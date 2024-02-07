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МКС виступає проти спеціального трибуналу за воєнні злочини РФ в Україні, - The Guardian

мкс

Міжнародний кримінальний суд намагається блокувати зусилля України домогтися судового розгляду воєнних злочинів РФ та виступає проти створення спеціального міжнародного трибуналу над керівництвом Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Guardian.

"Міжнародний кримінальний суд перебуває в стані прикрої війни за сфери впливу, яка блокує зусилля України зі створення спеціального міжнародного трибуналу, уповноваженого судити керівництво Росії за злочини, скоєні в Україні", - стверджує Філіп Сендс, один із провідних прихильників створення міжнародного трибуналу.

Він поклав відповідальність за безвихідь на Каріма Хана, прокурора МКС, і деяких неназваних суддів цього суду - міжнародного органу, що базується в Гаазі. За його словами, вони виступають проти спеціального міжнародного трибуналу не з принципових міркувань, а через війну за свої інтереси,

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МКС може висунути звинувачення у воєнних злочинах, але він не має юрисдикції щодо РФ, оскільки вона не є учасницею Римського статуту, установчого договору МКС.

Натомість МКС намагається висунути обвинувачення президенту РФ Володимиру Путіну у зв'язку з викраденням дітей з України.

За словами Сендса, деякі країни "Великої сімки" — США, Велика Британія і Франція нервують з приводу міжнародного трибуналу, оскільки він може створити прецедент, який призведе до того, що інші світові лідери будуть звинувачуватися іншими майбутніми трибуналами.

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Видання зазначає, що водночас зберігаються побоювання, що Генеральна асамблея ООН або Рада безпеки можуть не проголосувати за створення трибуналу, що знизить його міжнародну легітимність.

Росія може накласти вето на будь-який трибунал, якщо Раді безпеки буде запропоновано створити такий орган.

Однак глава юридичного департаменту ЄС із закордонних справ Франк Хоффмайстер закликав "проявити дозу реалізму" щодо альтернативного варіанту створення суду шляхом голосування на Генеральній асамблеї ООН. Він зазначив, що, хоча 140 держав на Генеральній асамблеї проголосували за засудження дій Росії, підтримка впала нижче за 100, коли країнам поставили запитання про створення реєстру збитків в Україні, завданих Росією.

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Інший варіант - Рада Європи має створити цей орган на основі багатостороннього договору, але це стало б підтвердженням того, що Глобальний Південь виключений із системи міжнародного правосуддя, в якій домінує Захід.

"Я не знаю, скільки голосів ви отримаєте, якщо скажете: "Покараймо Путіна". Якщо не буде достатньої підтримки, вся затія затихне, і це запорука провалу", - додав Хоффмайстер.

Автор: 

росія (65052) Україна (5882) Міжнародний кримінальний суд (327) воєнні злочини (1857)


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Топ коментарі
+36
Нахер эти все организации нужны, если агрессор не может быть осуждён?
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07.02.2024 11:58
+16
для того, щоб судити російський режим, треба його перемогти, причому так, щоб вони погодились на капітуляцію. Щось не дуже схоже, що все до того йде.
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07.02.2024 12:01
+16
...безвідповідальні, валютні хвойди промишляють в усіх кутках Світу
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07.02.2024 12:02
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Нахер эти все организации нужны, если агрессор не может быть осуждён?
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07.02.2024 11:58 Відповісти
Для того їх і створювали щоб не було можливості притягнути до відповідальності . ООН створили хіба для підтримання миру у світі ? Хрін там - щоб надати засновникам можливість свою власну агресію загорнути у обкладинку " умиротворення " ((.
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07.02.2024 13:06 Відповісти
ООН створювали,щоб було лехше було надіти намордники на людей планети.Контроль натовпу-ось головна мета.
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07.02.2024 13:40 Відповісти
оон - гандон....
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07.02.2024 15:05 Відповісти
Зрада.. Зрада добра і світла..
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07.02.2024 12:00 Відповісти
для того, щоб судити російський режим, треба його перемогти, причому так, щоб вони погодились на капітуляцію. Щось не дуже схоже, що все до того йде.
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07.02.2024 12:01 Відповісти
Категорично не погоджуюсь. Бо знаю інше. Але тут спрацьовує московітська традиція: МЕХА И ЗЛАТО города берут. А ласих до цього чиновників ТИМ ПАЧЕ.
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07.02.2024 12:17 Відповісти
...безвідповідальні, валютні хвойди промишляють в усіх кутках Світу
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07.02.2024 12:02 Відповісти
Це називається іншим словом-договорняки.
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07.02.2024 13:41 Відповісти
Всі ці організації повні імпотенти. Дешевше просто валити, без суду. Може й в нас з'явиться підрозділ, який буде займатись виконанням вироків. А там всім причетним - повинна бути смертна кара.
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07.02.2024 12:03 Відповісти
Інші світові лідори малося на увазі, тільки на букву п? Бо усі, хто першим, вводив війська, на територію іншої держави, без рішення ООН, чи не діяв у відповідь на неспровокований акт агресії, здійснений по відношенню до його країни, по факту злочинці згідно міжнародному законодавству?
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07.02.2024 12:03 Відповісти
Коротше, світ скатується у парадигму "хто сильніше той і правий". Який сенс у міжнародному праві, законах і нормах якщо нема кому судити за порушення цих всіх речей.
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07.02.2024 12:05 Відповісти
як неочікувано, а насправді прогнозовано..., це ж прекрасно - отримувати захмарні зарплати, збиратися раз на рік та раз на 10 років виносити один вирок..., така ж беззмістовна, зарозуміла та марна організація... як й всі на кшталт оон та мчх
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07.02.2024 12:05 Відповісти
Україну зливають по всіх пунктах .
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07.02.2024 12:06 Відповісти
Кацапські Чемоданчики ( з баблом ) працюють гарно
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07.02.2024 12:08 Відповісти
Нащо ті суди взагалі...Вислідили,спіймали,за яйця повісили...і табличку:обстрілював українські міста...
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07.02.2024 12:09 Відповісти
Аби натівські вояки воювали в Україні, то ніяке МКС нічого не гальмував би. А то, в Україні гинуть люди як у Другу світову, а Другий світ споглядає та ще й палки у колеса встромляє, курво. Добре сидіти у м'якому креслі і розмірковувати про Справедливість для всіх. А Справедливість одна - немає на землі життя вбивцям касапам.
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07.02.2024 12:10 Відповісти
Виглядає ж так,що Захід зацікавлений щоб українці якнайбільше гинули у війні,чи я кажу якесь рашистьке ІПСО
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07.02.2024 13:45 Відповісти
Пожартую. Коли здається, то хрестись. Заходу байдуже кількість загиблих українців. Заходу потрібне лише одне - перебувати у захисті. Під натівською парасолькою в часи Холодної війни, зараз за спиною України. Лише не воювати. Хто й скільки загине за їх безпечне поїдання піци, то другорядне питання. Якщо можна відкупитись - відкупляться без питань. Якщо треба пожертвувати - пожертвують будь-чим. Бо воювати дуже небезпечно. Давити на них "давайте зброю!" - небезпечно. Бо у них є варіант Б. НАТО. Небезпечний варіант, бо гинути будуть вже й вони. Але на рівні підсвідомості вони відчувають себе у захисті. Турбує їх лише те, що пожежа може перекинутись на їх домівку. Але не зараз. То щось вигадаємо. Як з газом.
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07.02.2024 15:09 Відповісти
Ето все что нужно знать о международном праве, ценностях и международных законах. И ето они еще будут нам рассказывать про коррупцию.
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07.02.2024 12:44 Відповісти
Ну який сенз з ціх судів, ООНів, ОБСЄ та іншого лайна? Навіть якщо вони всі найжорсткішим чином засудять дії ***** - нічогісінькі не зміниться! Є одне вирішення цієї проблем - ******* ********* поки не посиніє, та і на це ні хто з імпотентів не здатний крім України... та вони падло ще й зброю не дають...
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07.02.2024 13:18 Відповісти
Зброю нам дають саме тоді і рівно стільки, щоб цей танок смерті не закінчувався.
Panem et circenses…
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07.02.2024 13:48 Відповісти
..нашли одного офицерика ГРУ рфии,найдем и спящих агентов мокшании,а Ф.Сэндсу очень импонируют военные преступления *****...Обидчивым стал,а домик откуда !!!! Продолжать....
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07.02.2024 13:21 Відповісти
Это полностью управляемая организация. Предположительно из Лондона. Значит у западных элит есть свои причины.
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07.02.2024 13:29 Відповісти
Поки Україною керують "Зелені ФСБшники"-жодних трибуналів не буде.
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07.02.2024 14:07 Відповісти
 
 