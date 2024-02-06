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Новини
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Нідерланди звинуватили Китай у кібершпигунстві - зафіксовано втручання у мережу для військових

хакер,шпигунство

2023 року китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі, заявили нідерландські спецслужби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише"Європейська правда" з посиланням на Reuters

Це перший випадок, коли Нідерланди публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві на тлі зростання напруженості у сфері національної безпеки між двома країнами.

Агентства, відомі під абревіатурами MIVD і AIVD, заявили, що хакери розмістили шкідливе програмне забезпечення, яке приховувало їхню діяльність, в мережі збройних сил, яку використовували 50 осіб для проведення несекретних досліджень.

MIVD і AIVD підкреслюють, що цей інцидент не є незалежним, а є "частиною ширшої тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників".

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила: "Важливо забезпечити, щоб шпигунська діяльність такого роду, вчинена Китаєм, стала надбанням громадськості, оскільки це допоможе підвищити міжнародну стійкість до цього виду кібершпигунства".

Пекін зазвичай заперечує звинувачення в кібершпигунстві і заявляє, що виступає проти всіх форм кібератак.

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Автор: 

Китай (4566) Нідерланди (1563) хакер (1346) кібербезпека (1161)


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Топ коментарі
+3
Ну хто б сумнівався, що ці онуки Маодзедуна, та не нагадили у Західних Партнерів
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06.02.2024 18:51
+2
Зате заощадили три копійки, купуючи світчі Huaway, а не Juniper і не Cisco.
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06.02.2024 19:49
+1
Жовті!
В пустелю Гобі!
Повертайтеся до термосів та кедів!
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06.02.2024 18:46
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Жовті!
В пустелю Гобі!
Повертайтеся до термосів та кедів!
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06.02.2024 18:46 Відповісти
непоганими у них були тільки термоси, все рашта фігня і перевід ресурсів.
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06.02.2024 21:16 Відповісти
Ну хто б сумнівався, що ці онуки Маодзедуна, та не нагадили у Західних Партнерів
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06.02.2024 18:51 Відповісти
Нідерланди! Посприяйте, будь ласка, щоб ще більше трохи застарілого обладнання ASML потрапило до комуністичного Китаю. Дякую.
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06.02.2024 19:04 Відповісти
Заходу час прокинутись!!! Китай це дуже ворожа країна!!! Вісь зла готується знищити захід!!!
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06.02.2024 19:10 Відповісти
Час прокидатися був років так 20 тому.
Крім тих, хто не засинав.
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06.02.2024 19:50 Відповісти
Зате заощадили три копійки, купуючи світчі Huaway, а не Juniper і не Cisco.
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06.02.2024 19:49 Відповісти
Покупая китайское дерьмо Запад сам финансирует войну против себя.
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06.02.2024 20:15 Відповісти
основні виробництва заходу в китаїї
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06.02.2024 21:17 Відповісти
Скажу по чесноку!!!!былабы моя воля она есть но нет возможности!!!!!якобы отрубил на месяцок ВЕМИРНЫЙ ИНТЕРНЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОООООО ПОВЕРЬТЕ ХУЖЕ ЯДЕРНОЙ БОМБЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.02.2024 21:33 Відповісти
Не надо быть ЛОХАМИ и давать ВРАГАМ лазейки, собственные просчеты в системах безопасности и не нужно все списывать на козни недоброжелателей (которые всегда будут), нужно объективно провести расследовани и найти конкреных виновников (уволить их) и нанять лучших!
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07.02.2024 07:01 Відповісти
 
 