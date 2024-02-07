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Зеленський планує відвідати Німеччину 16 лютого, - ЗМІ

зеленський

Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину наприкінці наступного тижня у рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesspiegel.

За даними видання, Зеленський планує свій візит під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.

Наразі програма та точний розклад засекречені з міркувань безпеки.

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Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген не захотів підтвердити виданню факт участі Зеленського в заході.

Однак він повідомив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність українського президента.

"Зеленському було передано запрошення", - додав він.

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Автор: 

Німеччина (7344) Зеленський Володимир (23764)


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Топ коментарі
+5
а в Оман по тіхому злітав і не парився безпекою
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07.02.2024 09:38
+4
ну хоч хтось у нас виїзний
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07.02.2024 09:46
+3
А навіщо? Користі 0 !
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07.02.2024 09:30
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07.02.2024 09:30 Відповісти
А навіщо? Користі 0 !
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07.02.2024 09:30 Відповісти
План по плану. Німці в курсі?
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07.02.2024 09:32 Відповісти
Приїде і буде розказувати, як безпечно мародерити і країну «зливати».
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07.02.2024 09:36 Відповісти
а в Оман по тіхому злітав і не парився безпекою
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07.02.2024 09:38 Відповісти
ленкє в KDWна днюху шмоток накупить
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07.02.2024 09:45 Відповісти
ну хоч хтось у нас виїзний
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07.02.2024 09:46 Відповісти
Пора вже ЗМІ повідомляти про візит до Ростова
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07.02.2024 09:50 Відповісти
не на часі)))
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07.02.2024 09:59 Відповісти
Надо бы на костюм *********** сброситься. Как-никак лицо нации.
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07.02.2024 10:02 Відповісти
Дурне поїхало в турне

Та й повернулося смурне.

Бо всі під час того турне

Дізнались, що воно дурне...

Вже люди мріють про одне:

Коли дурне те хтось турне,

Коли воно кудись чкурне

І вже назад не поверне...
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07.02.2024 10:14 Відповісти
Засидівся в підвалі, бідолага...
Треба ніжки розім*яти, та й сосиска з баварським пивом кличе...
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07.02.2024 11:06 Відповісти
мівіна трохи проїлася....
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07.02.2024 11:47 Відповісти
так він же ж був в Німеччині в лютому 2022! Навіщо туди-сюди літати без толку?!
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07.02.2024 11:49 Відповісти
 
 