Україна та Швеція обговорили умови закупівлі партії БМП CV-90

Україна та Швеція обговорили строки та умови придбання партії БМП CV-90.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Переговори під головуванням заступника Міністра оборони України Дмитра Кліменкова відбулись в межах реалізації Заяви про наміри між Президентом України та Прем’єр-міністром Швеції про посилене співробітництво у використанні платформи CV-90", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що коаліцію CV-90 було сформовано за ініціативи Швеції, до неї також увійшли Данія, Естонія, Норвегія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія та Чехія. Україна приєдналась до коаліції у вересні 2023 року.

Під час наради представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов’язання України стосовно участі у проєкті, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90. У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на проведення переговорів для укладення міждержавної угоди на постачання Україні БМП CV-90.

"Така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні", - сказав Кліменков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці за допомогою шведського ПТРК NLAW знищують дві ворожі бронемашини. ВIДЕО