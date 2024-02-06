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204-й окремий батальйон оголошує набір добровольців в аеророзвідку. ВIДЕО

204-й окремий батальйон оголосив набір добровольців у аерорзвідку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У інформації зазначається: "Оголошуємо НАБІР в аеророзвідку!  Унікальна можливість служити своїй країні і стати кращим з кращих!

 204 окремий батальйон шукає СПРАВЖНІХ патріотів, які будуть знищувати окупанта та робити це красиво!

Ті хто допоможуть берегти життя побратимів і посестер, що на передовій.

Нам потрібні:

- Оператори БПЛА

- Ударні важкі БПЛА

- Коригувальники артилерії

- Розвідка - спостереження

- Інженери саперної справи

Набір в АЕРОРОЗВІДКУ відкрито – обери службу, що має справжнє значення! Виконання завдань ВИНЯТКОВО за своєю СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

КОНТАКТИ: +38 (067) 764 21 54  [email protected]"

Автор: 

добровольці (915) аеророзвідка (25)


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600 000 грн. одноразова виплата кажуть є
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06.02.2024 22:54 Відповісти
казки від діда панаса, якби це було правдою то в тицике стояли б черги як 24 лютого.
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06.02.2024 23:29 Відповісти
в реалі, Кличко дає 50к а садовий 40к.
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06.02.2024 23:30 Відповісти
ляшко згоден якщо 300К будуть платить
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06.02.2024 23:11 Відповісти
Дайте угадаю - виключно для цивільних, діючи військові не підходять?
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06.02.2024 23:11 Відповісти
хто не здасть екзамен на 100 балів, автоматично переводиться в штурмовики.
хоча навіть зарахування в дроністи не убереже від цього, якщо камандіру скажуть захопити посадку а людей нема.
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06.02.2024 23:32 Відповісти
посадку то ще може разова акція.
А може бути й таке шо "наша частина розширюється, вас переводять в новостворений підрозділ - але є нюанс. посада оператора БПЛА там вже зайнята, тому ось вам чудова посада кулеметник. "
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07.02.2024 00:30 Відповісти
 
 