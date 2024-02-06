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Новини
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Працівник Тернопільського ТЦК встановив неліцензійну російську програму та спричинив витік даних про іноземців, які хотіли вступити до ЗСУ, - поліція

хакер

Працівник Тернопільського центру комплектування та соціальної підтримки встановив на комп’ютери неліцензійну програму російського виробництва та спричинив витік персональних даних іноземців, які планували вступити до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє поліція Тернопільщини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Як зазначається, через витік даних російський Telegram-канал поширив інформацію про 86 чоловіків з інших країн, які хотіли служити в Україні в лавах української армії.

Тернопільські кіберполіцейські з’ясували, що до злочину причетний інспектор мобілізаційного відділення, який відповідав за рекрутингову кампанію серед іноземців.

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Зазначається, що чоловік збирав документи кандидатів, готував запити на проведення спеціальних перевірок та скеровував їх у державні органи.

Так, працівник військкомату встановив на робочий та свій комп’ютер неліцензійне програмне забезпечення російського виробництва. Ця програма дозволяла посадовцю працювати віддалено зі службовою інформацією.

У поліції Тернопільщині зазначили, що програма містила шкідливий код, який став причиною витоку персональних даних 86 іноземців. Таким чином, інформація про закордонних кандидатів у ЗСУ з’явилася на російському телеграм-каналі.

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Слідчі довели причетність чоловіка до злочину, передбаченого ст. 363 КК України (Порушення правил експлуатації комп’ютерів чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється). Правоохоронці скерували справу до суду.

Працівнику ТЦК загрожує обмеження волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк, або ж штраф від 68 тисяч гривень.

Автор: 

хакер (1346) витік (65) ТЦК та СП (567) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+44
те саме буде з електронними кабінетами призовників - всі дані підуть прямо в фсб
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06.02.2024 14:15
+37
Я думаю він просто ідіот. Але "главное что маладой і без опіта" - ну ви поняли. Профі ІТшники мають штурмувати посадки і гинути сотнями, а тупі кретини установлювати російське ПЗ - так і переможем ага
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06.02.2024 14:16
+29
Все вірно. Головасті айтішники валяються по посадках на фронті, хоча могли б приносити користь державі в тилу. Військовий дегенерат в тилу шкодить державі, хоча міг би валятися в посадці на фронті. Так виглядає держава, де президент клоун, вибраний шоб паржать.
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06.02.2024 14:23
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06.02.2024 14:14 Відповісти
а хто памʼятає, як в 2014 році, сбу надавала адреси електронних скриньок на сайтах mail.ru, yandex.ru тощо для волонтерів, журналістів тощо, щоб ті могли оформлювати допуски в зону АТО?
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06.02.2024 14:35 Відповісти
Сбу? Та сама Верховна Рада користувалась кацапськими ресурсами для обігу документів.
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06.02.2024 15:58 Відповісти
Ще один деган викладає кацапську прутню, хоч і кадри з американського філюму.
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06.02.2024 15:57 Відповісти
те саме буде з електронними кабінетами призовників - всі дані підуть прямо в фсб
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06.02.2024 14:15 Відповісти
Они и так уже шли зимой 2021\22. Достаточно почитать расследование украинского киберальянса про Федоровскую поделку "Дия" и про ее взлом. С кабинетом будет тоже самое, "от осинки трудно ожидать апельсинки".
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06.02.2024 14:21 Відповісти
Буде?...
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06.02.2024 14:21 Відповісти
Я думаю він просто ідіот. Але "главное что маладой і без опіта" - ну ви поняли. Профі ІТшники мають штурмувати посадки і гинути сотнями, а тупі кретини установлювати російське ПЗ - так і переможем ага
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06.02.2024 14:16 Відповісти
"Якщо людина померла, це надовго. Якщо дурна - це назавжди" (африканська приказка)
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06.02.2024 14:17 Відповісти
Ну і шо тут думати ? На фронт дебіла, бо засидівся у військкоматі так що голова стала на дупу схожа….
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06.02.2024 14:17 Відповісти
/загрожує обмеження волі до трьох років\
Тобто на три роки він собі бронь отримає. Бінго!
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06.02.2024 14:33 Відповісти
Идиот хуже врага. А чем занимался секретчик в этом ТЦК, сопли жевал?
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06.02.2024 14:17 Відповісти
Тем же чем и остальные там занимаются- отмазывал корешей за бабки.
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06.02.2024 18:12 Відповісти
Цікаво, яке таке російське ПЗ дозволяє віддалено працювати?
"Яндекс.Диск"?
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06.02.2024 14:20 Відповісти
Це щось типу teamviewer. Дозволяє дистанційно під'єднуватися до комп'ютера та працювати на ньому. Є кілька аналогів цього ПЗ, які створені у росії. Вони простіші і не потребують встановлення, тому багато хто ними і досі користується.
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06.02.2024 14:25 Відповісти
Може цей ТЦК-шник завантажив свою копію не з офіційного сайту, а з якоїсь помийки. А там шанс підхопити гидоту дуже великий...
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06.02.2024 14:27 Відповісти
А это без разницы. Это говорит о нулевом уровне мероприятий по обеспечению сохранности служебной информации во всей системе ТЦК. Сырскому и Умерову привет нужно передать.
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06.02.2024 15:00 Відповісти
Истину глаголите...
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06.02.2024 15:11 Відповісти
Назви можете сказати, якщо знаєте? Бо я колись давно мав справу лише з Radmin.
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06.02.2024 14:43 Відповісти
Наприклад, Ammyy Admin
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06.02.2024 14:48 Відповісти
Співзвучно з AABBYY FineReader.
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06.02.2024 15:30 Відповісти
ABBYY

Зайву літеру написали....
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06.02.2024 15:51 Відповісти
Так у нас це якась дикунська норма, що, навіть, державні органи працюють на неліцезійному (вважай піратському) програмному забезпеченні!
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06.02.2024 14:20 Відповісти
Ну тому що гроші на «купівлю програмного забезпечення» та «ремонт оргтехніки» виділяються держустановам кожен рік. Але хто їх туди спрямовує? Зазвичай гроші, виділені на ці статті йдуть на якісь подарунки для начальства та інший мотлох накшталт кави для директорів. Сам знаю, бо працював колись енікейщиком в держустанові. І потім шукаєш вживані запчастини по барахолкам та друзям, або свої приносиш.
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06.02.2024 15:31 Відповісти
десь гогоче баканов
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06.02.2024 14:21 Відповісти
Ні, свічку задуває як Буданов. Коли я почув про МОЖЛИВЕ призначення Буданова замість Залужного то у голові чомусь заграв похоронний марш!!!
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06.02.2024 14:36 Відповісти
Вопрос - почему на компьютерах не установлены зарубежные, лицензионные программы для работы с БД? Думаю что этот случай не единственный. А потом нашим военным смс-ки приходят от русни.
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06.02.2024 14:23 Відповісти
Тут дещо різні технології але питанні вірне!
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06.02.2024 14:33 Відповісти
Все вірно. Головасті айтішники валяються по посадках на фронті, хоча могли б приносити користь державі в тилу. Військовий дегенерат в тилу шкодить державі, хоча міг би валятися в посадці на фронті. Так виглядає держава, де президент клоун, вибраний шоб паржать.
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06.02.2024 14:23 Відповісти
👍
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06.02.2024 14:27 Відповісти
Невже ''дію'' встановив? Там швидше за все не тільки по іноземцях ''попливло''.
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06.02.2024 14:24 Відповісти
До речі, ДІЮ писали російські айтишники. Це як працювало- прийшла команда , яка вважала шо Україна і раша будуть у единому просторі . Тоді зрозимили наступні кроки:
- ремонт доріг вдоль кордонів України з постсовковими країнами , а не з країнами ЕС.
- зняття захисту з кордонів з постсовковими краінами ( Чонгар, північний кордон і т п)
- ПОВЕРНЕННЯ МРІЇ до України
- запуск ДІЇ з повними даними громадян України для спрощення обьеднання
- голосування у Раді законів, списаних з російських
- МРІЯ ПРО ШАШЛИКИ У ТРАВНІ
- і т п
А ІНАКШЕ ЦІ ДІЇ ВЛАДИ ПОЯСНИТИ НІЗЗЯ
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06.02.2024 14:36 Відповісти
Якого біса юзер взагалі може щось встановлювати? Вони що там, під рутом працюють? Чи USB-порти не відключени? Шо за бардак в військовой структурі під час війни?
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06.02.2024 14:27 Відповісти
"рут" це не про комп'ютери на вінді, а про андроїд (лінукс). Тому тут, як то кажуть, мимо цілі. Та й відключення ГІИ-портів теж не панацея. Програму можна завантажити з інтернету і встановити. От якби були обмеження на завантаження та встановлення на рівні адміністратора, тоді цього можна було б уникнути...
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06.02.2024 14:31 Відповісти
Під "рутом" він мав на увазі адміністативні привілегії та права встановлювати ПЗ, яких у звичайного юзера тупо немає бути навіть на Вінді.
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06.02.2024 14:41 Відповісти
Я поставим вам лайк "Людмила Сербин", але якщо Ви самі собі встановлювали оболонку, то відповідно ви самі собі й адміністратор. Думаю що керівництво просто й не дбало й не розуміло що повинно робити аби попередити щось подібне і може й не має служби безпеки, або її функції покладені на осіб котрі у цих питаннях нічого не розуміють що не дивно коли призначення йдуть не за фахом, а за особистими зв'язками як обіцяний слугами "соціальний ліфт" замість сходів - вжик, і хто бив "ніким" той став "усім" без фаху, досвіду, освіти, знання, як Баканов став головою СБУ, сексологиня послом у Болгарії, Єрмак фактичним керівником країни й т.д.!
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06.02.2024 14:53 Відповісти
Та звісню, знаючи всю ту кухню яка є "IT" в державних органах, то було би і не дивно, якщо там піратська Windows стоїть. Колись навіть доводилось приносити свій ноутбук з дому та підключатися до судового документообігу, щоб архівувати паперові справи. Про який там захист може йти мова.
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06.02.2024 14:59 Відповісти
Просто термінологічно присутня певна невідповідність.

До речі, цей ТЦК-шник одночасно працював з базою даних як на домашньому, так і на робочому компі. Отже навіть якщо йому б обмежили права, то вдома він міг би це робити точно.
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06.02.2024 15:15 Відповісти
Якби в нього було обмеження прав то він просто не зміг би встановити програму що дозволяла б працювати віддалено вдома!
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06.02.2024 15:31 Відповісти
Я горив про роботу з базою даних. Він міг биспокійно з нею працювати вдома. І ніхто б йому це заборонити не зміг.
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06.02.2024 15:39 Відповісти
Заборонити виносити токени. Без нього авторизуватися в базі не вийде.
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06.02.2024 15:50 Відповісти
Та не пропонуйте мені варіанти. Я їх і так знаю. Я говорю про те, як він міг обійти обмеження. А не про способи протидії. Тим більше, що їх просто не було...
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06.02.2024 15:53 Відповісти
Рут - це узагальнена назва аккаунту с найвищім рівнем доступу. "Administrator" у віндовс. Друкувати довше, лінь. Різниці немає.
Все повинно бути відключено, ніякого інтернету, ніяких завантажень, ніяких прав щось встановлювати або навіть запускати програми, крім декількох необхідних. Якщо DB не локальна - VPN до сітки, в якої знаходиться сервер DB, все інше ріжеться. Це дуже поверхньо, але якщо не зроблено навіть такого... де там у мене лопата.
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06.02.2024 14:43 Відповісти
Ага, у ТЦК це все будуть робити? Не смішіть...
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06.02.2024 14:50 Відповісти
ПОВИННІ, як виборці ВИННІ думати кого обирають, а от те чи роблять - інше питання і ПОВИИНІ ВІДПОВІДАТИ за невірні дії!!! Питання - чи винна дитина що впала з даху через те що дорослі туди не зачинили двері та не встановили відповідну огорожу???!!!
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06.02.2024 14:56 Відповісти
Ну відзовіть с фронту по одному ще живому айтішніку на ТЦК, вони зроблять. Навіть самий тупий "девелопер на жаваскрипте" зробить краще. Зробіть офіційну посаду, найміть людей. Бажаючі будуть. Я би навіть безкоштовно це робив, але до 4 годин на день, бо є інша робота. Але це нікому не потрібно, навіть якщо це може коштувати комусь життя (наприклад, хтось, у кого є родичі на окупованій територіі, і телефон є, як зручно, "альо, єто фсб"). [censored]
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06.02.2024 15:06 Відповісти
Це Ви МЕНІ пропонуєте зробити? Я не умєров і не залужний.

Напишіть до Міноборони та запропонуйте їм. Але я вангую, що їм все буде "до лампочки"...
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06.02.2024 15:10 Відповісти
"Пропоную" зробити що?! Я пишу про те що ВИННІ робити ВОНИ, і чому Ви сприймаєте це на власний рахунок мені НЕ ЗРОЗУМІЛО, й Вас я ні до чого з цього приводу не спонукайте, тому не варто вказувати що мені робити лише через те, що я НЕ ПОГОДЖУЮСЬ із Вашою точкою зору. А якщо хтось не робить те що повинен, то це треба хоча б критикувати, а не "сміятись" над тим що він цього не робить!!!
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06.02.2024 15:28 Відповісти
Я не Вам відповідав, шановний. Заспокойтесь. Ви чомусь так збудилися через цю новину, що вже встрягаєте у моє спілкування з іншими користувачами
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06.02.2024 15:35 Відповісти
Ну зрозуміло що у тцк немає часу, всі зайняті відловом невійськових на вулицях. Та й, цитуючи зеленого мінцифри, "питання інформаційної безпеки є дуже перебільшеним"©
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06.02.2024 15:18 Відповісти
Це все можна зробити налаштуванням файрволу та UAC. Штатні інстументи адміністрування. І ці люди зібралися адмініструвати реєстр військовозобов'язаних... Мрак.
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06.02.2024 15:48 Відповісти
Можна, звісно. Але які файрволи та UAC, коли ТЦК підключен до інтернету через звичайний домашній роутер, де навіть не вимкнено UPnP?
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06.02.2024 16:20 Відповісти
Щоб завантажити та встановити програму по перше треба мати права на відповідні дії у ПК, а для скачування з інтернету треба мати дозволи по браузеру що теж не важко вкоротити налаштуваннями адміністратора ПК, тож все що ви "Randall Flag" написали НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ, а для роботи користувачу не так багато й треба - офісні програми та доступ до ПЕРСОНАЛЬНОГО, знову ж таки з обмеженими можливостями, персональної електронної скриньки!
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06.02.2024 14:44 Відповісти
Цей ТЦК-шник має адінські привілеї на завантаження, встановлення та користування програмами:

працівник військкомату встановив на робочий та свій комп'ютер неліцензійне програмне забезпечення російського виробництва

Так що все, що я написав, ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ.
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06.02.2024 14:55 Відповісти
Жоден працівник підприємства, організації, підрозділу...... що має доступ до даних що є секретними ВИНЕН мати обмеженні по використанню засобів зв'язку, обміну даними, правилами безпеки із їх використання задля запобігання витоку інформації та винен бути попередженим під підпис про покарання за їх порушення!!! Це ФУНДАМЕНТ, це НОРМА котрі НЕ МОЖНА ПОРУШУВАТИ і котрі є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ. А Ваші "Randall Flag" припущення це дитячий садок, а не мислення дорослої людини що має хоч якийсь досвід роботи навіть не у підрозділах ЗСУ чи СБУ чи іншої держустанови, а хоча б на державному підприємстві, особливо пов'язаному із оборонною промисловістю!!!
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06.02.2024 15:03 Відповісти
Це в ідеальному світі. Але по факту ми маємо повні адмінські привілеї і можливість встановлення будь-якого ПЗ. Інікше б не ТЦК-шник нічого не зміг би зробити. І новини як такої б не було...

І досить вже заперечувати очевидні речі. Ну не можете Ви спростувати НІЧОГО з того, про що я написав.
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06.02.2024 15:06 Відповісти
Я не бачу перспектив у подальшому сперечанні, бо я пишу як ПОВИННО бути і ЯК Є, для прикладу, на підприємстві де я працюю, а Ви лише про "реальність" плутаючи це із бездіяльністю, непрофесіоналізмом КОТРІ ПОВИННІ КАРАТИСЯ а не сприйматися як "данність". От саме через такий підхід - замість вимагання миритися із поганим, ми й маємо ТАКОГО преЗЕдента, ТАКИЙ парламент недолугих "слуг", ТАКОГО керівника країни у особі Єрмака котрому фактично підкорюється Зеленський, ТАКЕ підготування до нападу рашистів, і ТАКУ зовнішню політику що руйнує наші партнерські відносини із Заходом!!!
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06.02.2024 15:21 Відповісти
Ви ж мене звинуватили у тому, що все, що я написав, не відповідає дійсності. Ще й капслок використали невідомо для чого. Я Вам довів, що все написане мною підкріплюється фактами. Вам вони не подобаються? Ну вибачайте - ось такі тут ТЦК.
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06.02.2024 15:29 Відповісти
Скоріш за все UAC відключений, щоб не дошкуляв пацанам. А USB порти відключати не можна, бо авторизация в державних реєстрах є за особистими USB токенами.

«От якби були обмеження на завантаження та встановлення на рівні адміністратора, тоді цього можна було б уникнути» - це так тільки на маках і лінуксах, бо юнікс. З парольним захистом. А не як на Windows - дозволити виконання та пропустити сповіщення UAC всім кому не лінь.
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06.02.2024 15:41 Відповісти
UAC лише верхівка айсбергу. Насправді, всі обмеження встановлюються на рівні адміністративних політик. Для цього треба лізти у системні нашаштування і послідовно вимикати все, що пов'язано із встановленням/запуском ПЗ та допуском в Інтернет. Так це працює на вінді. І так це робить переважна білішість всіх сисадмінів.
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06.02.2024 15:50 Відповісти
Хто це буде робити в ТЦК? Голова ВЛК чи начальник роти охорони? Думаю, що посада адміністратора не передбачена штатним розкладом.
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06.02.2024 15:52 Відповісти
Ви неправильно тлумачите мої відповіді. Я не дискутую. Я просто пояснюю людям деякі нюанси роботи ОС Windowws.
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06.02.2024 15:57 Відповісти
Та я ж теж не дискутую. Це більше думки вголос. А Міністерство Оборони призначено розпорядником реєстру військовозобов'язаних... Тобто, ті самі хлопці з ТЦК. Сум...
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06.02.2024 16:03 Відповісти
Та все нормально ))

До речі, найпростіший варіант це створити обліковий запис з обмеженими правами. Та й все ))
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06.02.2024 16:06 Відповісти
Ну взагалі windows так встановлюється по дефолту. Обліковий запис адміністратора зазвичай відключений. Його потрібно активувати спеціально.
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06.02.2024 16:11 Відповісти
Ось при ньому і створити гостьовий обліковий ))
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06.02.2024 16:13 Відповісти
Та Лінукс взагалі їм поставити. Там ці номери не пройдуть. Пароль не знаєш - ідеш в дупу. По дефолту. Дешево та сердито.
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06.02.2024 16:17 Відповісти
Погоджуюсь ))
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06.02.2024 16:18 Відповісти
Типу я помилився..
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06.02.2024 14:30 Відповісти
По перше - було б непогано аби назва цієї програми була оприлюднено аби попередити недолугих про шкідливість її використання. По друге - не розумію куди дивилась служба безпеки яка зобов'язана запобігати можливостям подібних вчинків або через встановлення обмежень можливостей користувача через права адміністратора комп'ютера, або взагалі забезпечити використання виключно віддаленого робочого столу з встановленням обмежень як по встановленню програмного забезпечення так й використанню баз даних без можливості як копіювання на несанкціоновані носії інформації так і через електронне листування!!! Тож чоловіче дійсно йолоп, але відповідальність зі служби безпеки ТЦК знімати не варто і треба зробити певні висновки та відповідні безпекові дії!!!
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06.02.2024 14:31 Відповісти
Ну все ж по завітам Фьодорова - роль кибербезпеки ж перебільшена, так? Це офіційна позиція влади.
Я впевнений, якщо перевірити всі ТЦК на кібербезпеку, там таке вилізе, що фейспалмів не вистачить.
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06.02.2024 14:56 Відповісти
Почему мы не в ЕС и НАТО?
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06.02.2024 14:34 Відповісти
там своїх дебілів теж вистачає, які граються секретними файлами Пентагону в онлайн шутерах
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06.02.2024 14:37 Відповісти
Дійсно, хлопця що поділився із гравцями секретами Пентагону важко забути!
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06.02.2024 14:46 Відповісти
Тому ж, чому там у свій час не було Польщі, Румунії, Угорщини, Литви, Латвії, Естонії......., бо не відповідали, а ми поки ще не відповідаємо вимогам вступу у цей альянс, а ще й тому що не можемо через велику кількість перепон до цього!!!
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06.02.2024 14:40 Відповісти
а що там їхній адмін робив, пиво пив? як це можна, щоб кожний юзер щось там на робочому компі встановлював, що захоче...
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06.02.2024 14:45 Відповісти
То може варто перевірити СБУ усі ТЦК на предмет організації заходів безпеки а не відволікати своїх працівників на переслідування та шпигунство за Bihus.Info?! котрих взагалі то було варто притягти до відповідальності за те що у пошуках компромату на Порошенко злили у відкритий доступ інформацію про наших агентів на Московії (т.з. "роССії") що допомагали Україні отримувати запасні частини рашистського виробництва для ремонту нашої військової техніки. Не забули про "справу Свінарчуків"?! До речі, саме за це на сайті "Миротворця" цей Bihus.Info висить як ЗРАДНИК!!!
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06.02.2024 15:14 Відповісти
Ви того, не дуже, а то ж ще і СБУ перевіряти прийдеться...
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06.02.2024 15:30 Відповісти
Та який, вибачте, в сраці адмін, якщо там 100% піратська вінда встановлена. За ліцензію ж платити треба.
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06.02.2024 15:29 Відповісти
Дві новини в одній стрічці-прийняття закону про електронний реєстр усіх військовозобов'язаних та витік інформації з ТЦК на рашу,якнайкраще ілюструють те шапіто яке відбувається в країні.
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06.02.2024 14:48 Відповісти
собака встановила потіпу шось Радміна крякнутого ..... цеж можна дома сраку гріти чі в таксі працювати "для души"
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06.02.2024 15:24 Відповісти
А після концентрації там ще низки реєстрів конфідеційні данні рано чи пізно опиняться у ворога або хакерів які заробляють на тому..
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06.02.2024 16:03 Відповісти
Й таких Довбограїв багато на жаль,треба робити штрафбати з них може хоч ,якась користь буде...а ні то розстрілювати ....
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07.02.2024 21:05 Відповісти
Він просто скинув на флешку і поніс додому. А дома на ПК яке ліцензійне? "Інстальоване" з діска, піратського, ніхто на домашній свій ПК не купляв ПЗ за 100 доларів. Це тільки НСЗУ поставило ліцензійні програми та ще і Лінукс, не дуже дома поклацаєш, а військомат...
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01.03.2024 07:12 Відповісти
 
 