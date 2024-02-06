204-й окремий батальйон оголошує набір добровольців в аеророзвідку. ВIДЕО
204-й окремий батальйон оголосив набір добровольців у аерорзвідку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У інформації зазначається: "Оголошуємо НАБІР в аеророзвідку! Унікальна можливість служити своїй країні і стати кращим з кращих!
204 окремий батальйон шукає СПРАВЖНІХ патріотів, які будуть знищувати окупанта та робити це красиво!
Ті хто допоможуть берегти життя побратимів і посестер, що на передовій.
Нам потрібні:
- Оператори БПЛА
- Ударні важкі БПЛА
- Коригувальники артилерії
- Розвідка - спостереження
- Інженери саперної справи
Набір в АЕРОРОЗВІДКУ відкрито – обери службу, що має справжнє значення! Виконання завдань ВИНЯТКОВО за своєю СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
КОНТАКТИ: +38 (067) 764 21 54 [email protected]"
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоча навіть зарахування в дроністи не убереже від цього, якщо камандіру скажуть захопити посадку а людей нема.
А може бути й таке шо "наша частина розширюється, вас переводять в новостворений підрозділ - але є нюанс. посада оператора БПЛА там вже зайнята, тому ось вам чудова посада кулеметник. "