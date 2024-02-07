УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11636 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 017 2

2 повітряні цілі РФ знищено силами ППО над Хмельниччиною

ппо

У Хмельницькій області сили протиповітряної оборони знищили дві повітряні цілі російських окупантів.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 повітряні цілі ворога", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, об’єкти інфраструктури та цивільне населення не постраждали.

Також читайте: Сили ППО знищили 44 повітряні цілі: 29 ворожих ракет та 15 ударних БПЛА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ППО (3172) Хмельниччина (914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За Хмельницк хоть не стыдно... Мабуть и самолеты нам до сих пор не дают, бо самолетная логистика не прикрыта. Кацапы по Львову валят ""прямой" наводкой , а зебилы до сих пор не решили проблему.
показати весь коментар
07.02.2024 10:46 Відповісти
- Ти віриш в Бога?
- Я вірю в ППО!
- А як же Бог?!
- Він також вірить в ППО!
показати весь коментар
07.02.2024 11:02 Відповісти
 
 