожує обмеження волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк, або ж штраф від 68 тисяч гривень.