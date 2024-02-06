Республіканці готуються зірвати двопартійну угоду про допомогу Україні, - The Financial Times

Двопартійна угода, підтримана президентом США Джо Байденом, щодо надання Україні багатомільярдної допомоги разом із суворішою імміграційною політикою стикається з дедалі більшим опором з боку республіканців у Конгресі, створюючи серйозну загрозу її затвердженню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Financial Times.

FT зазначає, що законопроєкт, узгоджений представниками Демократичної та Республіканської партій у Сенаті, може стати останнім шансом для адміністрації Байдена отримати нову військову підтримку для України в її захисті від вторгнення Росії — поряд з іншими цілями національної безпеки, включаючи допомогу Ізраїлю та Тайваню.

"Це також є рідкісним компромісом у зусиллях щодо обмеження імміграції через кордон США з Мексикою, включаючи обмеження на притулок, що було закликом до об’єднання республіканців і політичною відповідальністю для демократів протягом усього президентства Байдена", - йдеться у матеріалі.

ЗМІ нагадує, що двопартійна угода була "зруйнована" експрезидентом Дональдом Трампом — лідер президентських перегонів від Республіканської партії знову спробував торпедувати останній прорив у понеділок, лише за кілька днів до запланованого голосування за угоду в Сенаті. Зокрема, Трамп написав у соцмережі, що цей законопроєкт "є чудовим подарунком для демократів і бажанням смерті для Республіканської партії".

"Протягом кількох годин після публікації провідні республіканці в Палаті представників, які також повинні схвалити законопроєкт, щоб він став законом, виступили зі спільною заявою, в якій говориться, що "будь-який розгляд цього законопроєкту в Сенаті в його нинішньому вигляді є марною тратою часу", - інформує ЗМІ.

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Видання уточнює, що першою законодавчою перешкодою для законопроєкту буде Сенат, голосування якого очікується в середу, і для цього знадобиться підтримка 60 із 100 сенаторів.

"Принаймні 12 із 49 сенаторів-республіканців загалом повинні підтримати законопроєкт, щоб він міг просунутися, адже очікується, що деякі демократи також проголосують проти, оскільки вважають заходи на кордоні занадто драконівськими. Але критика з боку деяких законодавців-республіканців була жорстокою — і, здається, прирікає його перспективи", - йдеться у статті.

При цьому видання повідомляє, що станом на ранок вівторка принаймні 21 сенатор-республіканець оголосив, що проголосує проти законопроєкту, що означає, що він буде провалений, і це "ознаменує собою останній удар по традиційних республіканських зовнішньополітичних яструбах і політичних прагматиках, які підтримали двопартійний прорив", включаючи Мітча Макконнелла, лідера партії в Сенаті. У понеділок той закликав республіканців підтримати пакет, який допоможе США та їхнім союзникам "відновити перевагу" над "авторитарною віссю, що виникає" в Москві, Пекіні та Тегерані. "Тепер його майбутнє як лідера може бути під загрозою", - вважають автори матеріалу.

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За інформацією FT, демократи та Білий дім також не полишають надію, що угоду може принаймні прийняти Сенат.

"Питання зараз полягає в тому, чи зможуть сенатори заглушити зовнішній шум, заглушити таких людей, як Дональд Трамп, які хочуть хаосу, і зробити правильні речі для Америки", — заявив Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті від Демократичної партії.

Нагадуємо, у Сенаті підготували двопартійний законопроєкт на основі запиту президента США щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю на загальну суму 118 млрд доларів. Документ передбачає виділення $60,1 млрд на допомогу Україні, $14,1 млрд для Ізраїлю та $20,2 млрд на посилення безпеки на кордоні США.