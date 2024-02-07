В Киеве слышны повторные взрывы, есть пострадавшие (обновлено)
Около 7:40 в Киеве прогремели повторные взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"После взрыва - вызов медиков в Днепровский район столицы. Детальнее - впоследствии", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.
По информации КГВА, зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.
8.03 – в столице гремят мощные взрывы.
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