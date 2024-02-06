Республіканці готуються зірвати двопартійну угоду про допомогу Україні, - The Financial Times
Двопартійна угода, підтримана президентом США Джо Байденом, щодо надання Україні багатомільярдної допомоги разом із суворішою імміграційною політикою стикається з дедалі більшим опором з боку республіканців у Конгресі, створюючи серйозну загрозу її затвердженню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Financial Times.
FT зазначає, що законопроєкт, узгоджений представниками Демократичної та Республіканської партій у Сенаті, може стати останнім шансом для адміністрації Байдена отримати нову військову підтримку для України в її захисті від вторгнення Росії — поряд з іншими цілями національної безпеки, включаючи допомогу Ізраїлю та Тайваню.
"Це також є рідкісним компромісом у зусиллях щодо обмеження імміграції через кордон США з Мексикою, включаючи обмеження на притулок, що було закликом до об’єднання республіканців і політичною відповідальністю для демократів протягом усього президентства Байдена", - йдеться у матеріалі.
ЗМІ нагадує, що двопартійна угода була "зруйнована" експрезидентом Дональдом Трампом — лідер президентських перегонів від Республіканської партії знову спробував торпедувати останній прорив у понеділок, лише за кілька днів до запланованого голосування за угоду в Сенаті. Зокрема, Трамп написав у соцмережі, що цей законопроєкт "є чудовим подарунком для демократів і бажанням смерті для Республіканської партії".
"Протягом кількох годин після публікації провідні республіканці в Палаті представників, які також повинні схвалити законопроєкт, щоб він став законом, виступили зі спільною заявою, в якій говориться, що "будь-який розгляд цього законопроєкту в Сенаті в його нинішньому вигляді є марною тратою часу", - інформує ЗМІ.
Видання уточнює, що першою законодавчою перешкодою для законопроєкту буде Сенат, голосування якого очікується в середу, і для цього знадобиться підтримка 60 із 100 сенаторів.
"Принаймні 12 із 49 сенаторів-республіканців загалом повинні підтримати законопроєкт, щоб він міг просунутися, адже очікується, що деякі демократи також проголосують проти, оскільки вважають заходи на кордоні занадто драконівськими. Але критика з боку деяких законодавців-республіканців була жорстокою — і, здається, прирікає його перспективи", - йдеться у статті.
При цьому видання повідомляє, що станом на ранок вівторка принаймні 21 сенатор-республіканець оголосив, що проголосує проти законопроєкту, що означає, що він буде провалений, і це "ознаменує собою останній удар по традиційних республіканських зовнішньополітичних яструбах і політичних прагматиках, які підтримали двопартійний прорив", включаючи Мітча Макконнелла, лідера партії в Сенаті. У понеділок той закликав республіканців підтримати пакет, який допоможе США та їхнім союзникам "відновити перевагу" над "авторитарною віссю, що виникає" в Москві, Пекіні та Тегерані. "Тепер його майбутнє як лідера може бути під загрозою", - вважають автори матеріалу.
За інформацією FT, демократи та Білий дім також не полишають надію, що угоду може принаймні прийняти Сенат.
"Питання зараз полягає в тому, чи зможуть сенатори заглушити зовнішній шум, заглушити таких людей, як Дональд Трамп, які хочуть хаосу, і зробити правильні речі для Америки", — заявив Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті від Демократичної партії.
Нагадуємо, у Сенаті підготували двопартійний законопроєкт на основі запиту президента США щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю на загальну суму 118 млрд доларів. Документ передбачає виділення $60,1 млрд на допомогу Україні, $14,1 млрд для Ізраїлю та $20,2 млрд на посилення безпеки на кордоні США.
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та якщо так то він підіймається в економічному рейтингу то нічого поганого
країни які під рашистким впливом це країни з жебрацькою економічною моделлю та диктаторською моделлю правління
то Ви хочете такого і нашій країні хай Вам грець згин рашистка сила
Мало того и деньги бы рекой лились.
А за наступления видосиками итак уже переплатили
Уверены что будут? Трамп хочет сосредоточиться только на своей стране, а всем войнам за ее пределами сказать что-то типа "да (любитесь) вы конем". И не лезть в международные конфликты пока не решит проблемы у себя в стране.
За него не просто так проголосовали около половины американцев, на ВТОРЫХ выборах. За 4 года могли бы и изменить мнение, если бы Трамп не оправдывал их ожидания.
Всем, кто интересуется - сюда: https://www.youtube.com/watch?v=9R3UlDSnhV4&t=869s&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC https://www.youtube.com/watch?v=9R3UlDSnhV4&t=869s&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC
Що вже 5-й місяць нас респи зливають...і походу остаточно .
Це все що треба знати про нинішню республіканську партію .
Амєріка тєбя всєгда бросіт , синок !
Вони проводять ретельну перевірку, щоб узгодити прийнятні способи поведінки та достатню продуктивність людини, щоб не опинитись у незручній ситуації.
У міжнародній політиці(західних країн) такі перевірки обов'язкові.
І все ж ті самі помилки, коли довіряють словам, а не речам, стають раз за разом
Весь світ та обидві партії у США вздохнуть з полегшанням.
То руде опудало сере всім. Свої його сцуться, демократи його ненавидять, а реднекам безкоштовне пиво все спише.
Цей ***** не є недоторканим.
Далі перекладати нема сенсу. Це все цапська продукція. Пуйло і його підручні працюють
Если ты являешься гражданином США (в чем я сомневаюсь), то благодари украинцев за то, что согласно 5-й статье устава НАТО, американским солдатам сегодня не приходится защищать Польшу и Литву. Но если Украина будет захвачена плешивым кацапом, то через пару лет начнут гибнуть американские граждане.
А щодо паляниці, не тобі, курвий син, мене повчати, бо ти є пискатий мурго. Коли ти ще попід стіл лазив, матолок строкатий, та на гімно гого казав, до кицьки - цьоцю посуньтисі, а на когута - шандар, я вже добре знався на кобітах та насерів твоїй матері, пессі гойдиці, так само можу і тебе відфайдолити, вишкребок смердючий.
На Дональда Трампа та, відповідно, Спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона (який фактично втрачає самостійну роль), можуть тепер вплинути лише лобісти американського військово-промислового комплексу та (частково) виборці з активною позицією.
Стосовно першої групи - не знаю, наскільки ефективна робота нами там проводиться.
Стосовно другої - дивився виступи Дональда Трампа перед праймеріз і кокусами і, на жаль, серед виборців, які приходили продемонструвати свою позицію не бачив там плакатів в підтримку продовження допомоги Україні як чинника зміцнення національної безпеки США. А такі можливості є.
Тільки треба було більше з опонентами, а не лише з прибічниками. Як би це складно не було.
І працювати за різними треками. Тепер нехай мене хтось переконає, що Закон про ленд-ліз для України був непотрібний!
Пообіцяти йому гарантії підтримки конгресменів від демпартії в Палаті представників.
Чому не робиться такий очевидний крок до перемоги в голосуванні за підтримку України?
Чи не тому, що насправді в провалі законопроекту підтримки України демократи з Держдепом зацікавлені більше, ніж республіканці?
Сьогодні одне рішення вже прибуло, але по порядку.
1. Суд про те, чи мав доня імунітет як діючий Президент від відповідальності за штурм Капітолію. Сьогоднішнє рішення суду округу Колумбія прийняте суддями одноголосно: імунітет є на офіційні дії як Президента, а при участі в штурмі доню слід розглядати як простого громадянина. Звісно, трамп оскаржить це рішення у Верховному Суді, але тут без шансів.
2. Суд за неправильне поводження з секретними документами, які знайшли у доні в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Цей суд перенесли з березня на кінець травня і тут трампу добре вдається тягнути час. Після травневого суду ще може бути оскарження у Верховному Суді.
3. Суд за спробу зірвати вибори у Джорджії в 2020-му. Поки невідомо коли відбудеться.
4. В березні буде суд над трампом за підкуп порнозірки Стормі Деніелс за її мовчання.
5. Вже відбувся суд і очікується рішення (є інфа, що воно буде проти трампа) стосовно шахрайства трампом і його синами шляхом зговору, фальсифікації фінансової і бізнесової звітності та махінацій із страхуванням. Це буде як мінімум дуже боляче фінансово.
6. Нещодавно суд Нью Йорка зобовʼязав доні заплатити $82 млн за сексуальні домагання. Теж буде оскаржувати. До подібного йому не звикати.
І найцікавіше. В четвер очікується слухання Верховного Суду стосовно того, чи повинен трамп бути дискваліфікований на виборах за участь в повстанні (все той же штурм Капітолію) на основі 14-ї поправки до Конституції США. Поправка каже, що в виборах не може брати участь людина, яка брала участь у повстанні проти влади США, будучи службовцем (Officer - у значенні службовець, офіційна особа, співробітник), який приймав присягу на вірність США. трамп намагається довести, що Президент - то не службовець, а службовці - це ті, кого призначають. А ось його опоненти розкопали справу кількарічної давнини у Верховному Суді, де один з суддів, уже покійний, писав в своїй думці на підтримку прийнятого рішення, що Офіцер призначається на посаду, якщо інше не передбачено законами США. І так намагаються довести, що Президент - то теж Офіцер, який приймав присягу. Справа складна, і якщо рішення вийде проти доні, буде цікаво.
трамп тягне час у всіх справах, сподіваючись обратися, а потім все порішати. Десь йому вдається. Але шанси на те, що суди знімуть його з виборів, досить значні. Тим більше, там дійсно є за що його судити, клейма ніде ставити.
Америка собі стоїть і розвивається, не завжди гладко, але про грані існування говорити не варто.
І цейво, як буде вам в тій Америці зовсім сутужно, приїздіть в Україну. Можу навіть помогти з роботою.
Тих, хто направляє кошти не на військових, а на розваги, потрібно притягнути до відповідальності за державну зраду!
Причина - саме демократи. Вони відмовляються голосувати справжній проект по кордону H. R. 2 який уже проголосований хаузом. У відповідь щоб спасти США від повного знищення республіканці блокують виділення допомоги.