Зеленський планує відвідати Німеччину 16 лютого, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину наприкінці наступного тижня у рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesspiegel.

За даними видання, Зеленський планує свій візит під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.

Наразі програма та точний розклад засекречені з міркувань безпеки.

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Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген не захотів підтвердити виданню факт участі Зеленського в заході.

Однак він повідомив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність українського президента.

"Зеленському було передано запрошення", - додав він.

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