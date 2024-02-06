За минулий тиждень оператори "Армії дронів" ліквідували 141 окупанта та знищили майже 400 опорних пунктів ворога. ІНФОГРАФІКА

"Армія дронів" за період з 29 січня до 6 лютого 2024 року знищила 397 опорних пунктів ворога, 141 військового РФ та сотні одиниць російської техніки.

Про це у своєму телеграм-каналі написав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що на фронті працюють 67 ударних рот безпілотників, які воюють тільки дронами.

"За минулий тиждень вони вразили 44 танки, 74 бойові броньовані машини та 14 складів із боєкомплектами й паливом", - додав Федоров.

Крім того, "Армія дронів" знищила 4 РСЗВ, 8 одиниць радіотехнічного обладнання та 14 САУ.

Читайте також: У межах "Армії дронів" працюють вже 67 ударних рот БПЛА, - Мінцифри