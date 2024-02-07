Сайт Міносвіти зазнав російської кібератаки

Сайт Міністерства освіти та науки не працює внаслідок російської кібератаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці Міносвіти.

"Сайт МОН не працює внаслідок російської кібератаки. Працюємо над розв'язанням проблеми. Про відновлення роботи сайту повідомимо", - йдеться в повідомленні.

Міністр освіти Оксен Лісовий також підтвердив атаку на сайт з боку росіян.

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