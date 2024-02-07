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Новини
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Ракетна атака на Україну: у Польщі підняли авіацію

f-16

Польща задіювала свою авіацію для безпеки повітряного простору країни, коли РФ випускала ракети по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Радіо Свободи та оперативне командування Польщі.

"Спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ, пов’язана з завданням ракетних ударів по території України. У зв'язку з цим розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і Державна авіаційна служба Республіки Польща постійно моніторить ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Також в оперативному командуванні попередили, що задіяна польська та союзницька авіація, може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни. Відзначається, що ці заходи забезпечуються для захисту населення та інфраструктури від можливих загроз.

Раніше Повітряні сили попереджали, що крилата ракета була на Львівщині і рухалась у бік кордону з Польщею. Країна вже не вперше залучає авіацію під час повітряної тривоги в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У низці областей - повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС (оновлено)

Автор: 

обстріл (28365) Польща (8491)


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Топ коментарі
+9
Готуйтесь до війни,всі!!! Нечисть кацапська не зупиниться сама,поки її не розбити,спокійного життя нам не бачити!!!
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07.02.2024 08:01
+7
може спричинити підвищений рівень шуму
Все, гаспада єуропейці, ви цього шоку не переживете. Здавайтесь поки не пізно.
Сарказм, якщо що.
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07.02.2024 08:03
+3
Сильно шуміли?
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07.02.2024 08:02
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Готуйтесь до війни,всі!!! Нечисть кацапська не зупиниться сама,поки її не розбити,спокійного життя нам не бачити!!!
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07.02.2024 08:01 Відповісти
Готуватись до війни по прикладу України? Всі бюджетні гроші вбухкати в асфальт, а решту на марафон і кінопроекти Володі Херпіду і його друзяк, знищивши всі ракетні програми?
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07.02.2024 14:33 Відповісти
Сильно шуміли?
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07.02.2024 08:02 Відповісти
та блокувальників трохи налякали, тому їм прийшлось зробить перерву на кав'ярню.
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07.02.2024 13:02 Відповісти
може спричинити підвищений рівень шуму
Все, гаспада єуропейці, ви цього шоку не переживете. Здавайтесь поки не пізно.
Сарказм, якщо що.
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07.02.2024 08:03 Відповісти
Такий болючий сарказм, але це правда.. Мені європейці говорять «а ми б не билися», от ви бʼєтеся, а ми нє, ми б нє».. може трохи Бріти, Польща, Балтія трохи, а інші ні.
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07.02.2024 08:09 Відповісти
Тоді нехай вчать російську.
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07.02.2024 08:10 Відповісти
Ті, що з бувшого соцтабору - багато хто знає. Не молодь, звичайно. Похилого та середнього віку, так точно знають.
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07.02.2024 08:18 Відповісти
Доведеться всім знати. Язьік нових хозяєв, как-нікак.
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07.02.2024 08:21 Відповісти
Який героїзм 🤦
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07.02.2024 08:17 Відповісти
Поки ті ту95 та 22 не будуть падати на взльоті, діла не буде.
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07.02.2024 08:18 Відповісти
Це просто льотчики з'******* у небо, бо боялися, що по аеродрому щось прилетить 😆
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07.02.2024 08:22 Відповісти
а в Чехії ппо та про розгорнули
в прибалтиці ще якусь куйню і що????
ракети впали на Україну...
літаки сіли, все остальне згорнули
все....
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07.02.2024 08:22 Відповісти
Схоже на такий "почесний караул", який супроводжуе кацапськi ракети,
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07.02.2024 08:27 Відповісти
Чому б полякам не допомогти нам ППО....самальоти в них гуд!!Хай до нас летять та ракети збивають!!!Треба щоб звернувся до них Зе....
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07.02.2024 08:35 Відповісти
В принципе 100-150 км вдоль кордона могли бы спокойно прикрыть не заходя в наше воздушное пространство.
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07.02.2024 08:40 Відповісти
не по рангу. Тут треба звернення єрмака.
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07.02.2024 13:05 Відповісти
Пусть своих блокировщиков из фермеров и дальнобойщиков по аэродромам пораставляют,орки точно их пикетов испугаются.
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07.02.2024 08:39 Відповісти
Грізно!
Войовничо так!
Ух ти!
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07.02.2024 08:52 Відповісти
Хорошо! И где будут падать сбитые ракеты? На чьей территории?
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07.02.2024 08:57 Відповісти
Тиждень тому поляки закрили свій повітряний простір вздовж кордону з Україною з посиланням на безпекову ситуацію. Знали гади.
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07.02.2024 09:02 Відповісти
Враховуючи уже "стандартні" перерви між "великими" обстрілами, я уже з середини минулого тижня чогось такого очікував. Так що нічого тут особливого немає.
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07.02.2024 09:59 Відповісти
дивився і облизувався, коли злітали F-16
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07.02.2024 09:27 Відповісти
Поляки пора закінчувати тренувальні польоти і переходити на бойові завдання.
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07.02.2024 10:43 Відповісти
 
 