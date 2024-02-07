Російські загарбники обстріляли 6 громад на Сумщині, є поранений

Росіяни вночі та зранку здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Внаслідок авіаудару в Юнаківській громаді поранений місцевий житель.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні.

В Юнаківській громаді внаслідок авіаудару (4 вибухи) поранення дістав місцевий житель.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи) та міномету (4 вибухи), гранатометів (4 вибухи);

Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів) та мінометний обстріл (1 вибух);

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи);

Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади;

Білопільська громада: здійснено авіаудар (3 вибухи).

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