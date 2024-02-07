У Києві пролунали повторні вибухи, є постраждалі (оновлено)

Близько 7.40 у Києві пролунали повторні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Після вибуху виклик медиків у Дніпровський район столиці. Детальніше - згодом", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

За інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

8.03 - у столиці лунають потужні вибухи.