У Києві пролунали повторні вибухи, є постраждалі (оновлено)
Близько 7.40 у Києві пролунали повторні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Після вибуху виклик медиків у Дніпровський район столиці. Детальніше - згодом", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.
За інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.
8.03 - у столиці лунають потужні вибухи.
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Василь Воробець
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