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Завод з виробництва Bayraktar виготовлятиме близько 120 безпілотників на рік

Bayraktar tb3

Завод турецької оборонної компанії Baykar, що будується в Україні, вироблятиме більше сотні безпілотників Bayraktar на рік.

Про це заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Наш завод будується... Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури", - сказав він.

Байрактар додав, що на заводі працюватиме близько 500 людей.

За його словами, за рік планується виробляти близько 120 безпілотників. Але поки що не обрано конкретної моделі - TB2 або TB3.

Крім того він зазначив, що плани щодо будівництва заводу реалізуються і будуть реалізовуватись, незважаючи на війну Росії проти України і "ніщо" не може їх зупинити.

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Автор: 

завод (1018) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+15
Добре звісно, але зараз вони майже не використовуються. Але на початку війни вони принесли Україні багато користі.
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06.02.2024 21:53
+14
це ж готова устрічна ферма!
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06.02.2024 22:06
+11
Це той завод, який ще в 2019-му починали будувати? А завод снарядів - скільки часу потрібно для його будівництва?
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06.02.2024 22:00
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Добре звісно, але зараз вони майже не використовуються. Але на початку війни вони принесли Україні багато користі.
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06.02.2024 21:53 Відповісти
продадуть, податки будуть
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06.02.2024 21:58 Відповісти
Нині підор наситив фронт ппо, а цих бпла прекрасно видно на РЛС
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06.02.2024 22:01 Відповісти
А як можна повноцінно використовувати те чого у нас толком і не було ? Коли це Байрактари у нас сотнями були чи хоча б сотня ? На початку широкомасштабного вторгнення найбільша користь від них - це інформаційна боротьба , тоді Байрактар був зрідні київському привиду і це було чудово для інформаційного поля -українцям дух підіймали , а кацапи від згадки про них сралися невпинно.
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06.02.2024 22:04 Відповісти
Вони повноцінно і використовувалися на початку війни. Те саме знищення Москви відбулося за їх участі.
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06.02.2024 22:07 Відповісти
Повноцінно - це коли вони повсюди і постійно , а за кількості у десяток одиниць ( якщо хоч скільки було ) навіть власні ППОшники над Києвом збили , бо сплутали з кацапським ((
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06.02.2024 22:13 Відповісти
нормал. Когда ракетами AGM-88 HARM с МИГ-29 и F-16 вынесем все кацапское ПВО (радары), Байрактарам откроется оперативный маневр.
Байрактарам нужно отдать должное. В марте 2022-го года они спалили столько цистерн ГСМ кацапчиков, что те сели в лужу на севере Украины
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07.02.2024 01:01 Відповісти
Вони поки його збудують і обладнання завезуть вже майже 2 роки пройде, це називається пізно всрались. Такий завод треба було будувати на самому початку війни із рішкою.
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07.02.2024 06:29 Відповісти
А за 1000 років - 120000. Не мільйон звісно, але все ж таки щось!
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06.02.2024 21:55 Відповісти
це не фпв дрон, їх виробництво складніше, але дійсно 120 штук на рік це практично ніщо, потрібно маштабувати виробництво, а також максимально розосередити.
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07.02.2024 01:12 Відповісти
Будуть патрулювати береги Тиси
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06.02.2024 21:58 Відповісти
Для тих хто вміє читати між ,,, ще мінімум +2 роки війни.
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06.02.2024 21:58 Відповісти
Туркові вірю, а чи не пришле зелень рекетирів до нього...
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06.02.2024 21:59 Відповісти
Це той завод, який ще в 2019-му починали будувати? А завод снарядів - скільки часу потрібно для його будівництва?
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06.02.2024 22:00 Відповісти
Выгнать коробку - 3-6 месяцев. Завезти оборудование - до 3 месяцев. Отладка техпроцесса - до 2-х лет.
ПС. Это если без учета разработки.
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06.02.2024 22:17 Відповісти
і етапів різноманітного хоч забюракритизованого (а куди ж без нього?) узгодження. А якщо ще додати проблеми фінансування, то ....
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06.02.2024 22:43 Відповісти
Вже давно побудований разом з патронним заводом.
Не треба привласнювати собі здобутки попередньої влади.
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07.02.2024 06:17 Відповісти
от суки, таки винайшли
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06.02.2024 22:02 Відповісти
це ж готова устрічна ферма!
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06.02.2024 22:06 Відповісти
Начиняєм устриць вибухівкою і запускаємо!
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06.02.2024 22:24 Відповісти
це зайве, у них інше завдання. Просто устриці обліплюють корпус і гвинто-рульову групу, і корито втрачє хід.
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06.02.2024 22:31 Відповісти
Нестиковочка планів - ті, що обліплюють могли попасти під дружній вогонь. Добре, що вчасно попередили!
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06.02.2024 22:35 Відповісти
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06.02.2024 22:14 Відповісти
Координати ще напишіть))) Зняти ракету на мобілу не можна, а попіаритись на заводі це так)))
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06.02.2024 22:02 Відповісти
поки рано., владімалєксандрочів приїде на відкриття, https://twitter.com/i/status/1754491627236639191 тоді по відосику і буде зрозуміло місцезхнаходження.
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06.02.2024 22:09 Відповісти
А звідки ви знаєте, що єрмак цього не зробив за допомогою своїх каналів?
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06.02.2024 22:23 Відповісти
ермаку адрес не говорите только,а то прилетит сразу
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06.02.2024 22:02 Відповісти
Так про ту ділянку де тільки не писали. Сподіваюсь що перенесли далі на захід або в закинуті підземні вч в Карпатах
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07.02.2024 04:46 Відповісти
Хакеры из PRANA Network взломали и слили в интернет https://reactor.cc/redirect?url=https%3A%2F%2Fsimorgh.io%2Ffiles%2F дампы с почтового сервера иранской компания IRGC Sahara Thunder.

Эта компания лицензировала производство Шахед-136 (Герань-2 по номенклатуре РФ). Изначальная цена была $375.000 за штуку, после переговоров цену сбили до $193.000 за один БПЛА для 6000 единиц или $290.000 за один для 2000 дронов.

Среду документов есть также документация о производстве БПЛА в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В соответствии с планами на 2022 год на мощностях завода планировали выпустить 6000 БПЛА на протяжении двух с половиной лет.
Это соответствует данным которые https://reactor.cc/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Finvestigations%2F2023%2F08%2F17%2Frussia-iran-drone-shahed-alabuga%2F публиковала The Washington Post в августе 2023 года .
Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, 6000 комплектов БПЛА, программного обеспечения, составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов). Это около 2% всего военного бюджета РФ за 2023 год.

https://img2.reactor.cc/pics/post/full/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-8312026.png

Как минимум часть оплаты передали в виде 2 тонн золота в слитках:


А по планам на 2023 год, при полной локализации производства, себестоимость Шахеда должна составить 4,4 млн рублей (около $50.000 за борт).


Цена реализации же 14,9 млн рублей за дрон (около $165.000)


Согласно некоторым https://reactor.cc/redirect?url=https%3A%2F%2Fsimorgh.io%2Ffiles%2F%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2023%D0%B3_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf документам , идет процесс локализации реактивных шахедов и шахедов серии 107:



Ориентировочная стоимость:
- 236 Seeker (с системой наведения) - 900 тыс. долл.
- 236 Реактивный - 1,4 млн долл.
- 107 разведчик/камиказде - 460 тыс. долл.

UPD Для сравнения, украинский "Бобер" стоит $108.000

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06.02.2024 22:03 Відповісти
Уже печатал и не раз. За последние 10 лет примерно, РФ закупала на внешнем рынке золото в слитках, пополняя золотовалютный запас, данных по внутренним запасам нет конечно точных. 2 тонны ерунда в целом для них. Таковы реалии.
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07.02.2024 09:47 Відповісти
зовсім без потреби ці розпіарені турецькі безпілотники.Дорогі у виробництві ,дороге обслуговування і інфраструктура теж.
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06.02.2024 22:05 Відповісти
Тебе ніхто не питав, генію.
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06.02.2024 22:06 Відповісти
тут геніїв без мене докуя, і Ти в тому числі...
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06.02.2024 22:08 Відповісти
вони використовуються, і не переставали використовуватись по сьогодняшній день.
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06.02.2024 22:33 Відповісти
500 людей виготовлятимуть 1 дрон на місяць ? Неймовірно !
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06.02.2024 22:07 Відповісти
десять
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06.02.2024 22:12 Відповісти
Справді, 10. Чекаємо з нетерпінням.
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06.02.2024 22:24 Відповісти
А скільки, по-Вашому, треба?

Маєте якісь розрахунки?
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06.02.2024 22:14 Відповісти
Спитайте у військових скільки треба. У скільки десятків разів більше.
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06.02.2024 22:26 Відповісти
Я не про потреби. А про виробничий процес, який саме Ви і згадали.
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07.02.2024 19:31 Відповісти
Это фуфло даже Зимбабвэ за бананы не купит.
Будут с ган@оном Эрдоганом деньги разворовывать.
А Пердоган дальше кацапо-нефть в обход санкций покупать
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06.02.2024 22:10 Відповісти
По перше, сам факт інформації стосовно заводу по виробництву байрактарів, просто бісить: невже за два роки війни, не було можливості побудувати чи знайти приміщення для їх будівництва?!
Бо виходячи зі статті, навіть станом на сьогоднішній день, для цього потрібно мінімум рік!
По друге, на даний момент, найбільш актуальними є дрони-камікадзе і мегадорогій роект, просто втратив сенс: з такою щільністю ППО, байрактари стануть одноразовими!
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06.02.2024 22:11 Відповісти
Ну не зовсім так. Там моделі ідуть вперед, розвиток буде.
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06.02.2024 22:23 Відповісти
Які моделі?!
І як вони прорвуть ППО рашистів?
Гадаєте, що втратити безпілотник, який вартує як бойовий літак, через два-три вильоти, це буде доцільно?
Просто оцініть статистику використання рашистами шахедів.
Дві третини знищуються системами ППО.
Не має значення: ракетами, зенітними гарматами, чи взагалі стрілецькою зброєю.
Кацапи, це зовсім не клінічні ідіоти, якими їх представляє пропаганда, а їх озброєння це не іржавий мотлох.
Для нас, найкращім рішенням буде, скопіювати шахед, або зробити щось схоже!
Згадайте битву за Атлантику: Німеччина ледь не паралізувала Британію не мегадорогими лінкорами, а підводними човнами, яки навіть назв не мали, а лише номери!
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06.02.2024 22:42 Відповісти
Реактивні Байрактари незабаром, а ППО загалом, це і Байрактари в тому числі
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06.02.2024 22:59 Відповісти
ЭТО ЧИСТО ДЛЯ МАМЫ ЗЕЛЕНСКОГО !?) НАМ НУЖНО 120 РАКЕТ В МЕСЯЦ !!!
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06.02.2024 22:20 Відповісти
А чому до сих пір не зробили?
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06.02.2024 22:29 Відповісти
байрактары сейчас годятся только чтоб отсталое приднестровье бомбить.
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06.02.2024 22:48 Відповісти
разведка. Оптика там офуенная
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07.02.2024 01:10 Відповісти
Нет там офуенной канадской оптики. Весь проект - упрощенный израильский
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07.02.2024 02:05 Відповісти
байрактары изначально создавались как беспилотные средства поражения наземных целей высокоточными управляемыми ракетами либо кабами.
а для разведки лучше использовать что менее заметное для кацапского ПВО и более дешовое.
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07.02.2024 06:00 Відповісти
Я хрєнєю від количества 120штук на рік. Нахрена такий завод, проще тупо купить.
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06.02.2024 22:54 Відповісти
Хіба в Україні немає жодного вільного приміщення, щоб зразу завезти обладнання та вже почати виробляти? все роздерибанили, чи хочуть заробити на будівництві?
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06.02.2024 23:11 Відповісти
як на мене Байрактар це вже неактуальна і доволі тупіковий напрям розвитку. Він жахливо дорогий, потребує взлітно-посадкову смугу, обслуговування, навчених операторів, літає високо і тому його видно далеко на радарах ППО. А вихлопу з нього дуже мало. Реальна війна проти ворога який має ешелоноване і різноманітне ППО показала що його оптимальне призначення - це десь у горах або важкодоступних місцях моніторити державний кордон і вести розвідку. Всі наші Байрактари посбивали у перші місяці війни
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07.02.2024 00:09 Відповісти
В прошлом году слышал мнение что его единственно возможное применение - вылететь на минимально возможной высоте в заданную точку с разведанной целью. Запустить с одного захода сколько успеешь ракет (на втором уже скорее всего встретят), и прижавшись к земле лететь домой.

Спокойно летать и искать цели, атаковать их по нескольку раз - хрен позволят.
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07.02.2024 00:19 Відповісти
Забули написати адресу і точні координати заводу.
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07.02.2024 00:29 Відповісти
На дефенс експрес і мілітарному писали навіть біля якого міста, про це не знав лиш лінивий. Сподіваюсь після 2022 таки перенесли подалі
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07.02.2024 04:51 Відповісти
це дуже мало. це 0,3 на день.

росія 30 в день запускає.

це в 100 раз менше, ніж росія виробляє.
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07.02.2024 00:29 Відповісти
під землею будуєте?
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07.02.2024 00:30 Відповісти
Скорійше б вже почали виробляти.... хоча зрадники з ОПи, аудіту та іньших владних структур будуть намагатися заважати усіма силами.
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07.02.2024 03:41 Відповісти
байрактар сейчас бесполезен,
лучше производить аналог ланцета.
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07.02.2024 06:18 Відповісти
Якщо цей проект фінансується українським коштом, то мабуть доцільніше було б побудувати завод для серійного виробництва вільхи чи артилерійських снарядів.
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07.02.2024 06:40 Відповісти
 
 