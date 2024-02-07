2 повітряні цілі РФ знищено силами ППО над Хмельниччиною
У Хмельницькій області сили протиповітряної оборони знищили дві повітряні цілі російських окупантів.
Про це повідомили у Хмельницькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 повітряні цілі ворога", - йдеться в повідомленні.
За наявною інформацією, об’єкти інфраструктури та цивільне населення не постраждали.
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