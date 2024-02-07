МКС виступає проти спеціального трибуналу за воєнні злочини РФ в Україні, - The Guardian

Міжнародний кримінальний суд намагається блокувати зусилля України домогтися судового розгляду воєнних злочинів РФ та виступає проти створення спеціального міжнародного трибуналу над керівництвом Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Guardian.

"Міжнародний кримінальний суд перебуває в стані прикрої війни за сфери впливу, яка блокує зусилля України зі створення спеціального міжнародного трибуналу, уповноваженого судити керівництво Росії за злочини, скоєні в Україні", - стверджує Філіп Сендс, один із провідних прихильників створення міжнародного трибуналу.

Він поклав відповідальність за безвихідь на Каріма Хана, прокурора МКС, і деяких неназваних суддів цього суду - міжнародного органу, що базується в Гаазі. За його словами, вони виступають проти спеціального міжнародного трибуналу не з принципових міркувань, а через війну за свої інтереси,

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МКС може висунути звинувачення у воєнних злочинах, але він не має юрисдикції щодо РФ, оскільки вона не є учасницею Римського статуту, установчого договору МКС.

Натомість МКС намагається висунути обвинувачення президенту РФ Володимиру Путіну у зв'язку з викраденням дітей з України.

За словами Сендса, деякі країни "Великої сімки" — США, Велика Британія і Франція нервують з приводу міжнародного трибуналу, оскільки він може створити прецедент, який призведе до того, що інші світові лідери будуть звинувачуватися іншими майбутніми трибуналами.

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Видання зазначає, що водночас зберігаються побоювання, що Генеральна асамблея ООН або Рада безпеки можуть не проголосувати за створення трибуналу, що знизить його міжнародну легітимність.

Росія може накласти вето на будь-який трибунал, якщо Раді безпеки буде запропоновано створити такий орган.

Однак глава юридичного департаменту ЄС із закордонних справ Франк Хоффмайстер закликав "проявити дозу реалізму" щодо альтернативного варіанту створення суду шляхом голосування на Генеральній асамблеї ООН. Він зазначив, що, хоча 140 держав на Генеральній асамблеї проголосували за засудження дій Росії, підтримка впала нижче за 100, коли країнам поставили запитання про створення реєстру збитків в Україні, завданих Росією.

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Інший варіант - Рада Європи має створити цей орган на основі багатостороннього договору, але це стало б підтвердженням того, що Глобальний Південь виключений із системи міжнародного правосуддя, в якій домінує Захід.

"Я не знаю, скільки голосів ви отримаєте, якщо скажете: "Покараймо Путіна". Якщо не буде достатньої підтримки, вся затія затихне, і це запорука провалу", - додав Хоффмайстер.