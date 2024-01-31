УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11443 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
307 2
кіберзлочин (619) кібератака (146)

В Україні за 2023 рік виявили понад 3600 кіберзлочинів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

кібератака

Департамент кіберполіції за 2023 рік зафіксував понад 3600 кіберзлочинів. Також кіберполіція заблокувала майже 13 000 ворожих вебресурсів.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"За оперативного супроводу кіберполіції оголошено підозру понад 1700 особам за вчинення понад 3700 злочинів, що на 59% перевищує аналогічний показник у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до суду були направлені матеріали щодо 42 організованих злочинних груп, зокрема 7 злочинних організацій. Це на 83% перевищує аналогічний показник у 2022 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З 24 лютого 2022 року СБУ заблокувала діяльність 76 ботоферм, які діяли на території України та відпрацьовували проросійські наративи. ВIДЕО

Водночас за минулий рік було проведено 18 міжнародних спецоперацій спільно з правоохоронцями з Грузії, Швейцарії, Чехії, Ізраїлю, Норвегії, Нідерландів, Франції, Німеччини та США.

За оперативного супроводу кіберполіції направлено до суду обвинувальні акти щодо вчинення понад 4000 злочинів.

Крім того, відшкодовано майже 144 млн грн збитків (з урахуванням арештованого та вилученого майна).

У відомстві додали, що також було заблоковано майже 13 тисяч ворожих вебресурсів.

Читайте також: ГУР здійснило кібератаку на сервер спецзв’язку Міноборони РФ, після чого той припинив роботу. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и дебил в капюшончике на фоточке тут как тут
показати весь коментар
31.01.2024 11:29 Відповісти
Що, лайкати "Zєлю геть!" досі не є злочином? Користуйтесь...
показати весь коментар
31.01.2024 11:42 Відповісти
 
 