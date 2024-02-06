Завод з виробництва Bayraktar виготовлятиме близько 120 безпілотників на рік

Завод турецької оборонної компанії Baykar, що будується в Україні, вироблятиме більше сотні безпілотників Bayraktar на рік.

Про це заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Наш завод будується... Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури", - сказав він.

Байрактар додав, що на заводі працюватиме близько 500 людей.

За його словами, за рік планується виробляти близько 120 безпілотників. Але поки що не обрано конкретної моделі - TB2 або TB3.

Крім того він зазначив, що плани щодо будівництва заводу реалізуються і будуть реалізовуватись, незважаючи на війну Росії проти України і "ніщо" не може їх зупинити.

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