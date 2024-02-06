УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11835 відвідувачів онлайн
Новини
658 8

За минулий тиждень оператори "Армії дронів" ліквідували 141 окупанта та знищили майже 400 опорних пунктів ворога. ІНФОГРАФІКА

"Армія дронів" за період з 29 січня до 6 лютого 2024 року знищила 397 опорних пунктів ворога, 141 військового РФ та сотні одиниць російської техніки.

Про це у своєму телеграм-каналі написав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що на фронті працюють 67 ударних рот безпілотників, які воюють тільки дронами. 

"За минулий тиждень вони вразили 44 танки, 74 бойові броньовані машини та 14 складів із боєкомплектами й паливом", - додав Федоров.

Результати "Армії дронів" за тиждень.

Крім того, "Армія дронів" знищила 4 РСЗВ, 8 одиниць радіотехнічного обладнання та 14 САУ.

Читайте також: У межах "Армії дронів" працюють вже 67 ударних рот БПЛА, - Мінцифри

Автор: 

Федоров Михайло (876) Армія дронів (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росія на тлі поразки в Україні може розв'язати війну на Кавказі, адже їй потрібна якась геополітична компенсація. Під загрозою може опинитися Грузія чи Вірменія.
показати весь коментар
06.02.2024 17:32 Відповісти
Если 400 опорняков уничтожено и всего 140 солдат то получается на каждом опрняке меньше чем по пол солдата было?
показати весь коментар
06.02.2024 17:40 Відповісти
Били по рядам пустых палаток и брошенной технике, более 300 единиц. Ну некем кацапам воевать.
показати весь коментар
06.02.2024 17:44 Відповісти
я реально не розумію, як можна підірвати 400 пунктів і при цьому вбити 141 орка.

Ну нехай в 141 пункті буде по одному орку, а решта 259 пунктів - це шо ?
показати весь коментар
06.02.2024 17:56 Відповісти
А скільки для Армії дронів закупила держава й за якою ціною, він звітувати не бажає?
показати весь коментар
06.02.2024 17:56 Відповісти
У трансформатора своя булгактерія...
показати весь коментар
06.02.2024 18:32 Відповісти
знищили в 2 рази більше ніж існувало
показати весь коментар
06.02.2024 23:41 Відповісти
 
 