На Днепропетровщине – взрывы. Из-за атаки дронов повреждены здания и авто

Во время массированной ракетной атаки по Украине на Днепропетровщине прогремели взрывы. Кроме того, ночью россияне направили два дрона Shahed по Новомосковскому району области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Утро на Днепропетровщине началось с воздушной тревоги. В области было громко. Все детали – после отбоя", – написал он в телеграмме.

Отдельно того, ночью россияне направили несколько беспилотников в Новомосковский район. Два вражеских дрона сбили защитники из ЧвК "Схід".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве слышны повторные взрывы, есть пострадавшие (обновлено)

Обломки дронов упали на территорию коммунального предприятия. Там разрушения, поврежденные здания и авто. Вспыхнул пожар, который потушили спасатели.

Также враг обстрелял из артиллерии Никопольщину: бил по райцентру и Марганецкой громаде.

Читайте: Ракетная атака на Украину: в Польше подняли авиацию