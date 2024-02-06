МАГАТЕ наполягатиме на проведенні оцінки стану ядерного палива у реакторах Запорізької АЕС, - Гроссі

МАГАТЕ наполягатиме на проведенні оцінки стану ядерного палива у реакторах окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання завершення терміну експлуатації палива сьогодні обговорювали під час нашої зустрічі з паном міністром і в.о. голови правління Енергоатома Петром Котіним. Це питання буде №1 у моїх дискусіях із керівництвом станції і російським керівництвом у Москві", - сказав Гроссі.

Він зазначив, що у кожному енергоблоці свої особливості й терміни завершення експлуатації палива.

"Ми будемо наполягати на проведенні з нашого боку максимально глибокої оцінки технічного стану", - повідомив очільник МАГАТЕ.

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Нагадуємо, "Енергоатом" повідомив, що найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах окупованої Запорізької АЕС. Подальша експлуатація такого палива може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.