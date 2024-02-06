Росіяни запускають FPV-дрони з Херсонської частини Кінбурнської коси, - ОК "Південь"

З Кінбурнської коси росіяни намагаються відвертати увагу ЗСУ від Херсонського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована – і це для мене особисто дуже болючий напрямок", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, окупанти відчувають небезпеку на Кінбурнській косі, зокрема в Миколаївській її частині. Крім того, вони почали відмовлятись від артилерії, застосовуючи натомість FPV-дрони.

"Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів", - додала речниця.

Звідти ворог намагається відвертати увагу українських військових від Херсонського напрямку.

Коли відправляють на Кінбурнську косу, росіяни розуміють, що це квиток в один кінець. Їм одразу прилітає у відповідь, тож фактично ця позиція більше не функціює.

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