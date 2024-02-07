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Україна та Швеція обговорили умови закупівлі партії БМП CV-90

бмп,cv-90

Україна та Швеція обговорили строки та умови придбання партії БМП CV-90.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Переговори під головуванням заступника Міністра оборони України Дмитра Кліменкова відбулись в межах реалізації Заяви про наміри між Президентом України та Прем’єр-міністром Швеції про посилене співробітництво у використанні платформи CV-90", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що коаліцію CV-90 було сформовано за ініціативи Швеції, до неї також увійшли Данія, Естонія, Норвегія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія та Чехія. Україна приєдналась до коаліції у вересні 2023 року.

Під час наради представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов’язання України стосовно участі у проєкті, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90. У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на проведення переговорів для укладення міждержавної угоди на постачання Україні БМП CV-90.

"Така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні", - сказав Кліменков.

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Автор: 

Міноборони (7343) Швеція (953) БМП (408)


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Топ коментарі
+6
Плюс. Але як заставити Бонявтіка і шоблу припинити витрачати валютні резерви на закупівлю некритичного імпорту - незрозуміло. Валюта йде не на техніку і **********( надіяцця хтось двсть), а на автомашини, хамони, непотріб із Китаю і Туреччини..
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07.02.2024 12:00
+2
А навіщо ви купуєте непотріб із Китаю і Туреччини?
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07.02.2024 12:05
+1
Згоден. Якщо США не надають ********** безкоштовно, то їх можна там купити, адже заводи там працюють без зупину. Проте нашим це нецікаво.
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07.02.2024 12:12
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Плюс. Але як заставити Бонявтіка і шоблу припинити витрачати валютні резерви на закупівлю некритичного імпорту - незрозуміло. Валюта йде не на техніку і **********( надіяцця хтось двсть), а на автомашини, хамони, непотріб із Китаю і Туреччини..
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07.02.2024 12:00 Відповісти
А навіщо ви купуєте непотріб із Китаю і Туреччини?
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07.02.2024 12:05 Відповісти
"Ви" це хто? Якщо тебе цікавить особисто моя персона- то року із 2014- го взагалі нічого крім їжі,не купую. А ти навіщо мотлох із Китаю купуєш?
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07.02.2024 12:21 Відповісти
Бо іншого нема.
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07.02.2024 12:27 Відповісти
Нема, тому , що "спрітніки" завозять майже все контрабандою і вітчизняне виробництво не може конкурувати із контрабандою. А оскільки цю владу і фінансували кантрабандисти, то і далі будемо замісць снарядів купувати труси і шкарпетки із Китаю, бо це занадто технологічні вироби, щоб виробляти в Україні.
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07.02.2024 12:33 Відповісти
А коли було інакше?
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07.02.2024 12:35 Відповісти
Та шсобливо і ніколи, хібащо у фінансуванні виборів Зе контрабандисти посіли друге місце післе росії.
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07.02.2024 21:59 Відповісти
Згоден. Якщо США не надають ********** безкоштовно, то їх можна там купити, адже заводи там працюють без зупину. Проте нашим це нецікаво.
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07.02.2024 12:12 Відповісти
...і шо, навіть головний секретут дермак не проти такого озброєння ЗСУ?
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07.02.2024 12:17 Відповісти
а дерьмак це хто?
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07.02.2024 13:39 Відповісти
 
 