2 повітряні цілі РФ знищено силами ППО над Хмельниччиною

У Хмельницькій області сили протиповітряної оборони знищили дві повітряні цілі російських окупантів.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 повітряні цілі ворога", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, об’єкти інфраструктури та цивільне населення не постраждали.

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