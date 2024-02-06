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Республіканці готуються зірвати двопартійну угоду про допомогу Україні, - The Financial Times

сша,конгрес

Двопартійна угода, підтримана президентом США Джо Байденом, щодо надання Україні багатомільярдної допомоги разом із суворішою імміграційною політикою стикається з дедалі більшим опором з боку республіканців у Конгресі, створюючи серйозну загрозу її затвердженню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Financial Times.

FT зазначає, що законопроєкт, узгоджений представниками Демократичної та Республіканської партій у Сенаті, може стати останнім шансом для адміністрації Байдена отримати нову військову підтримку для України в її захисті від вторгнення Росії — поряд з іншими цілями національної безпеки, включаючи допомогу Ізраїлю та Тайваню.

 "Це також є рідкісним компромісом у зусиллях щодо обмеження імміграції через кордон США з Мексикою, включаючи обмеження на притулок, що було закликом до об’єднання республіканців і політичною відповідальністю для демократів протягом усього президентства Байдена", - йдеться у матеріалі.

ЗМІ нагадує, що двопартійна угода була "зруйнована" експрезидентом Дональдом Трампом — лідер президентських перегонів від Республіканської партії знову спробував торпедувати останній прорив у понеділок, лише за кілька днів до запланованого голосування за угоду в Сенаті. Зокрема, Трамп написав у соцмережі, що цей законопроєкт "є чудовим подарунком для демократів і бажанням смерті для Республіканської партії". 

"Протягом кількох годин після публікації провідні республіканці в Палаті представників, які також повинні схвалити законопроєкт, щоб він став законом, виступили зі спільною заявою, в якій говориться, що "будь-який розгляд цього законопроєкту в Сенаті в його нинішньому вигляді є марною тратою часу", - інформує ЗМІ.

Також читайте: Угода про допомогу Україні й безпеку кордонів США перебуває "на межі краху" у Сенаті, - Bloomberg

Видання уточнює, що першою законодавчою перешкодою для законопроєкту буде Сенат, голосування якого очікується в середу, і для цього знадобиться підтримка 60 із 100 сенаторів. 

"Принаймні 12 із 49 сенаторів-республіканців загалом повинні підтримати законопроєкт, щоб він міг просунутися, адже очікується, що деякі демократи також проголосують проти, оскільки вважають заходи на кордоні занадто драконівськими. Але критика з боку деяких законодавців-республіканців була жорстокою — і, здається, прирікає його перспективи", - йдеться у статті.

При цьому видання повідомляє, що станом на ранок вівторка принаймні 21 сенатор-республіканець оголосив, що проголосує проти законопроєкту, що означає, що він буде провалений, і це "ознаменує собою останній удар по традиційних республіканських зовнішньополітичних яструбах і політичних прагматиках, які підтримали двопартійний прорив", включаючи Мітча Макконнелла, лідера партії в Сенаті. У понеділок той закликав республіканців підтримати пакет, який допоможе США та їхнім союзникам "відновити перевагу" над "авторитарною віссю, що виникає" в Москві, Пекіні та Тегерані. "Тепер його майбутнє як лідера може бути під загрозою", - вважають автори матеріалу.

Також читайте: Спікер Палати представників Джонсон заявив, що "поховає" проєкт допомоги США для України

За інформацією FT, демократи та Білий дім також не полишають надію, що угоду може принаймні прийняти Сенат. 

"Питання зараз полягає в тому, чи зможуть сенатори заглушити зовнішній шум, заглушити таких людей, як Дональд Трамп, які хочуть хаосу, і зробити правильні речі для Америки", — заявив Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті від Демократичної партії.

Нагадуємо, у Сенаті підготували двопартійний законопроєкт на основі запиту президента США щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю на загальну суму 118 млрд доларів. Документ передбачає виділення $60,1 млрд на допомогу Україні, $14,1 млрд для Ізраїлю та $20,2 млрд на посилення безпеки на кордоні США.

Автор: 

Конгрес США (1226) допомога (8328) США (22685)


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Топ коментарі
+29
капець капецький
і не кажіть що трампісти то не путіносмокти
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06.02.2024 18:06
+17
Якщо США не виконують своїх безпекових гарантій - всі країни повинні негайно створювати ядерну зброю! Іменно США наполягало на скороченні ЯЗ під свої гарантії - і тепер зливаються, коли вісь зла озброєна до зубів!
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06.02.2024 18:27
+12
це Трамп ще не став президентом, а вже нам торба
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06.02.2024 18:10
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Сторінка 2 з 2
мені дуже сподобалось Ваш коментар про Вьетнам це шо в методичках написано рашастану чи у Вас якесь хворе вимірювання
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06.02.2024 18:52 Відповісти
Зніміть рожеві окуляри і поцікавтесь цим питанням. А то вам все методички мерещються.
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06.02.2024 19:11 Відповісти
Чи може Афганіста США не кинуло? Звісно можна відштовхуватись від заяв(фактично пропаганди) що афганці якісь не такі, але питання навіщо тоді 20 років тримати там армію витрачаючи мільярди і що сталося з тими людьми які повірили штатам (Вьєтнаму це теж стосується)?
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06.02.2024 19:22 Відповісти
Не читай українські новини і не будеш не ти цю лівацьку парну. Дмвись Fox News та New York Post. І не пиши що це погані ЗМІ. Тому що тобі там в Україні нічого не відомо де правда.
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06.02.2024 20:32 Відповісти
А шо Вьетнам в американській зоні впливу
та якщо так то він підіймається в економічному рейтингу то нічого поганого
країни які під рашистким впливом це країни з жебрацькою економічною моделлю та диктаторською моделлю правління
то Ви хочете такого і нашій країні хай Вам грець згин рашистка сила
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06.02.2024 20:39 Відповісти
це ти щойно зараєструвався щоб спороти цю маячню? серйозно? ну споров, шо далі?
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06.02.2024 18:40 Відповісти
Джон Маккейн в труні перевертається ((
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06.02.2024 18:34 Відповісти
Ще би. Дозволили лівацьким силам майже знищити США. Довго прийдеться розгрібати ці завали новому президенту.
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06.02.2024 20:33 Відповісти
Я більше не хочу жити на цій планеті.
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06.02.2024 18:35 Відповісти
Зупиніть Землю, я зійду...
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06.02.2024 18:44 Відповісти
Если бы хоть что то освободили за время:" КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ",то и разговоров бы не было.
Мало того и деньги бы рекой лились.
А за наступления видосиками итак уже переплатили
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06.02.2024 18:38 Відповісти
Ось так довіряти блд гарантіям безпеки. Розтрощили пів країни, та ще скільки населення загинуло - вдбувається геноцид. А США, цинічно посміхаючись рижою харьою, кидають нас на загибель!!!
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06.02.2024 18:38 Відповісти
Не нас персонально. Усіх.
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06.02.2024 18:52 Відповісти
Я так думаю что втрого презедентства Трампа США могут и не пережить. Он разрушает институты власти , которые формировались столетиями. США потеряют роль мирового лидера , что приведёт к войнам по всему миру. В которых США и будут участвовать .
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06.02.2024 18:43 Відповісти
к войнам по всему миру. В которых США и будут участвовать.

Уверены что будут? Трамп хочет сосредоточиться только на своей стране, а всем войнам за ее пределами сказать что-то типа "да (любитесь) вы конем". И не лезть в международные конфликты пока не решит проблемы у себя в стране.
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06.02.2024 19:18 Відповісти
Трамп нічого не хоче, окрім як влади. Ніяких проблем він не вирішував і не буде, бо не хоче та не вміє. Ізоляціонізм ніколи не рятував від війн та конфліктів, а лише послаблював позиції на міжнародній арені.
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06.02.2024 19:31 Відповісти
Он не хочет чтоб США последовали по пути СССР. А именно, лезли везде куда могут, невзирая на то что на это уже не хватает возможностей. Беря на это в долг, и забирая у собственных граждан. До тех пор пока у себя дома не настала полная ж@па, и граждане не сказали: "И нафига нам такое счастье?! Дальше без нас!".

За него не просто так проголосовали около половины американцев, на ВТОРЫХ выборах. За 4 года могли бы и изменить мнение, если бы Трамп не оправдывал их ожидания.
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06.02.2024 20:06 Відповісти
Китайці, росіянці, іранці, тобі і Трампу ставлять лайк.
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06.02.2024 22:16 Відповісти
Китай уже сидит и ждёт момента как прихватить Тайвань. Как ты думаешь что будут делать США в таком случае?
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06.02.2024 21:08 Відповісти
За Трампа США цвіла і пахла. Не читай Карла Маркса. Ти що в США живеш щоб знати як при ньому жилося?
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06.02.2024 20:34 Відповісти
Все схоже на те що ***** пообіцяв на нападати на країни з блоку НАТО а республіканці повірили..... але іньші (Китай) теж спостерігають за діями США.
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06.02.2024 18:44 Відповісти
УНИАН фуфло гонит, а Цензор переписывает.
Всем, кто интересуется - сюда: https://www.youtube.com/watch?v=9R3UlDSnhV4&t=869s&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC https://www.youtube.com/watch?v=9R3UlDSnhV4&t=869s&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC

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06.02.2024 18:45 Відповісти
Хтось в нас щось обіцяв Дональду Трампу? Пам'ятаємо мальчіка і кримінальну справу. Але то таке. Таке враження, що московити забашляли Трампу мільярди доларів, щоб зірвати угоду і не дати нам допомоги. Невже немає журналістів, щоб написати про хабар пуйла? Тут пуйло давши такому, як Трамп хабар десь в мільярд, збереже сотні мільярдів, воюючи декілька років проти вільної України. Або на Трампа пуйло має величезний компромат. Ось, що означає поїхати до моски.
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06.02.2024 18:46 Відповісти
Це так зеля з єрмаком з'їздили у США восени ?

Що вже 5-й місяць нас респи зливають...і походу остаточно .
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06.02.2024 18:48 Відповісти
тут вище один зебіл глорить щось на кшалт "від ЄрЗе ця біда жодним боком не залежить"...
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06.02.2024 18:58 Відповісти
Отак , коли все починалось - дали надію , казали - ви лише боріться , зброя буде , гроші будуть , воюйте і не переймайтесь . Тепер не пройшло й 2 років - всьо хлопці , глушіть двигун і вилазьте - приїхали . Бо в нас ви тепер - не на часі ,, нам треба посадити жопу трампа в президентське крісло .
Це все що треба знати про нинішню республіканську партію .
Амєріка тєбя всєгда бросіт , синок !
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06.02.2024 18:50 Відповісти
When hiring a new employee, well-run companies do not rely just on the impression he made at the interview or at how great and expensive his suit looked. They do a thorough background check to confirm consistent patterns of behavior and performance, not to find themselves in a situation where you think you are hiring a Dr. Jekyll but end up with a Mr. Hyde. In international politics, such consistent patterns of behavior are right there, in front of everyone's eyes, in the news - everywhere. And yet the same costly mistakes of choosing words and glitz over facts and substanc are made over and over again.
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06.02.2024 18:53 Відповісти
What do you want to say by this? Is this your poetry?
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06.02.2024 20:35 Відповісти
he is trying to say that president Obiden has a lengthy proven record of failures when it comes to international affairs
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06.02.2024 21:26 Відповісти
Пан намагається довести, що пан Байден невдаха(приблизний переклад)
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06.02.2024 21:34 Відповісти
Наймаючи нового співробітника успішні компанії не покладаються тільки на враження, яке він справив на співбесіді, або на те, наскільки чудово і дорого виглядав його костюм.

Вони проводять ретельну перевірку, щоб узгодити прийнятні способи поведінки та достатню продуктивність людини, щоб не опинитись у незручній ситуації.

У міжнародній політиці(західних країн) такі перевірки обов'язкові.

І все ж ті самі помилки, коли довіряють словам, а не речам, стають раз за разом
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06.02.2024 20:36 Відповісти
Ну і що це? Це якась поезія? В чому сенс?
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06.02.2024 20:45 Відповісти
Переклад. Приблизний
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06.02.2024 20:57 Відповісти
Да вбийте ви вже того Трампа.
Весь світ та обидві партії у США вздохнуть з полегшанням.

То руде опудало сере всім. Свої його сцуться, демократи його ненавидять, а реднекам безкоштовне пиво все спише.
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06.02.2024 18:55 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4661640-trampa-snymut-s-vyborov-sud-ne-dal-emu-ymmunytet Трампа снимут с выборов? Суд не дал ему иммунитет
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06.02.2024 19:01 Відповісти
А ничего что за него на прошлых выборах проголосовали почти половина американцев? Не думаете что они ммм.... Расстроятся?
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06.02.2024 19:04 Відповісти
перебьются
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06.02.2024 19:15 Відповісти
В них владение оружием разрешено
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06.02.2024 19:16 Відповісти
Це українці переб'ються.
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06.02.2024 20:18 Відповісти
Ну, якщо вони не проти того, щоб обрати зека, то їм прийдеться якось перебитися.

Цей ***** не є недоторканим.
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06.02.2024 20:38 Відповісти
Оце ти мудак. Краще такого не кажи про президента США, бо ні зеля, ні Залужний не врятує.
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06.02.2024 20:36 Відповісти
А що там з Кеннеді?
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06.02.2024 20:39 Відповісти
Таких мало, але вони є
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06.02.2024 20:50 Відповісти
Американські касапи бикують..
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06.02.2024 19:05 Відповісти
Соромно дивитись, на що перетворилась Республіканська партія.
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06.02.2024 19:06 Відповісти
Жителям США, голосовавшим за Трампа хочется пожелать попытаться заглянуть в будущее, где США потеряет свои лидерские позиции в Мире. Если вы думаете, что мексиканские нелегалы - самое страшное, что может ожидать вас в этой жизни, то у меня для вас плохая новость. Китай, иран и мордор объединятся, чтобы совместно прижать вас к границам США и вы уже нигде в Мире не сможете защитить сначала интересы союзников, а после, когда от вас начнут отворачиваться - и свои инетресы. И когда начнет слабеть доллар и рушиться сделки на сотни миллиардов, то исправлять что-то будет уже поздно. А если вы дальше не захотите ввязываться в войну с Китаем и мордором, что станет неизбежным, а продолжите концентрироваться на нелегальных мексиканцах, то в конце концов диктаторы начнут диктовать президенту США, как ему вести внутреннюю политику. И тогда проблемы нелегалов покажутся вам детским лепетом, господа американцы.
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06.02.2024 19:09 Відповісти
The America First slogan is an admission of the fact that America can no longer afford to police the world and enforce the rules established after the WWII. Any law is only as good as the ability and willingness to enforce it. The US is losing both. With the rise of China, and not only China, and an increasing number of countries turning towards the new players who are willing to invest real money, Trump sees the writing on the wall. The question is not if, but rather how - how to mask the decline in the eyes of the population, how to make it less painful and how to slow it down. You do it by being very careful and not getting into fights you know you cannot win. It is no different than everyday life: an aging gentleman approaching a comfortable retirement does not normally go around picking up fights with street thugs, and for a good reason.
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06.02.2024 19:23 Відповісти
У Вас фаталистическая оценка ситуации. Мое мнение - потеря США веса и влияния в Мире не является неизбежностью. Если США сохранят лидерство со=реди собзников и договорятся с Британией, Германией и Францией, а также помогут вооружить Японию и Южную Корею, одновременно играя на противоречиях Китая с Индией и стран Ближнего Востока между собой, то у Китая с Ираном появится такой гемороой, что им будет уже не до США. И поддержка Украины в таком сценарии могла бы быть тем цементом, который сцементирует единство ЕС и США в противостоянии авторитарным режимам. Решение старо как Мир: чтобы не погибнуть поодиночке, нужно объединяться.
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06.02.2024 19:32 Відповісти
Гасло «Спочатку Америка» - це визнання того факту, що Америка більше не може дозволити собі контролювати світ і запроваджувати правила, встановлені після Другої світової війни. Будь-який закон хороший настільки, наскільки є здатність і бажання його виконувати.

Далі перекладати нема сенсу. Це все цапська продукція. Пуйло і його підручні працюють
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06.02.2024 21:27 Відповісти
Как на них не концентрироваться если они меняют страну в сторону южной америки? там кроме латиносов, через границу идет масса африканцев, китайцев и ближневосточных представителей.
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06.02.2024 20:31 Відповісти
Ти там в своєму мухосранську будеш розповідати як правильно нам жити? І при тому очікуючи від нас кістку зі стола. Це триндець, малий.
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06.02.2024 20:39 Відповісти
Ты можешь сколько угодно прятаться за американский флаг и гугл-переводчик, но суть в том, что ментальность поменять ты не можешь - а тыкание в "мухосрански" и "кости со стола" - это точно проявление кацапской ментальности. У тебя имперское величие распухло?
Если ты являешься гражданином США (в чем я сомневаюсь), то благодари украинцев за то, что согласно 5-й статье устава НАТО, американским солдатам сегодня не приходится защищать Польшу и Литву. Но если Украина будет захвачена плешивым кацапом, то через пару лет начнут гибнуть американские граждане.
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06.02.2024 20:51 Відповісти
Цапюра, переклади на російську слово "паляниця"
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06.02.2024 21:57 Відповісти
Что, правда глаза колет? Я специально пишу на руZZком, чтоб таким как ты без переводчика было понятно.

А щодо паляниці, не тобі, курвий син, мене повчати, бо ти є пискатий мурго. Коли ти ще попід стіл лазив, матолок строкатий, та на гімно гого казав, до кицьки - цьоцю посуньтисі, а на когута - шандар, я вже добре знався на кобітах та насерів твоїй матері, пессі гойдиці, так само можу і тебе відфайдолити, вишкребок смердючий.
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07.02.2024 02:12 Відповісти
прповал законопроекту означатиме що США вже не є лідером вільного світу і захисником справедливості і демократії.
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06.02.2024 19:19 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/41522 Валерій Чалий :

На Дональда Трампа та, відповідно, Спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона (який фактично втрачає самостійну роль), можуть тепер вплинути лише лобісти американського військово-промислового комплексу та (частково) виборці з активною позицією.
Стосовно першої групи - не знаю, наскільки ефективна робота нами там проводиться.
Стосовно другої - дивився виступи Дональда Трампа перед праймеріз і кокусами і, на жаль, серед виборців, які приходили продемонструвати свою позицію не бачив там плакатів в підтримку продовження допомоги Україні як чинника зміцнення національної безпеки США. А такі можливості є.
Тільки треба було більше з опонентами, а не лише з прибічниками. Як би це складно не було.
І працювати за різними треками. Тепер нехай мене хтось переконає, що Закон про ленд-ліз для України був непотрібний!
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06.02.2024 19:25 Відповісти
А чого б демократам в Палаті представників не захистити спікера-республіканця? Проголосувати проти його звільнення, яким його залякує невеличка групка трампістів у разі, якщо він поставить законопроект на голосування.
Пообіцяти йому гарантії підтримки конгресменів від демпартії в Палаті представників.
Чому не робиться такий очевидний крок до перемоги в голосуванні за підтримку України?
Чи не тому, що насправді в провалі законопроекту підтримки України демократи з Держдепом зацікавлені більше, ніж республіканці?
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06.02.2024 20:18 Відповісти
Трампу прийде срака. Надії на Велику Стару Партію (республіканців) і Нікі Хейлі, а також на Байдена, як гідного суперника на виборах, і мудрий американський нарід немає. Але проти трампа повільно розкручується маховик правосуддя.
Сьогодні одне рішення вже прибуло, але по порядку.
1. Суд про те, чи мав доня імунітет як діючий Президент від відповідальності за штурм Капітолію. Сьогоднішнє рішення суду округу Колумбія прийняте суддями одноголосно: імунітет є на офіційні дії як Президента, а при участі в штурмі доню слід розглядати як простого громадянина. Звісно, трамп оскаржить це рішення у Верховному Суді, але тут без шансів.
2. Суд за неправильне поводження з секретними документами, які знайшли у доні в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Цей суд перенесли з березня на кінець травня і тут трампу добре вдається тягнути час. Після травневого суду ще може бути оскарження у Верховному Суді.
3. Суд за спробу зірвати вибори у Джорджії в 2020-му. Поки невідомо коли відбудеться.
4. В березні буде суд над трампом за підкуп порнозірки Стормі Деніелс за її мовчання.
5. Вже відбувся суд і очікується рішення (є інфа, що воно буде проти трампа) стосовно шахрайства трампом і його синами шляхом зговору, фальсифікації фінансової і бізнесової звітності та махінацій із страхуванням. Це буде як мінімум дуже боляче фінансово.
6. Нещодавно суд Нью Йорка зобовʼязав доні заплатити $82 млн за сексуальні домагання. Теж буде оскаржувати. До подібного йому не звикати.

І найцікавіше. В четвер очікується слухання Верховного Суду стосовно того, чи повинен трамп бути дискваліфікований на виборах за участь в повстанні (все той же штурм Капітолію) на основі 14-ї поправки до Конституції США. Поправка каже, що в виборах не може брати участь людина, яка брала участь у повстанні проти влади США, будучи службовцем (Officer - у значенні службовець, офіційна особа, співробітник), який приймав присягу на вірність США. трамп намагається довести, що Президент - то не службовець, а службовці - це ті, кого призначають. А ось його опоненти розкопали справу кількарічної давнини у Верховному Суді, де один з суддів, уже покійний, писав в своїй думці на підтримку прийнятого рішення, що Офіцер призначається на посаду, якщо інше не передбачено законами США. І так намагаються довести, що Президент - то теж Офіцер, який приймав присягу. Справа складна, і якщо рішення вийде проти доні, буде цікаво.
трамп тягне час у всіх справах, сподіваючись обратися, а потім все порішати. Десь йому вдається. Але шанси на те, що суди знімуть його з виборів, досить значні. Тим більше, там дійсно є за що його судити, клейма ніде ставити.
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06.02.2024 19:33 Відповісти
Не неси пургу. Америка на грані існування через демократів. Саме тому люди не хочуть за них голосувати і голосують за Трампа. Час лівих радикалів минув.
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06.02.2024 20:40 Відповісти
У республіканців є адекватна Хейлі
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06.02.2024 21:03 Відповісти
Дійсно, читав нещодавно про Америку. На грані існування. Перетворюється на сировинний придаток. Все більше людей змушені виживати веденням натурального господарства. На кожному світлофорі діти і дорослі продають цукерки, ********** і сигарети поштучно, щоб хоч якось заробити свій долар в день і прогодувати родину. Нетрі з фанери, клейонки та онуч зайняли більшу частину Нью Йорка, Лос Анжелеса, Сан Франциско, Чикаго та інших міст. Дороги розвалені, залізниця поржавіла, офіси Силіконової Долини ріжуть на металолом. Долар колапсує. Роботи нема, а ті, хто має, змушені погоджуватися на рабські умови, працюють по 18 годин за 60 доларів на місяць на ненависних експлуататорів імперіалістів. Країна скотилася на останні місця за ВВП, корупція бʼє всі рекорди. Як же все змінилося. 7 років тому, коли я там був, була квітуча країна. А які магнолії були вздовж хайвеїв Джорджії. Куди воно все поділося?

Америка собі стоїть і розвивається, не завжди гладко, але про грані існування говорити не варто.
І цейво, як буде вам в тій Америці зовсім сутужно, приїздіть в Україну. Можу навіть помогти з роботою.
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06.02.2024 21:12 Відповісти
А в Україні тим часом продовжуют виділяти кошти на розваги.... Поки на фронті усього не вистачає, гинуть люди та проблеми з фінансуванням, на підготовку до Євробачення Україна виділила майже 11 мільйонів гривень!
Тих, хто направляє кошти не на військових, а на розваги, потрібно притягнути до відповідальності за державну зраду!
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06.02.2024 19:44 Відповісти
Гребаний десант дерьмака зі СН, перегадили все можливе і неможливе в США
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06.02.2024 19:59 Відповісти
То есть Штатами рулит не Байден а рыжий гондон друг *****. И на фиг спрашивается кому теперь нужна ваша всратая псевдодемократия.
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06.02.2024 20:13 Відповісти
штатами еще частично управляет народ, а народ не хочет закона по которому его страну будут наводнять миллионами нелегалов из африки, латинской америки и китая.
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06.02.2024 20:37 Відповісти
То есть хитрожопые граждане страны имигрантов не хотят других эмигрантов. И ведутся на демагогию рыжего прохвоста.
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06.02.2024 20:53 Відповісти
Можеш зробити з України країну мігрантів, якщо тобі це так подобається.
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06.02.2024 23:08 Відповісти
Проект пропонує $20,2 млрд на посилення безпеки на кордоні США. Які ще хотілки трампофілів-республіканців незадоволено?
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06.02.2024 22:28 Відповісти
Этот законопроект предусматривает пропуск еже суточно 5000 нелегалов на территорию США. Предоставлению им немедленного разрешения на работу и дармовое жилье медицину до решения о их статусе, теперь очередь на статус что то около 10 лет.
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21.02.2024 01:57 Відповісти
Якщо це правда, то і я би з такими положеннями законопроекту не погодився.
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22.02.2024 12:16 Відповісти
ты сам туда откуда приехал? или тебе можно?
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06.02.2024 23:20 Відповісти
Що значит зірвати? Вони просто не погоджуються ії затвердити, як одна з двох сторін. Ох ці журналюги демократичні.
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06.02.2024 20:17 Відповісти
І правильно роблять. Ця угода нічого доброго не робить для США. Там лише дискримінація українців які живуть в США.

Причина - саме демократи. Вони відмовляються голосувати справжній проект по кордону H. R. 2 який уже проголосований хаузом. У відповідь щоб спасти США від повного знищення республіканці блокують виділення допомоги.
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06.02.2024 20:21 Відповісти
Кто-нибудь из комментирующих читали этот законопроект? Сомневаюсь. Если вам наплевать на свою страну то большинству американцев нет. Именно поэтому конгресмены отклонят этот законопроект.
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06.02.2024 20:39 Відповісти
Та вони взагалі нічого не тямлять. Читають лівацьку жовту пресу і думають що це правда.
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06.02.2024 20:42 Відповісти
Чому від "" не поставлено лайк? Недопрацьовка.
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06.02.2024 22:39 Відповісти
Чому Україна прив'язана до мексиканського кордону?
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06.02.2024 21:05 Відповісти
Это надо спросить у Байдена. Он может предоставить вам помощь минуя Конгресс. В данном случае байден похоже склоняет ваше руководство к перемирию. Игры с Конгрессом скорее всего показушные.
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21.02.2024 01:59 Відповісти
Nikki Haley!!!
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06.02.2024 21:37 Відповісти
Трамп хоче на кожні 5 метрів мексиканського кордону поставити Абрамси, а зверху будуть зграї F-35 літати і відстрілювати мексиканських шукачів притулку. Республіканець Рейган мабудь в гробу перевертається. Нажаль маємо те що маємо.
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06.02.2024 21:38 Відповісти
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