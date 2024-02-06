Ворог шукає маршрути для нових масованих ракетних атак, - ОК "Південь"

Напередодні війська РФ запускали ракету Х-59 по Миколаївщині, цілком імовірно, що це була "розвідка боєм". Окупанти наразі зосереджені на перевірці української ППО та вивчають нові маршрути для чергових ракетних атак.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи ситуацію на півдні України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загальна ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог вишукує способи протидії в умовах, коли наша боротьба з ним досить ефективна. Вони намагаються підвищувати ефективність на інших напрямках. Так, не припиняють обстріли Чайківської, Куцурубської громад для того, щоб переключити увагу Сил оборони на інші напрямки. Також за вчорашній день ворог застосував точкову ракетну атаку там, де зміг застосувати тактичну авіацію з акваторії Чорного моря по Миколаївщині. Була випущена ракета типу Х-59, і, цілком імовірно, це така розвідка боєм, намагання перевірити готовність систем ППО. Ми бачимо, що пауза загальна, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, вже досить потужна, виважена, і це може свідчити про підготовку наступних атак. Але і в цих проміжках ось такі точкові атаки - це теж ознака ворожого тероризму. Вони застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів", - сказала Гуменюк.

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За її словами, ворог усвідомив, що втрата російських літаків на півдні цілком реальна, тож, заходячи з акваторії Чорного та Азовського морів, намагається виміряти той рубіж, який для них більш-менш прийнятний.

Коментуючи обстріл Херсонщини напередодні, Гуменюк відзначила, що ворог продовжує тиснути на херсонців, і не тільки на мешканців обласного центру, а в цілому на мешканців області, зокрема, її прибережних населених пунктів. Наразі застосування ворогом авіації не таке активне, як раніше, однак російські окупанти намагаються завдавати болючих ударів по цивільній інфраструктурі, прицільно б’ють по скупченню людей, цілять по спецтранспорту ДСНС та поліції.