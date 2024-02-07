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Ракетная атака на Украину: в Польше подняли авиацию

f-16

Польша задействовала свою авиацию по безопасности воздушного пространства страны, когда РФ выпускала ракеты по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Радио Свобода и оперативное командование Польши.

"Наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины. В связи с этим начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и Государственная авиационная служба Республики Польша постоянно мониторит ситуацию", - говорится в сообщении.

Также в оперативном командовании предупредили, что задействованная польская и союзническая авиация может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Эти меры обеспечиваются для защиты населения и инфраструктуры от возможных угроз.

Ранее воздушные силы предупреждали, что крылатая ракета была на Львовщине и двигалась в сторону границы с Польшей. Страна уже не в первый раз привлекает авиацию во время воздушной тревоги в Украине.

Также читайте: В Киеве слышны повторные взрывы, есть пострадавшие (обновлено)

Автор: 

обстрел (27043) Польша (8407)


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Топ комментарии
+9
Готуйтесь до війни,всі!!! Нечисть кацапська не зупиниться сама,поки її не розбити,спокійного життя нам не бачити!!!
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07.02.2024 08:01
+7
може спричинити підвищений рівень шуму
Все, гаспада єуропейці, ви цього шоку не переживете. Здавайтесь поки не пізно.
Сарказм, якщо що.
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07.02.2024 08:03
+3
Сильно шуміли?
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07.02.2024 08:02
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Правила форума Совет форумчан
Готуйтесь до війни,всі!!! Нечисть кацапська не зупиниться сама,поки її не розбити,спокійного життя нам не бачити!!!
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07.02.2024 08:01 Ответить
Готуватись до війни по прикладу України? Всі бюджетні гроші вбухкати в асфальт, а решту на марафон і кінопроекти Володі Херпіду і його друзяк, знищивши всі ракетні програми?
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07.02.2024 14:33 Ответить
Сильно шуміли?
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07.02.2024 08:02 Ответить
та блокувальників трохи налякали, тому їм прийшлось зробить перерву на кав'ярню.
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07.02.2024 13:02 Ответить
може спричинити підвищений рівень шуму
Все, гаспада єуропейці, ви цього шоку не переживете. Здавайтесь поки не пізно.
Сарказм, якщо що.
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07.02.2024 08:03 Ответить
Такий болючий сарказм, але це правда.. Мені європейці говорять «а ми б не билися», от ви бʼєтеся, а ми нє, ми б нє».. може трохи Бріти, Польща, Балтія трохи, а інші ні.
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07.02.2024 08:09 Ответить
Тоді нехай вчать російську.
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07.02.2024 08:10 Ответить
Ті, що з бувшого соцтабору - багато хто знає. Не молодь, звичайно. Похилого та середнього віку, так точно знають.
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07.02.2024 08:18 Ответить
Доведеться всім знати. Язьік нових хозяєв, как-нікак.
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07.02.2024 08:21 Ответить
Який героїзм 🤦
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07.02.2024 08:17 Ответить
Поки ті ту95 та 22 не будуть падати на взльоті, діла не буде.
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07.02.2024 08:18 Ответить
Це просто льотчики з'******* у небо, бо боялися, що по аеродрому щось прилетить 😆
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07.02.2024 08:22 Ответить
а в Чехії ппо та про розгорнули
в прибалтиці ще якусь куйню і що????
ракети впали на Україну...
літаки сіли, все остальне згорнули
все....
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07.02.2024 08:22 Ответить
Схоже на такий "почесний караул", який супроводжуе кацапськi ракети,
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07.02.2024 08:27 Ответить
Чому б полякам не допомогти нам ППО....самальоти в них гуд!!Хай до нас летять та ракети збивають!!!Треба щоб звернувся до них Зе....
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07.02.2024 08:35 Ответить
В принципе 100-150 км вдоль кордона могли бы спокойно прикрыть не заходя в наше воздушное пространство.
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07.02.2024 08:40 Ответить
не по рангу. Тут треба звернення єрмака.
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07.02.2024 13:05 Ответить
Пусть своих блокировщиков из фермеров и дальнобойщиков по аэродромам пораставляют,орки точно их пикетов испугаются.
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07.02.2024 08:39 Ответить
Грізно!
Войовничо так!
Ух ти!
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07.02.2024 08:52 Ответить
Хорошо! И где будут падать сбитые ракеты? На чьей территории?
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07.02.2024 08:57 Ответить
Тиждень тому поляки закрили свій повітряний простір вздовж кордону з Україною з посиланням на безпекову ситуацію. Знали гади.
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07.02.2024 09:02 Ответить
Враховуючи уже "стандартні" перерви між "великими" обстрілами, я уже з середини минулого тижня чогось такого очікував. Так що нічого тут особливого немає.
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07.02.2024 09:59 Ответить
дивився і облизувався, коли злітали F-16
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07.02.2024 09:27 Ответить
Поляки пора закінчувати тренувальні польоти і переходити на бойові завдання.
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07.02.2024 10:43 Ответить
 
 