Три "шахеди" збили вночі на Черкащині

Черкаську область вночі атакували російські ударні безпілотники Shahed. В Уманському районі збили три БПЛА.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог укотре влаштував країні ракетно-дроновий терор. Уночі наші мобільні вогневі групи знищили в Уманському районі три "Шахеди". Без потерпілих і руйнацій інфраструктури", - написав він у фейсбуці.

Табурець уточнив, що ще один ворожий БпЛА поцілив по закинутій споруді.

"Уранці в області працювала ППО. Попередньо без наслідків. Триває обстеження території", - додав Табурець.

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