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У Києві пролунали повторні вибухи, є постраждалі (оновлено)

вибух

Близько 7.40 у Києві пролунали повторні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Після вибуху виклик медиків у Дніпровський район столиці. Детальніше - згодом", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

За інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

8.03 - у столиці лунають потужні вибухи.

Автор: 

Київ (19443) Кличко Віталій (3509) обстріл (28365)


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Я так розумію зараз лівий берег мразота лупить,в мене на заході все тихо,поки що....
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07.02.2024 08:06 Відповісти
Тримайся
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07.02.2024 08:09 Відповісти
Так , лівий берег гучно ...
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07.02.2024 08:11 Відповісти
Дякую,але що тут триматись?2 роки тому,коли по 500 Градів кожну ніч на нас летіло,а міни то вже й не рахували,оце була дискотека! А тепер то вже інакше
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07.02.2024 08:17 Відповісти
...просто багатьох знайомих ближче на Цензорі вже давно не бачу, на жаль...Вася Шевченко, 5 копійок...і т.д..Підозрюю гірше, останні дописи з ними перед тривогами
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07.02.2024 08:46 Відповісти
Щевченко Андрей. Моряк із Маріуполя. Цікавим був співрозмовник.
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08.02.2024 17:19 Відповісти
 
 