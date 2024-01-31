В Україні за 2023 рік виявили понад 3600 кіберзлочинів

Департамент кіберполіції за 2023 рік зафіксував понад 3600 кіберзлочинів. Також кіберполіція заблокувала майже 13 000 ворожих вебресурсів.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"За оперативного супроводу кіберполіції оголошено підозру понад 1700 особам за вчинення понад 3700 злочинів, що на 59% перевищує аналогічний показник у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до суду були направлені матеріали щодо 42 організованих злочинних груп, зокрема 7 злочинних організацій. Це на 83% перевищує аналогічний показник у 2022 році.

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Водночас за минулий рік було проведено 18 міжнародних спецоперацій спільно з правоохоронцями з Грузії, Швейцарії, Чехії, Ізраїлю, Норвегії, Нідерландів, Франції, Німеччини та США.

За оперативного супроводу кіберполіції направлено до суду обвинувальні акти щодо вчинення понад 4000 злочинів.

Крім того, відшкодовано майже 144 млн грн збитків (з урахуванням арештованого та вилученого майна).

У відомстві додали, що також було заблоковано майже 13 тисяч ворожих вебресурсів.

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