Ракетна атака на Україну: у Польщі підняли авіацію

Польща задіювала свою авіацію для безпеки повітряного простору країни, коли РФ випускала ракети по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Радіо Свободи та оперативне командування Польщі.

"Спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ, пов’язана з завданням ракетних ударів по території України. У зв'язку з цим розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і Державна авіаційна служба Республіки Польща постійно моніторить ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Також в оперативному командуванні попередили, що задіяна польська та союзницька авіація, може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни. Відзначається, що ці заходи забезпечуються для захисту населення та інфраструктури від можливих загроз.

Раніше Повітряні сили попереджали, що крилата ракета була на Львівщині і рухалась у бік кордону з Польщею. Країна вже не вперше залучає авіацію під час повітряної тривоги в Україні.

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