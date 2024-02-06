204-й окремий батальйон оголошує набір добровольців в аеророзвідку. ВIДЕО

204-й окремий батальйон оголосив набір добровольців у аерорзвідку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У інформації зазначається: "Оголошуємо НАБІР в аеророзвідку! Унікальна можливість служити своїй країні і стати кращим з кращих!

204 окремий батальйон шукає СПРАВЖНІХ патріотів, які будуть знищувати окупанта та робити це красиво!

Ті хто допоможуть берегти життя побратимів і посестер, що на передовій.

Нам потрібні:

- Оператори БПЛА

- Ударні важкі БПЛА

- Коригувальники артилерії

- Розвідка - спостереження

- Інженери саперної справи

Набір в АЕРОРОЗВІДКУ відкрито – обери службу, що має справжнє значення! Виконання завдань ВИНЯТКОВО за своєю СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

КОНТАКТИ: +38 (067) 764 21 54 [email protected]"