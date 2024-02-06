Завод з виробництва Bayraktar виготовлятиме близько 120 безпілотників на рік
Завод турецької оборонної компанії Baykar, що будується в Україні, вироблятиме більше сотні безпілотників Bayraktar на рік.
Про це заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Наш завод будується... Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури", - сказав він.
Байрактар додав, що на заводі працюватиме близько 500 людей.
За його словами, за рік планується виробляти близько 120 безпілотників. Але поки що не обрано конкретної моделі - TB2 або TB3.
Крім того він зазначив, що плани щодо будівництва заводу реалізуються і будуть реалізовуватись, незважаючи на війну Росії проти України і "ніщо" не може їх зупинити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Байрактарам нужно отдать должное. В марте 2022-го года они спалили столько цистерн ГСМ кацапчиков, что те сели в лужу на севере Украины
ПС. Это если без учета разработки.
Не треба привласнювати собі здобутки попередньої влади.
Эта компания лицензировала производство Шахед-136 (Герань-2 по номенклатуре РФ). Изначальная цена была $375.000 за штуку, после переговоров цену сбили до $193.000 за один БПЛА для 6000 единиц или $290.000 за один для 2000 дронов.
Среду документов есть также документация о производстве БПЛА в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В соответствии с планами на 2022 год на мощностях завода планировали выпустить 6000 БПЛА на протяжении двух с половиной лет.
Это соответствует данным которые https://reactor.cc/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Finvestigations%2F2023%2F08%2F17%2Frussia-iran-drone-shahed-alabuga%2F публиковала The Washington Post в августе 2023 года .
Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, 6000 комплектов БПЛА, программного обеспечения, составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов). Это около 2% всего военного бюджета РФ за 2023 год.
https://img2.reactor.cc/pics/post/full/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-8312026.png
Как минимум часть оплаты передали в виде 2 тонн золота в слитках:
А по планам на 2023 год, при полной локализации производства, себестоимость Шахеда должна составить 4,4 млн рублей (около $50.000 за борт).
Цена реализации же 14,9 млн рублей за дрон (около $165.000)
Согласно некоторым https://reactor.cc/redirect?url=https%3A%2F%2Fsimorgh.io%2Ffiles%2F%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2023%D0%B3_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf документам , идет процесс локализации реактивных шахедов и шахедов серии 107:
Ориентировочная стоимость:
- 236 Seeker (с системой наведения) - 900 тыс. долл.
- 236 Реактивный - 1,4 млн долл.
- 107 разведчик/камиказде - 460 тыс. долл.
UPD Для сравнения, украинский "Бобер" стоит $108.000
Маєте якісь розрахунки?
Будут с ган@оном Эрдоганом деньги разворовывать.
А Пердоган дальше кацапо-нефть в обход санкций покупать
Бо виходячи зі статті, навіть станом на сьогоднішній день, для цього потрібно мінімум рік!
По друге, на даний момент, найбільш актуальними є дрони-камікадзе і мегадорогій роект, просто втратив сенс: з такою щільністю ППО, байрактари стануть одноразовими!
І як вони прорвуть ППО рашистів?
Гадаєте, що втратити безпілотник, який вартує як бойовий літак, через два-три вильоти, це буде доцільно?
Просто оцініть статистику використання рашистами шахедів.
Дві третини знищуються системами ППО.
Не має значення: ракетами, зенітними гарматами, чи взагалі стрілецькою зброєю.
Кацапи, це зовсім не клінічні ідіоти, якими їх представляє пропаганда, а їх озброєння це не іржавий мотлох.
Для нас, найкращім рішенням буде, скопіювати шахед, або зробити щось схоже!
Згадайте битву за Атлантику: Німеччина ледь не паралізувала Британію не мегадорогими лінкорами, а підводними човнами, яки навіть назв не мали, а лише номери!
а для разведки лучше использовать что менее заметное для кацапского ПВО и более дешовое.
Спокойно летать и искать цели, атаковать их по нескольку раз - хрен позволят.
росія 30 в день запускає.
це в 100 раз менше, ніж росія виробляє.
лучше производить аналог ланцета.