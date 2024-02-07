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Сайт Міносвіти зазнав російської кібератаки

хакер,фейк,дезінформація

Сайт Міністерства освіти та науки не працює внаслідок російської кібератаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці Міносвіти.

"Сайт МОН не працює внаслідок російської кібератаки. Працюємо над розв'язанням проблеми. Про відновлення роботи сайту повідомимо", - йдеться в повідомленні.

Міністр освіти Оксен Лісовий також підтвердив атаку на сайт з боку росіян.

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Автор: 

Міносвіти (1411) кібератака (407)


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Там ніяких хакерів непотрібно, вчителі самі можуть його «положити спати» своїми запитами та завірусованими комп'ютерами.
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07.02.2024 12:52 Відповісти
Ось чому нема виплат стипендій???
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07.02.2024 13:38 Відповісти
 
 