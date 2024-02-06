Нідерланди звинуватили Китай у кібершпигунстві - зафіксовано втручання у мережу для військових

2023 року китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі, заявили нідерландські спецслужби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише"Європейська правда" з посиланням на Reuters

Це перший випадок, коли Нідерланди публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві на тлі зростання напруженості у сфері національної безпеки між двома країнами.

Агентства, відомі під абревіатурами MIVD і AIVD, заявили, що хакери розмістили шкідливе програмне забезпечення, яке приховувало їхню діяльність, в мережі збройних сил, яку використовували 50 осіб для проведення несекретних досліджень.

MIVD і AIVD підкреслюють, що цей інцидент не є незалежним, а є "частиною ширшої тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників".

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила: "Важливо забезпечити, щоб шпигунська діяльність такого роду, вчинена Китаєм, стала надбанням громадськості, оскільки це допоможе підвищити міжнародну стійкість до цього виду кібершпигунства".

Пекін зазвичай заперечує звинувачення в кібершпигунстві і заявляє, що виступає проти всіх форм кібератак.

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