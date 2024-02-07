Три "шахеди" збили вночі на Черкащині
Черкаську область вночі атакували російські ударні безпілотники Shahed. В Уманському районі збили три БПЛА.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог укотре влаштував країні ракетно-дроновий терор. Уночі наші мобільні вогневі групи знищили в Уманському районі три "Шахеди". Без потерпілих і руйнацій інфраструктури", - написав він у фейсбуці.
Табурець уточнив, що ще один ворожий БпЛА поцілив по закинутій споруді.
"Уранці в області працювала ППО. Попередньо без наслідків. Триває обстеження території", - додав Табурець.
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