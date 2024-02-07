Зеленський планує відвідати Німеччину 16 лютого, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину наприкінці наступного тижня у рамках Мюнхенської безпекової конференції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesspiegel.
За даними видання, Зеленський планує свій візит під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.
Наразі програма та точний розклад засекречені з міркувань безпеки.
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген не захотів підтвердити виданню факт участі Зеленського в заході.
Однак він повідомив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність українського президента.
"Зеленському було передано запрошення", - додав він.
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Та й повернулося смурне.
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне...
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
І вже назад не поверне...
Треба ніжки розім*яти, та й сосиска з баварським пивом кличе...