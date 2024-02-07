Ракетная атака на Украину: в Польше подняли авиацию

Польша задействовала свою авиацию по безопасности воздушного пространства страны, когда РФ выпускала ракеты по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Радио Свобода и оперативное командование Польши.

"Наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины. В связи с этим начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и Государственная авиационная служба Республики Польша постоянно мониторит ситуацию", - говорится в сообщении.

Также в оперативном командовании предупредили, что задействованная польская и союзническая авиация может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Эти меры обеспечиваются для защиты населения и инфраструктуры от возможных угроз.

Ранее воздушные силы предупреждали, что крылатая ракета была на Львовщине и двигалась в сторону границы с Польшей. Страна уже не в первый раз привлекает авиацию во время воздушной тревоги в Украине.

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