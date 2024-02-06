Виробники алюмінію закликають ЄС ввести ембарго на імпорт металу з РФ у новому пакеті санкцій, - Politico
Європейські виробники алюмінію за підтримки чотирьох країн ЄС вимагають від Європейського Союзу запровадити ембарго на імпорт дешевого металу з Росії в рамках очікуваного 13-го пакету санкцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Як зазначається, навіть через 2 роки після початку російського вторгнення в Україну Європа все ще купує 9% свого імпорту алюмінію з Росії, що дало змогу профінансувати військову машину Москви на суму приблизно 2,3 млрд євро у 2022 році.
Проте дипломати ЄС розповіли виданню, що повна заборона навряд чи буде введена в дію до двох років вторгнення 24 лютого, оскільки пропозиція Литви, підтримана Естонією, Латвією та Польщею, ймовірно, зустріне спротив промисловості таких країн, як Італія, які противляться заходам, що можуть призвести до зростання цін.
ЄС має на меті представити 13-й пакет санкцій до цієї дати, але значні обсяги імпорту означають, що навряд чи всі 27 країн так швидко погодять повну заборону.
Борючись з високими цінами на енергоносії та дешевою іноземною конкуренцією, європейські виробники широко використовуваного металу сподіваються, що санкції проти Росії, яка залишається третім за величиною виробником у світі, можуть принести певне полегшення.
З осені асоціація виробників алюмінію ЄС стверджує, що Брюссель повинен повністю припинити російський імпорт, заявляючи, що виробники вже "прискорили своє відокремлення".
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