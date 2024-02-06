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Новини Війна
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Росіяни запускають FPV-дрони з Херсонської частини Кінбурнської коси, - ОК "Південь"

коса,кінбурнська

З Кінбурнської коси росіяни намагаються відвертати увагу ЗСУ від Херсонського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована – і це для мене особисто дуже болючий напрямок", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, окупанти відчувають небезпеку на Кінбурнській косі, зокрема в Миколаївській її частині. Крім того, вони почали відмовлятись від артилерії, застосовуючи натомість FPV-дрони.

"Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів", - додала речниця.

Звідти ворог намагається відвертати увагу українських військових від Херсонського напрямку.

Коли відправляють на Кінбурнську косу, росіяни розуміють, що це квиток в один кінець. Їм одразу прилітає у відповідь, тож фактично ця позиція більше не функціює.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог шукає маршрути для нових масованих ракетних атак, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2266) Гуменюк Наталія (804) Кінбурнська коса (23)


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Топ коментарі
+2
Гувнемюк, ти тупа вівця. Ти, курва перша тризділа в мінулому році про звільнення коси, але до сіх пір херачать з Геройського, Василівки, Покровки по Очаківському району. Закрий своє вонюче хлібало, млять полковник в тельніку
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06.02.2024 18:27
+1
Тю! Ту косу Кім ще у минолому році звільнив. Чи збрехав як завжди
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06.02.2024 17:29
+1
звідки інфа? дай посилання
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06.02.2024 18:37
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Тю! Ту косу Кім ще у минолому році звільнив. Чи збрехав як завжди
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06.02.2024 17:29 Відповісти
звідки інфа? дай посилання
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06.02.2024 18:37 Відповісти
Ну,раз це всі газети знають,то нафіга щось шукати аж в брянській,хоча й там треба?(
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06.02.2024 17:32 Відповісти
Гувнемюк, ти тупа вівця. Ти, курва перша тризділа в мінулому році про звільнення коси, але до сіх пір херачать з Геройського, Василівки, Покровки по Очаківському району. Закрий своє вонюче хлібало, млять полковник в тельніку
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06.02.2024 18:27 Відповісти
скажу по великому секрету, що вся Кінбурнська коса знаходиться в Миколаївській області, інша справа Кінбурнський півострів...
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06.02.2024 18:39 Відповісти
Протяжність Кінбурнської коси понад 50 км., у Миколаївській області лише 3 села і не більше 25 км.
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06.02.2024 18:48 Відповісти
а яка протяжність Кінбурнського півострова? Зразу видно що ти там не був ніколи
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06.02.2024 18:51 Відповісти
Я так то там жив до окупації.
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06.02.2024 20:46 Відповісти
то деж ти жив ? В кемпінгу? То на косі чи на півострові? І яка ж протяжність півострова?(вдруге питаю)
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06.02.2024 21:10 Відповісти
Я тобі не повинен відповідати, не на допиті. Але я жив Василівці, туди від Старої Збур'ївки, 80 км, але це дорогою, на пряму, по повітрю менше. А від Геройського взагалі нема кілометражу, там є лише скільки літрів зжерло по пісках.
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07.02.2024 00:58 Відповісти
то ти міг взагалі мовчати, якщо косу не відрізняєш від півострова...
Ну а останнє питаннячко, щоб тебе вивести на чисту воду: як дістатись на Римби? НА мапі нема, не шукай
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08.02.2024 13:07 Відповісти
Якби Кінбурнська коса не відокремлювала лиман від моря, то була б півостровом, вивчай що таке коса. Римби у напрямку Покровських хуторів.
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09.02.2024 01:42 Відповісти
Окей, хоч на питання ти не відповів, а з Василівки до Ст.Збур'ївки не більше 55км, "залік" тут тобі поставлю. Хтів би збрехати поміряв би по мапі
А ось стосовно твоїх знань географічних термінів все ж "НЕ залік". Я тобі допоможу підвищіти рівень знань в цій царині. Напиши в гугл мапс "Кінбурнський півостров", а потім "Кінбурнська коса" і порівняй де мітки стоять. Відокремлення лиману від моря тут ні до чого...
Коса це "ВУЗЬКА" смужка сущі...тож це декілька км від затопленного на краєчку "корита" до Покровських хуторів.
ОТут картинка гарне, для "першачків"

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kinburn_map_ukr.png
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09.02.2024 12:06 Відповісти
Якщо відкинути суперечки про географію, у вас є новини з коси або півострова, мої сусіди перестали відповідати навесні 2023 року.Новини були жахливі, обшуки, перевірки телефонів, мій будинок розмородерили, більше зв'язку немає, у вас є якась інформація?
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17.02.2024 02:50 Відповісти
 
 