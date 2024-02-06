Росіяни запускають FPV-дрони з Херсонської частини Кінбурнської коси, - ОК "Південь"
З Кінбурнської коси росіяни намагаються відвертати увагу ЗСУ від Херсонського напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована – і це для мене особисто дуже болючий напрямок", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, окупанти відчувають небезпеку на Кінбурнській косі, зокрема в Миколаївській її частині. Крім того, вони почали відмовлятись від артилерії, застосовуючи натомість FPV-дрони.
"Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів", - додала речниця.
Звідти ворог намагається відвертати увагу українських військових від Херсонського напрямку.
Коли відправляють на Кінбурнську косу, росіяни розуміють, що це квиток в один кінець. Їм одразу прилітає у відповідь, тож фактично ця позиція більше не функціює.
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Ну а останнє питаннячко, щоб тебе вивести на чисту воду: як дістатись на Римби? НА мапі нема, не шукай
А ось стосовно твоїх знань географічних термінів все ж "НЕ залік". Я тобі допоможу підвищіти рівень знань в цій царині. Напиши в гугл мапс "Кінбурнський півостров", а потім "Кінбурнська коса" і порівняй де мітки стоять. Відокремлення лиману від моря тут ні до чого...
Коса це "ВУЗЬКА" смужка сущі...тож це декілька км від затопленного на краєчку "корита" до Покровських хуторів.
ОТут картинка гарне, для "першачків"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kinburn_map_ukr.png