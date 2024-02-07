На Дніпропетровщині - вибухи. Через атаку дронів пошкоджені будівлі та авто

Під час масованої ракетної атаки по Україні на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Крім того, вночі росіяни спрямували два дрони Shahed по Новомосковському району області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ранок на Дніпропетровщині почався з повітряної тривоги. В області було гучно. Всі деталі - після відбою", - написав він у телеграмі.

Окрем того, вночі росіяни спрямували кілька безпілотників на Новомосковський район. Два ворожих дрони збили захисники з ПвК "Схід".

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Уламки дронів впали на територію комунального підприємства. Там є руйнування, пошкоджені будівлі та авто. Спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники.

Також ворог обстріляв з артилерії Нікопольщину: бив по райцентру та Марганецькій громаді.

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