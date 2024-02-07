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В Киеве слышны повторные взрывы, есть пострадавшие (обновлено)

вибух

Около 7:40 в Киеве прогремели повторные взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"После взрыва - вызов медиков в Днепровский район столицы. Детальнее - впоследствии", - говорится в сообщении.

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В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

По информации КГВА, зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.

8.03 – в столице гремят мощные взрывы.

Автор: 

Киев (25501) Кличко Виталий (4637) обстрел (27043)


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Я так розумію зараз лівий берег мразота лупить,в мене на заході все тихо,поки що....
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07.02.2024 08:06 Ответить
Тримайся
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07.02.2024 08:09 Ответить
Так , лівий берег гучно ...
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07.02.2024 08:11 Ответить
Дякую,але що тут триматись?2 роки тому,коли по 500 Градів кожну ніч на нас летіло,а міни то вже й не рахували,оце була дискотека! А тепер то вже інакше
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07.02.2024 08:17 Ответить
...просто багатьох знайомих ближче на Цензорі вже давно не бачу, на жаль...Вася Шевченко, 5 копійок...і т.д..Підозрюю гірше, останні дописи з ними перед тривогами
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07.02.2024 08:46 Ответить
Щевченко Андрей. Моряк із Маріуполя. Цікавим був співрозмовник.
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08.02.2024 17:19 Ответить
 
 